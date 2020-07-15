Исследование британских учёных ставит под сомнение принципиальную возможность создания эффективной вакцины от коронавируса: уровень антител у переболевших COVID-19 резко падает через два-три месяца

Группа исследователей из лондонского Кингс-колледжа обследовала 90 пациентов, переболевших коронавирусом. Достаточное для наличия иммунитета количество вырабатываемых организмом антител сразу после выздоровления было обнаружено у 60% из них, но спустя три месяца — всего у 17%, а у некоторых антитела исчезли вовсе. Полученный результат приводит к неутешительному выводу, что долговременный иммунитет от коронавируса не возникает, и человек может с небольшими интервалами заболевать им снова и снова, как гриппом. Это ставит под сомнение принципиальную возможность создания эффективной вакцины от коронавируса. Если уровень антител резко падает за два или три месяца, то, скорее всего, то же самое произойдет и в случае вакцинации, и людям понадобится новая доза. Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Впрочем, данные исследования пока не прошли оценки другими экспертами, и сами авторы признают, что необходимы дальнейшие исследования. В частности, пока неизвестно, какое именно количество антител должно содержаться в крови человека, чтобы защитить его от заражения.

При этом британские учёные достигли успехов в создании эффективного средства для помощи уже инфицированных коронавирусом. Профессор Имперского колледжа в Лондоне Питер Опеншо рассказал изданию Telegraph, что в его клинике проводятся испытания искусственных антител для борьбы с коронавирусом. Естественные антитела, помогающие организму преодолевать болезнь, добываются из крови выздоровевших людей. Их катастрофически не хватает, даже для тяжелых пациентов. А созданные в лаборатории Имперского колледжа моноклональные антитела могут стать первым в мире лекарством непосредственно от COVID-19. По словам профессора Опеншо, одного из советников британского правительства по вопросам борьбы с коронавирусом, экспериментальное средство начинает давать положительный эффект уже через полчаса после вливания в кровь и помогает остановить ухудшение состояния тяжелобольных пациентов.

Ныне Великобритания занимает первое место в Европе по числу умерших от COVID-19 (почти 45 тысяч человек), и второе — по количеству инфицированных коронавирусом (более 291 тысячи). При этом эксперты в области здравоохранения заявили 14 июля, что Великобритания может столкнуться с потенциально более смертоносной второй волной COVID-19 зимой, в результате которой при наихудшем сценарии могут умереть до 120 000 человек. Об этом говорится в отчете Британской академии медицинских наук. Зимой, когда люди проводят больше времени вместе в закрытых помещениях, вторая волна пандемии «может быть более серьезной, чем та, которую мы только что прошли», говорит ведущий автор доклада, профессор Стивен Холгейт. Беда и еда. Великобритания рискует остаться голодной из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В тот же день во время визита в Лондонскую службу скорой помощи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в этом году проведет отпуск в Великобритании, и призвал граждан сделать то же самое. «Очевидно, если люди чувствуют необходимость в отпуске за границей, и это для них абсолютно важно, я полностью понимаю это. Но в Великобритании есть фантастические места, несравнимые, прекрасные, замечательные места, чтобы поехать в отпуск, и это, безусловно, то, что я сделаю», — добавил он. Как известно, в начале июля отец премьера, Стенли Джонсон, прибыл на свою виллу в Греции, нарушив правила как британского, так и греческого правительств.

Также 14 июля появилась информация, что правительство Великобритании вводит обязательное ношение масок в магазинах на территории Англии. Требование начнёт действовать с 24 июля, нарушителей ждет штраф до 100 фунтов. В Шотландии аналогичный режим уже введен. В адрес британских властей неоднократно звучала критика за то, что они не дают обществу четких сигналов относительно ношения масок в закрытых общественных пространствах. Ранее представители правительства говорили, что не хотели бы вводить в этом отношении обязательные правила, а рассчитывают на сознательность людей.

При этом 13 июля в Англии и Уэльсе открылись парикмахерские, массажные, маникюрные, спа- и тату-салоны, студии искусственного загара и пирсинга, но пока остается под запретом выщипывание бровей. Пабы, бары, рестораны и кафе Уэльса с этого дня также открыли свои летние террасы. А в связи с недавней вспышкой COVID-19 на ферме в Хартфордшире, где заболели 73 человека и свыше двухсот были отправлены на самоизоляцию, министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок высказался за применение локального карантина — если необходимо, на уровне одного предприятия или здания, — но против возобновления жестких мер по всей стране.

В Испании, которая занимает первую позицию среди европейских стран по числу зараженных коронавирусом (303,7 тысячи, из них более 28,4 летальных), Верховный суд 13 июля отменил ужесточение карантинных мер, введённое для более чем 200 тысяч жителей муниципалитета Лерида в Каталонии. Накануне в Лериде был введен комендантский час из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом. Это стало первой подобной мерой в стране после отмены режима чрезвычайного положения 21 июня. Неделю назад регион был изолирован от остальной части страны, жители могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу или к врачу, а также купить продукты в магазине. «Украина - не Испания, где аплодируют врачам»: Теплов объяснил, почему власти не удалось «разыграть карту медработника» © Facebook, Виталий Теплов

Однако глава правительства Каталонии Ким Торра призвал жителей города Лерида соблюдать комендантский час, несмотря на решение Верховного суда Испании об его отмене. Из-за роста числа зараженных коронавирусом соблюдать это решение суда не представляется возможным, заявил Торра. Он намерен издать декрет, который сделает ужесточение карантинных мер правомерным. Как известно, в Каталонии с 9 июля введён жёсткий «масочный режим»: даже если между людьми соблюдается рекомендуемое расстояние в 1,5 метра или конкретная территория находится в хорошей эпидемиологической ситуации, маска является обязательной.

При этом правительство Испании не планирует вводить по всей стране обязательное использование масок в местах, где можно гарантировать социальное дистанцирование. Об этом 13 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Испании. Собеседник агентства отметил, что в регионах Испании уже есть инструменты, необходимые для борьбы с примерно 100 локализованными вспышками, которые возникли по всей стране. Однако региональное правительство Балеарских островов, где таких вспышек нет, всё равно планирует обязать людей носить маску во всех общественных местах.

Третье место в Европе по числу инфицированных коронавирусом занимает Италия — более 243 тысяч человек, от COVID-19 в этой стране умерли почти 35 тысяч людей. Правительство Италии намерено продлить действие ограничительных мер в борьбе с коронавирусом по меньшей мере до конца июля. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил в парламенте министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Так, обязательным ношение защитных масок останется в закрытых помещениях, включая бары, рестораны, и магазины, а также в общественном транспорте. Кроме того, сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию. Въезд в Италию из многих стран, не входящих в ЕС, остается под запретом, или же приезжие из них должны пройти 14-дневный карантин. Италия и Польша пока не пустят к себе украинцев — Криклий © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba

Кроме того, в некоторых итальянских городах власти анонсировали дополнительные меры для того, чтобы обеспечить выполнение требований о безопасной дистанции на пляжах. Сейчас на пляжах страны запрещено размещаться на расстоянии менее 1,5 метра от других людей, а пляжные игры запрещены. Также запрещено собираться большими компаниями. На практике эти требования нередко игнорируют.

В связи с этим власти острова Искья, что недалеко от Неаполя, постановили, что лица, которых поймают на нарушении требований, получат запрет посещать пляж до конца сезона. Мэр Энцо Феррандине отметил, что так стремятся «защитить право на безопасный отдых на пляже» от людей, которые ведут себя эгоистично. В прибрежных городах Бордигера, что в регионе Лигурия, соблюдение «коронавирусных» мер безопасности на пляжах будут контролировать специальные полицейские патрули. Аналогичный шаг планируют местные власти в Салерно и Кампании.

Четвёртую позицию среди европейских стран по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом занимает Германия — более 200 тысяч, от COVID-19 тут скончались более 9,1 тысячи человек. Пандемия коронавируса и ее последствия стали серьезным психологическим испытанием для многих жителей Германии. Каждый второй признался, что из-за COVID-19 часто или иногда испытывает стресс. При этом больше других на душевный дискомфорт жалуются родители малолетних детей и школьников, женщины и молодежь. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 июля результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу кассы больничного страхования Techniker Krankenkasse.

Один из самых неожиданных выводов из этого исследования состоит в том, что наиболее нервно на коронавирус реагируют немцы молодого и среднего поколений — а вовсе не пожилые, хотя именно последние относятся к одной из основных групп риска. 38% опрошенных в возрасте 18-39 лет и 40% в возрасте 40-59 лет указали, что испытывают в нынешней ситуации значительные психологические проблемы. В то же время среди тех, кому за 60, на стресс пожаловались лишь 27%. Германия преткновения: отношения между Трампом и Пентагоном ухудшаются — Washington Post © U.S. Navy photo/Public Domain

Психолог Techniker Krankenkasse Давид Хорстман объясняет это так: «Те, кто помоложе, обычно более активно проводят свой досуг. Они чаще где-то бывают, встречаются с друзьями или путешествуют. Поскольку во время локдауна от всего этого пришлось отказаться, они более остро восприняли этот период, чем те, кто постарше».

Также на стресс пожаловались 69% родителей детей в дошкольном и школьном возрасте — ведь им пришлось одновременно и работать, в том числе дома в удаленном режиме, и заниматься детьми. «Эта двойная нагрузка частично объясняет различное восприятие стресса между женщинами и мужчинами во время пандемии», — считает Давид Хорстман. В ходе опроса 57% женщин и 42% мужчин пожаловались, что их жизнь стала из-за коронавируса более нервной.

На просьбу социологов перечислить те факторы, которые больше всего давили и давят на психику во время пандемии, 56% пожаловались на закрытие детских садов и школ. Для сравнения: о страхе перед экономическим крахом заявили 50%. В то же время 57% указали на страх, что могут заболеть близкие, а более 80% ответили, что их больше всего раздражает невозможность общаться с родственниками и друзьями. Поэтому неудивительно, что больше половины опрошенных (54%) компенсировали отсутствие личного общения регулярными видеочатами.

А почти половина жителей Германии, судя по опросу, воспользовалась карантином, чтобы, засучив рукава, заняться накопившимися работами по дому. 47% указали, что наводили порядок в квартире, в саду или на балконе, а 46% — что разбирали хлам в подвале, или старые бумаги, или делали нечто такое, до чего долго не доходили руки. Лишь 19% ответили, что проводили больше времени за компьютерными играми или в социальных сетях.

Первую пятёрку европейских стран по числу инфицированных коронавирусом замыкает Франция — 172,4 тысячи случаев, из них более 30 тысяч летальных. 14 июля в этой стране отмечали главный национальный праздник — День взятия Бастилии, однако в условиях санитарных ограничений грандиозный военный парад на Елисейских полях в этот раз заменили церемонией на площади Согласия. Главными героями торжеств стали не военные, а медики, находившиеся на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса. Пятая часть национального богатства. Названа сумма, которую Франция потратит на спасение от кризиса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Торжественная воинская церемония была ограничена площадью Согласия, где подразделения были выстроены по периметру рядом с трибунами, на которых французское руководство и почетные гости обычно наблюдают за окончанием парада. Эмманюэль Макрон в сопровождении начальника Генштаба Франсуа Лекуантра провел смотр войск на площади Согласия, а вслед за этим последовал авиационный парад.

Его открыла элитная пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France. Самолёты знаменитого подразделения по традиции раскрасили небо в цвета французского триколора. Особое место в авиапараде было отведено военно-транспортной авиации, самолетам А400М и заправщикам А330, которые участвовали в борьбе с эпидемией коронавируса. Военные самолеты проводили эвакуацию больных с диагнозом COVID-19 из переполненных больниц парижского региона и региона Гранд Эст в менее пострадавшие от эпидемии департаменты. Затем подразделения французской армии прошли по площади Согласия в пешем строю. В этот раз участников военного парада было порядка двух тысяч, в два раза меньше, чем обычно.

Открыли парад военные медики, служащие Медицинской службы армии, курсанты военно-медицинских училищ, военные фармацевты. Вместе с французами промаршировали почетные гости церемонии — военные из Германии, Люксембурга, Швейцарии и Австрии. В разгар эпидемии эти страны приняли в своих больницах французских пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии. В параде наряду с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, продолжавшие нести службу в разгар санитарного кризиса. Кульминацией церемонии стало чествование французских медиков, которым французы каждый вечер аплодировали из окон в разгар эпидемии. На площади был развернут огромный триколор, который по периметру окружили люди в белых халатах, а также в форме военно-медицинской службы.

Однако в тот же день в Париже состоялась и массовая акция протеста медиков, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Они прошли от площади Республики до площади Бастилии, где произошли столкновения манифестантов с полицией. Французские медработники вышли на акцию протеста по призыву профсоюзов с прежними требованиями: улучшения условий труда в больницах, повышения зарплат и создания новых рабочих мест. У присоединившихся к протестам участников «жёлтых жилетов» была своя повестка: они вышли протестовать против полицейского насилия. Акция прошла несмотря на то, что после семи недель напряжённых переговоров правительство Франции и профсоюзы подписали соглашение об увеличении заработной платы работникам здравоохранения на общую сумму 8 миллиардов евро.

Также 14 июля Эмманюэль Макрон дал интервью журналистам двух главных французских телеканалов — TF1 и France 2. Большое телеинтервью в день национального праздника 14 июля было традицией французских президентов, которую прервал с приходом в Елисейский дворец Эмманюэль Макрон. В этом году глава государства решил вернуться к традиции, чтобы рассказать французам о результатах борьбы с эпидемией и планах на оставшиеся два года до выборов.

Главное, по словам главы государства, — избежать второй волны эпидемии. Для этого он призвал французов следовать рекомендациям врачей, носить маски, пользоваться антисептиком, соблюдать дистанцию. Президент также поддержал идею сделать ношение защитных масок обязательным во всех закрытых общественных пространствах. Это правило может начать действовать в стране с 1 августа. «Есть признаки, что эпидемия потихоньку возвращается», — признал президент. В случае второй волны правительство будет делать ставку на локальное введение карантина в местах появления новых очагов, чтобы не допустить нового локдауна национального масштаба.

Поэтому неудивительно, что власти Парижа предсказывают: эпоха массового туризма подошла к концу из-за пандемии и карантинов. Об этом написало издание Le Monde. В этих условиях они призывают найти новые подходы к работе туристической индустрии. При отсутствии туристов из США и Китая город просто не может заработать достаточно денег на одних французах, хотя условия для посетителей сейчас просто идеальны. Посещение Парижа — праздник, но сейчас оно больше похоже на частную вечеринку, отмечает газета. На дворе лето — и в это время года никогда раньше не было возможно столь быстро подняться на Эйфелеву башню. Можно спокойно посмотреть на собор Парижской богоматери. Толп нет и на набережных Сены.

В Лувр сейчас пускают не более 500 человек одновременно, что создает идеальные условия для тех, кто хочет сфотографироваться на фоне произведений искусства и не мешать остальным. Обычно в Лувр каждый день приходили от 30 до 40 тысяч человек, а после того, как музей вновь открылся, эти цифры упали до девяти тысяч. Можно встать перед «Джокондой», провести время, разглядывая её, а затем и сделать селфи (для чего на несколько секунд снять маску с лица). Ещё недавно такое было просто невозможно, пишет газета.

И хотя от подобных публикаций у российских и украинских туристов, что называется, текут слюни, они смогут попасть в Париж нескоро. Хотя Европейский Союз до конца этой недели пересмотрит список третьих стран, которые считаются безопасными, и гражданам которых разрешен въезд, Украина и РФ в нём точно не появятся. Как сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, в списке не будет ни одной новой страны, более того, из него исключат Сербию и Черногорию — из-за новых вспышек коронавируса. Как известно, 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд. В Брюсселе тогда заявили, что список будут пересматривать каждые две недели в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.

При этом на интерактивной карте МИД Украины об условиях въезда в различные страны украинцев больше всего интересовала информацию по Венгрии, Турции и России. Об этом на брифинге 14 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что на четвертом и пятом местах — Польша и Германия. При этом украинским туристам въезд в Польшу по-прежнему запрещён, пускают только тех, у кого есть ВНЖ/ПМЖ или «карта поляка», у кого супруги или дети с польским гражданством. Но для сезонных сельхозработников с Украины въезд в Польшу по-прежнему открыт — пускают с одним лишь биопаспортом и приглашением от работодателя. Карантин гастарбайтеры проходят прямо на полях — при условии, что никуда больше не выходят. В Польше с начала эпидемии зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 1588 — летальных.