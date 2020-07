Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал фотографию, сделанную во время акций протестов на киевской площади в 2014 году, в качестве иллюстрации к нынешним протестам в Америке. Эксперты, опрошенные редакцией издания Украина.ру, объяснили, можно ли называть события в Штатах майданом и чем они закончатся в конечном итоге

Государственный переворот на Украине 2013-2014 годов был настолько грамотно срежиссирован, что впоследствии акции протестов в разных концах света стали тоже называть майданами, даже египетскую площадь Тахрир, где в 2011 году требовали отставки президента Хосни Мубарака, а в 2013 году — его преемника Мухаммед Мурси, уже давным-давно никто не вспоминает. Очень эффектными события на киевском Майдане были и с визуальной точки зрения: снимки, сделанные в те дни, получили престижные награды международных фотоконкурсов, видеокадры обошли новостные выпуски крупнейших мировых каналов.

Неудивительно, что картинками из украинской столицы 6-летней давности сейчас иллюстрируют события, происходящие далеко от тех мест сегодня. Так поступил предвыборный штаб президента США Дональда Трампа неделю назад. В соцсетях республиканцы запустили фотоколлаж под названием «Общественная безопасность против хаоса и насилия», с левой стороны которого изображён американский лидер на встрече с представителями одной из евангелических церквей, а с правой — участники акции протеста в касках и со щитами, повалившие на тротуар сотрудника правоохранительных органов. Как выяснила газета New York Times, второй снимок сделан в Киеве в 2014 году фотографом Мстиславом Черновым, специализирующимся на съёмках протестов и вооруженных конфликтов в разных странах.

Особенности американского майдана

В интервью изданию Украина.ру обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов объяснил, что Трамп хочет сказать, проводя параллели между теми далёкими событиями в Киеве и сегодняшними событиями в Штатах, что он сравнивает хаос и порядок, и для него высшим выражением хаоса являются именно события, которые происходили в 2014 году на Украине, причём чётко отстраняется от участия США в этих событиях, сваливая вину на двух человек: бывшего помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Викторию Нуланд, которая раздавала на Майдане печеньки, и своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена, курировавшего украинское направление в администрации Барака Обамы, поэтому для Трампа важно подчеркивать, что действия бывшего вице-президента фактически привели к развалу государства. Писатель Бондаренко: Победа "черного Майдана" в США нереальна © pravchtenie.ru

«На мой взгляд, «цветная революция», майдан и прочие подобные эпитеты, чётко обозначающие госпереворот или его попытку, в данном случае применять нельзя, хотя Дональд Трамп опосредованным образом это делает. Характер этих процессов несколько иной. У любого майдана и «цветной революции» есть внешние силы, которые занимаются менеджментом этого процесса. В основном это американцы, хотя бывают и исключения. Исходя из этих категорий, называть движение Black Lives Matter майданом нельзя, потому что это внутриамериканский процесс, происходит он из-за внутренних причин и несёт опять же внутренние процессы. Нет силы, которая занималась бы созданием этого явления или его продвижением», — подчеркнул он.

Ещё несколько лет назад был популярен анекдот: почему в США никогда не произойдёт «цветная революция»? Да потому что там нет американского посольства.

В свою очередь, доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян отмечает, что киевскую и американскую истории объединяет бездеятельность полиции. Вместо того чтобы разгонять беснующуюся толпу, а уже потом разбираться с политическими лозунгами, американские стражи порядка ничего не делают или, опять же по аналогии с Украиной, встают на сторону протестующих по политическим причинам.

«В украинском случае это делалось для того, чтобы сохранить свои активы или отомстить Януковичу за отжим собственности, а в США другие политические причины — обрушить рейтинг президента Дональда Трампа», — добавил он.

Эксперты подчёркивают, то, что мы сегодня видим в Штатах, — это лишь вершина айсберга, а причины происходящего уходят глубоко в американскую историю. Как объяснил в интервью изданию Украина.ру младший партнёр-эксперт российского Агентства стратегических коммуникаций, член Американской ассоциации политической науки Мурад Абдуллаев, проживающий в США, американский системный расизм — это результат болезненного взаимодействия культуры, политики и социальных институтов, когда накапливавшиеся внутри страны проблемы годами игнорировались, когда увеличивался разрыв между слоями населения, когда перестало работать правосудие, которое, казалось бы, зиждется на хвалёных принципах американской демократии, в конце концов, когда окраины американских мегаполисов превращались в опасные районы дислокации бедного темнокожего населения (гетто), главный промысел которого — криминал и разбой.

По его словам, два месяца протестного движения в США продемонстрировали ряд важных внутриполитических проблем и сбоев в системе:

1) ослабевающий политический истеблишмент, удар по которому нанёс и неукротимый Трамп, и исчерпавшие свой политический ресурс демократы, которым президент-республиканец оказался не по зубам;

2) всё больше усиливающаяся независимость штатов от федерального центра в округе Колумбия. Губернаторы и мэры американской глубинки, которые совсем недавно взывали к помощи Белого дома, теперь собираются подавать в суд на Дональда Трампа и требуют от Конгресса внесения на обсуждение законопроекта о выплатах репараций темнокожему населению за годы дискриминации и рабства, которые предлагается пролонгировать до 2020-го;

3) тотальная ненависть, разрозненность, бытующая в американском обществе, разложение даже элементарных культурно-нравственных устоев и рамок приличия, причём прежде всего именно в среде темнокожих, которые недолюбливают друг друга по тональности тёмного цвета кожи. Этот общественный разрыв стал результатом накопления негативных эмоций, аффектов от печальных событий, нездоровых тенденций, среди которых и вправду тотальная вседозволенность полицейских, хватающихся за оружие при любом поводе.

Политический философ Иван Никонов считает, что олицетворением духа сегодняшнего времени служит обложка альбома Follow the Leader группы Korn, на которой изображена девочка в красном, ведущая за собой к обрыву толпу детей. «Они же дети!» Почему «Нацкорпус» вывел на марш протеста школьников? © nationalcorps.org

«Мне кажется, что эти дети — как сейчас говорят, «фоловеры» в социальных сетях, которые «фоловят» лидеров общественного мнения. Эти дети — это нынешнее поколение, которое слышало этот диск в молодости, им сейчас по 40 лет, и они начали свою игру социальных преобразований. Эти дети — реплика на европейские средневековые легенды, вроде легенды о гамельнском крысолове, который утопил детей в реке. Эти дети — онижедети известного мема. Эти дети — все американцы, которые мне напоминают тинейджеров. Эти дети — русские школьники, которые выходят на митинги Навального. Эти дети — мы все, ведь мы теперь обучаем старшее поколение новой реальности, а не наоборот. Эти дети — участники цветных революций, каждая из которых похожа на большой праздник непослушания, на котором Трамп постоянно говорит: This is not a game», — объяснил эксперт.

А что дальше?

Очевидно, что решить проблемы, спровоцировавшие акции протестов, в одночасье невозможно, но характер акций в большой степени зависит от исхода голосования 3 ноября. По словам Геворга Мирзаяна, хотя протестная активность связана не только с президентскими выборами, а с общим расколом и радикализацией американского общества, всё же если победу одержит Трамп, то ситуация на улицах обострится.

Иван Никонов уверен, что после нынешних событий Америка уже не будет прежней, потому что белого населения становится меньше, оно стареет, а поколение миллениалов уже почти наполовину состоит из представителей различных этнических меньшинств, к тому же нельзя недооценивать мексиканский сепаратизм в США. А вот Мурад Абдуллаев не согласен с таким утверждением: «Америка останется Америкой, просто внутрипротестный потенциал заставит её постепенно предпринимать шаги, направленные на изменение нелицеприятных, а порой и аморальных факторов функционирования общества, на трансформацию (пусть и не кардинальную, не сиюминутную) сознания масс, которые, откровенно говоря, подустали от этой показной американской учтивости, «общественной терпеливости» к вопиющим фактам неадекватного поведения отдельной категории населения (и темнокожие здесь как раз в первых рядах) и выборочной, крайне субъективной толерантности».

Тем не менее, как отметил эксперт, белые американцы сейчас столкнулись с натиском и общественным давлением. В качестве иллюстрации он привёл прошлогоднюю статью в журнале Esquire, где на первой обложке был изображён белый 17-летний американский юноша, рассказывающий о том, как тяжело быть американцем в Америке, если не принадлежишь ни к одному из меньшинств.

«В США резко активизировалось виртуальное общественное движение #ItsOkToBeWhite («Быть белым — это нормально»; это такая отсылка к известной в американских кругах фразе «It's ok to be gay», которой много лет назад вооружились местные представители ЛГБТ-сообщества), белые американцы в этой ситуации остались наедине с собой, они пытаются защитить сами себя, т.к. никакой официальной поддержки или слов сочувствия слышать не приходится — выступить публично с поддержкой кого-либо, но только не афроамериканцев сейчас в США сродни публичному акту суицида, такого «героя» просто затравят», — заявил Абдуллаев. Алексей Ларкин: Погромы в США закончатся, когда терпение белых лопнет. Но это будет большая кровь © из личного архива Алексея Ларкина

Эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, сходятся во мнении, что нынешние массовые акции протестов не пройдут бесследно, они изменят и сознание людей, и власти заставят пересмотреть свой подход по отдельным вопросам, однако ждать систематических перемен внутри США не стоит. Уделяя почти всё внимание решению собственных проблем, официальный Вашингтон уже не будет так же старательно выполнять роль мирового жандарма, как раньше, но американское доминирование продолжится, по крайней мере, в ближайшей перспективе, потому что запас прочности у США, несмотря на внутренние распри, всё же ещё очень велик.