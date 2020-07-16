По состоянию на 12:00 16 июля в мире зарегистрировали свыше 13,5 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 584,1 тыс. человек, почти 7,6 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 137,4 тыс. людей, больше 1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,9 млн жителей, свыше 75,3 тыс. человек скончались, больше 1,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 968,8 тыс. случаев заражения, 24,9 тыс. смертей, 612,7 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Чили, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 752,7 тыс. (6428 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 937 человек (167 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек.

В Москве за сутки от коронавируса умерли 24 пациента. Общее количество умерших в столице увеличилось до 4258 человек.

С 16 июля москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Точки для сдачи анализов будут открыты сразу в 207 поликлиниках Москвы, в том числе в 45 детских.

В Подмосковье с 16 июля начинается новый этап снятия ограничений. В регионе в полной мере заработают заведения общепита, отменяется требование обязательно носить маски в парках.

Власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Своих сил и средств в городе уже не хватает, признал мэр Норильска Ринат Ахметчин. Мэр отметил, что информация о числе заболевших COVID-19, поступающая от Роспотребнадзора, сильно отличается от тех данных, которые власти города получают напрямую от медиков.

Иммунитет к коронавирусу уже есть у 26% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что самые высокие показатели наблюдаются у детей в возрасте до шести лет — 42% от числа обследованных. Среди обследованных детей от 7 до 13 лет иммунитет есть у 38%.

После снятия карантина жители российских городов стали меньше тратить на свой досуг. До пандемии только 35% жителей тратили на развлечения меньше 5 тыс. руб. в месяц. Теперь до этой суммы свои расходы на развлечения сократил уже каждый второй (53%).

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Новосибирска получили антитела, которые нейтрализуют COVID-19. Это позволит в будущем создавать средства для профилактики вируса и совершенствовать препараты.

Первая группа добровольцев, которая испытывала на себе вакцину, выписана из клиники. Люди перенесли лекарство хорошо. Одна из участниц испытаний рассказала журналистам, что за это ей заплатили около 100 тысяч рублей.

Уровень смертности от COVID-19 в России на порядок ниже, чем в других странах. Летальность, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, составляет 2,3%. Между тем, несмотря на снижение общего числа зараженных, в РФ еще не выработался коллективный иммунитет к коронавирусу. Так считает вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Основным условием для этого является появление антител у половины населения, в то время как сейчас иммунитет выявлен лишь у 26%.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал провести модернизацию инфекционной службы в стране. Это нужно, чтобы обеспечить стабильное оказание плановой помощи как в обычное время, так и в случае появления новых угроз. Политик уверен, что в целом российская система здравоохранения справилась в повышенной нагрузкой, но пандемия показала ее слабые стороны.

Правительство России, в свою очередь, начало работать над восстановлением международного авиасообщения. Рейсы пустят в те страны, где число инфицированных не превышает 40 на 100 тысяч жителей, среднесуточный прирост заражений не выше 1%, а показатель распространения вируса — не выше 1 пункта. Одной из первых стран, возможно, станет Турция. Главы двух государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поручили профильным ведомствам начать работу в этом направлении.

Также власти обсуждают возможность разрешить медработникам, которые задействованы в борьбе с пандемией, досрочно уйти на пенсию. Минтруд уже подготовил соответствующее постановление, а в профильном комитете Госдумы и парламентских фракциях идею предварительно поддержали.

В Екатеринбурге тем временем намечается серьезный скандал. Есть подозрения, что в городе занижают статистику по числу зараженных. Представитель Роспотребнадзора накануне заявила, что данные по зараженным, которые поступают в городской оперативный штаб, не соответствуют сведениям, которые получает ведомство. Сейчас в ситуации разбираются компетентные органы.

Коронавирус и Украина

За прошедшие сутки на Украине зафиксировали 848 новых случаев заболевания коронавирусом, что демонстрирует рост числа больных второй день подряд. За последние 24 часа от вируса скончались 18 пациентов, а вылечились 800 человек.

Всего же в стране было выявлено 56 455 случаев COVID-19, 1445 человек скончались, а 28 931 пациент выздоровел.

В курортной Кирилловке предлагают «лечить» коронавирус пивом – СМИ © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк Виталий Кличко заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице. По его словам, коронавирус за минувшие сутки выявили у 116 киевлян. Среди заболевших — 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и 50 мужчин в возрасте от 18 лет до 81 года. Также коронавирусом инфицировались дети — две девочки 15 и 17 лет и два мальчика 6 и 8 лет.

За прошедшие сутки в Запорожской области выявили 11 новых случаев коронавируса, 2 из них — в Бердянском районе, в селе Дмитровка. Известно, что заболевшие — медработники. Они пользовались общественным транспортом. Регулярно ездили в город Бердянск на маршрутках, где посещали учреждения инфраструктуры и торговли. С точностью установить, с кем контактировали больные, невозможно. В связи с этим в Бердянске усилят проверки соблюдения карантина в общественных местах и транспорте. Не секрет, что очень часто водители маршруток не носят защитных масок и не требуют их наличия от пассажиров.

Министерство здравоохранения Республики Болгария продлило запрет на въезд в туристов, при этом сделало исключение для ряда стран, среди которых находится и Украина.

Ситуация в мире

Белоруссия отменила обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну россиян. Изначально в перечне стран, по прибытии из которых нужно 14 дней провести в самоизоляции из-за COVID-19, было 169 государств, в том числе Россия. Теперь в нем 105 стран и только одно граничащее с Белоруссией государство — Украина.

На фоне эпидемии ВВП Китая в первом полугодии 2020 года упал на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако почти все падение приходится на первый квартал, во втором квартале (апрель-июнь) ВВП вырос на 3,2%.

Вероятность развития ишемического инсульта у зараженных коронавирусом в 7,6 раз выше, чем у больных гриппом. к такому выводу пришли неврологи из Научно-исследовательского института мозга и сознания Фейла Фэмили, изучив данные 1916 больных COVID-19. Команда исследователей из Оксфордского университета получила положительные результаты тестирования вакцины. Препарат способствует повышению иммунитета, но окончательные выводы будут сделаны после третьей, финальной стадии испытаний.

Олимпиада в Токио, перенесенная на июль 2021 года из-за распространения вируса по всему миру, обязательно состоится. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.