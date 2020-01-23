«Азовские» неонацисты заходят в управление государственными активами Украины

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) опубликовало приказ о назначении Общественного совета. Голосование прошло 20 января на сайте ведомства, половина его состава - представители радикальной нацистской партии «Национальный корпус»

Результат был достаточно ожидаем. Дело в том, что «Нацкорпус» 20 января опубликовал в своем канале в Telegram (5,4 тыс. подписчиков) призыв голосовать на сайте ведомства за своих кандидатов: «Друзья, нужна ваша помощь! Уже сейчас начато интернет-голосование за кандидатов в Общественный Совет при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Поддержите наших кандидатов!.. Перечень рекомендуемых нами кандидатов: Забара Максим; Рекун Андрей; Макеев Никита; Брусов Даниил; Касьян Ольга».

Кроме того, призыв голосовать опубликовал в своем Telegram-канале с красивым названием «Гомофобия и Ландскнехты 21-го века» (2,9 тыс. подписчиков) бывший командир разведки «Азова», ныне регулярно выступающий на телевидении как спикер «Нацкорпуса» Сергей Коротких. "У вас проблемы? Ждите, мы придем к вам!" Неонацисты на Украине зарабатывают на гробах и охране © РИА Новости, Оксана Джадан | Перейти в фотобанк

Правда, у Коротких в список был еще добавлен Денис Шинкаренко, который также в итоге прошел голосование. Характерно, что поддержанные «Нацкорпусом» кандидаты вообще вошли в топ голосования.

Первое место получила представительница общественной организации «Всеукраинский альянс бойцов и ветеранов АТО» Ольга Касьян с 616 голосов, второе — представитель общественной организации «Гражданский корпус» Роман Солодкий с 496 голосов (его «Нацкорпус» не поддерживал), третье — представитель общественной организации «Ветеранское братство» Максим Забара с 474 голосов, четвертое — представитель общественной организации «Защита и реконструкция страны» Никита Макеев с 473 голосов, пятое — представитель общественной организации «Стоп нелегал» Денис Шинкаренко с 468 голосов, шестое — представитель общественной организации «Национальный мониторинг» Андрей Рекун с 460 голосов. Брусов в Совет не прошел.

Всего, напомню, Общественный Совет при АРМА включает 9 человек, так что у «Нацкорпуса» в любом случае не меньше половины, а то и большинство (зависит от того, является ли поддержка Шинкаренко частной инициативой Коротких или нет).

Что же представляют из себя эти кандидаты и почему их поддержал «Нацкорпус»?

Ольга Касьян в феврале 2019 года уже выдвигалась (неудачно) в Общественный совет при Министерстве ветеранов. Тогда ее наряду с еще несколькими кандидатами продвигали на сайте «Нацкорпуса» под лозунгом «Поддержи кандидатов «азовского движения»! Голосуй за своих!»

«Всеукраинский альянс бойцов и ветеранов АТО», зарегистрированный 6 июля 2015 года в Шевченковском районе Киева, давно и тесно связан с «азовским движением». Например, уже 26 июля 2015 года на странице организации в Facebook выражались соболезнования по поводу смерти одного из создателей «Азова», а затем заместителя руководителя штаба Гражданского корпуса «Азов» (общественная организация, на основе которой в октябре 2016 года была создана партия «Нацкорпус») Ярослава Бабича.

25 сентября 2015 года на канале «Всеукраинского альянса бойцов и ветеранов АТО» на YouTube была выложена видеозапись футбольного матча на стадионе «Оболонь Арена» (Оболонский район Киева, после того как 26 октября 2014 года на выборах в Верховную Раду здесь победил в одномандатном округе командир полка Андрей Билецкий, превратился на несколько лет в своеобразную «азовскую» вотчину) между командами бойцов полка «Азов» и ФК «Маэстро», причем организаторами матча были официально указаны киевское отделение Гражданского корпуса «Азов» и «Всеукраинский альянс бойцов и ветеранов АТО».

Ларчик, оказывается, открывается очень просто — ранее Ольга Касьян являлась помощником (на общественных началах) депутата Верховной Рады Олега Петренко, бывшего бойца «Азова», затем одного из лидеров Гражданского корпуса «Азов» и «Нацкорпуса». Впервые в этом статусе Касьян упоминается СМИ в январе 2017-го, но, вполне вероятно, занимала этот пост и ранее.

Более того, на досрочных выборах в Верховную Раду в 2019 году Касьян попала (как указано, по квоте «Нацкорпуса») под №75 в партийный список «Свободы»*, объединивший националистов — включая «Правый сектор»* и «Державническую инициативу Яроша» — в попытке пройти в парламент. Ультраправая коалиция: с какими зарубежными партиями работает "Нацкорпус" © Украина.Ру

По поводу «Ветеранского братства» и говорить нечего, эта организация официально является одним из крыльев «азовского движения».

Что касается «Национального мониторинга», зарегистрированного 31 января 2018 года в Оболонском районе Киева (помним, что это «азовская» вотчина), то с 25 ноября 2019 года его руководителем является Глеб Небескул. Человек с такими же именем и фамилией (и даже отчеством) указан в официальном отчете «Нацкорпуса» за первый и третий кварталы 2018 года среди жертвователей денег партии, причем упомянуто, что тогда он проживал в городе Херсон. В марте того же 2018 года Глеб Небескул упоминался в херсонских СМИ как активист местного «Спортивного корпуса» (еще одно крыло «азовского движения»). Видимо, позже активиста перевели на работу в столицу.

Пожалуй, самый интересный кандидат в списке — Никита Макеев (позывной Одиссей), на чьей поддержке сделал главный акцент Коротких. Это неудивительно, так как Коротких и является одним из председателей общественной организации «Защита и реконструкция страны» (укр. «Захист і реконструкція країни», сокращается до красивого «ЗіРКа», то есть по-украински «Звезда»), от которой был выдвинут этот кандидат.

Но это еще не все. Питерского скинхеда-неонациста Макеева, вступившего в 2014 году в «Азов» и позже получившего украинское гражданство, в прошлом году в большом расследовании телеканала «Прямой» называли «человеком из окружения Коротких». В частности, в ходе нападения Макеева уже на бывшего президента Петра Порошенко, произошедшего 25 июля 2019 года в центре Киева, контролировал его действия, предположительно, Коротких.

Судя по пересказам личных рассказов Макеева в Telegram бывшего командира разведки «Азова», еще в июне 2019-го они действительно общались, хотя батальон уже к концу 2014 года разросся до тысячи человек и далеко не все были лично знакомы.

Коротких прямо называют одним из главных рейдеров «азовского движения», и многие националисты считают именно его действия позорящими облик националистов, на тему чего есть немало демотиваторов.

Несложно понять, насколько ему полезно провести своих людей в общественный орган при государственном ведомстве, занятом розыском и арестом имущественных активов. Вот где можно развернуться-то!

* Деятельность организаций запрещена в РФ