125 лет назад, 11 июля 1895 года родился один из самых известных донбасских поэтов, которого некоторые поклонники называют донбасским Робертом Бёрнсом, - Павел Григорьевич Иванов. Но как Иванова его знают только филологи да люди сильно интересующиеся, вписал же себя поэт в литературную историю края под псевдонимом Беспощадный

И вписал действительно на века всего-то двумя строчками, которые на Донбассе знают и стар, млад, и, кажется, год ищи, а не сыщешь такого человека, который этих строк не знает. Автора может и не вспомнят, но слова узнают. Слова эти стали донбасским оберегом, заговором, высоким забором, который враг никогда не перелезет. Ни в этом веке, ни в следующем, никогда. Вот они, эти строчки.

Донбасс никто не ставил на колени,

и никому поставить не дано.

Согласитесь, кажется, что эти две строчки уже не имеют автора, что это какая-то старинная присказка, оставшаяся нам в наследство от предков. Шахтёрские песни Беспощадного давно уже начали восприниматься как народные. Был такой случай, когда одна из донецких газет обратилась к читателям с просьбой присылать горняцкий фольклор. Как можно догадаться, во многих конвертах оказались тексты Павла Беспощадного.

Мальчик Паша, будущий поэт, родился 29 июня 1895 года по старому стилю в селе Всеславль Смоленской губернии в семье безземельного крестьянина. Дед был крепостным. В семье было восемнадцать детей. Мать Павла звали Юлия Александровна. Учился будущий поэт в церковно-приходской школе. Вместе с семьёй, ещё подростком, переехал в Донбасс. Тогда это была довольно частая практика. Безземельные крестьяне выбирали Донбасс, потому что именно на земле Донбасса можно было найти работу и прокормить семью. На Донбассе всегда и местные, и приезжие работали тяжело и до седьмого пота. И маленький Паша не стал исключением. В 1907-1917 годах (с 12 лет) Павел Иванов работал в шахте — выборщиком породы, лампоносом, саночником, коногоном. Вскоре после переезда от полученной в шахте травмы умер отец. По другой версии у мальчика не было отца, а был отчим Григорий Борисов. С 1918 по 1921 год будущий поэт участвовал в Гражданской войне. В 1918 году добровольцем пошёл в Красную Армию.

После демобилизации в 1921 году Иванов возвратился в Горловку. Снова начал работать в шахте. Активно занимался самообразованием, знакомился c творчеством Маяковского, Демьяна-Бедного, Светлова, Сосюры, Жарова, Багрицкого, Ушакова. 18 мая 1924 года были опубликованы первые стихи Павла в газете «Кочегарка» (тогда «Всероссийская кочегарка»). Тогда же Павел оставил шахтёрский труд и перешёл работать в отдел писем газеты «Кочегарка». Активно работал над объединением донбасских литераторов в Пролетарский союз писателей «Забой».

Первый сборник стихотворений поэта вышел в 1930 году. Назывался он «Каменная книга». Павел Беспощадный активно принимал участие в деятельности писательской организации Донбасса «Забой», публиковался в журнале «Забой», наряду с такими известными авторами Донбасса как Борис Горбатов, Михаил Снежин, Григорий Баглюк, Николай Олейников, Порфирий Трейдуб, Феликс Ковалевский и другими. Основные темы поэзии Павла Беспощадного связанны с традициями рабочего фольклора.

В 1932 году переехал в Горловку, куда была переведена редакция газеты «Кочегарка». В 1941 году был эвакуирован в Среднюю Азию (на фронт не попал по состоянию здоровья). Во время пребывания в эвакуации в Таджикистане в городе Душанбе была написана книга «На родине друзей» 1941-1943 годы. Сразу после освобождения Донбасса Павел вернулся, поначалу в Краснодон, потом в Ворошиловград (современный Луганск). В начале 1950-х годов навсегда вернулся в Горловку. Считался патриархом горловского литературного движения.

Я побеседовала с поэтом из Горловки Иваном Нечипоруком о том, как сегодня горловчане относятся к Беспощадному. «Павел Беспощадный для жителей Горловки из разряда тех людей, кто по праву считается лицом города, — рассказал Нечипорук, — вполне возможно, что молодёжь имеет слабое представление о том, что именно он написал, но тем не менее, знают кто это. Будучи гражданином Донбасса (жил и в Перевальске, и в Артёмовске, и в Ворошиловграде, и даже в Краснодоне) больше всего любил Горловку. В его дворе был заложен литературный сад. Каждый горловчанин, выпускавший книгу, сажал фруктовое дерево в этом саду».

Иван также рассказал, что сейчас в Горловке помимо улицы Беспощадного, существует литературная премия его имени, его имя носит ОШ №73, и долгое время существовало Лито им. Беспощадного. Сейчас для горловчан Павел Григорьевич это не просто поэт — это символ эпохи, знамя Донбасса. «А, лично я, преподавая литературу родного края, — поделился Иван, — пытаюсь открыть школьникам ещё и тонкого лирика, которого долгое время прятали за ширмой идеологии и поэтическими прокламациями труда. Он был любящим Донбасс сыном, и Донбасс это оценил».

Женился поэт довольно поздно, в 34 года. Избранницей стала восемнадцатилетняя Елизавета Абрамовна, которая родила Беспощадному в 1943 году сына, а в 1945 и 1947 годах дочек. Умер поэт 25 мая 1968 в Горловке. Невероятно то, что Беспощадный не променял Горловку на другие города, поэт не рвался в столицу. Очень многие донбасские литераторы обрели и литературное, и человеческое счастье в столицах, Беспощадный же остался верен небольшому городу в Донецкой области. Стихи Беспощадного очень любила шахтёрская мать Евдокия Королёва, всегда плакала, когда их читали. Беспощадный очень много писал о шахтёрах.

«Павел Григорьевич Беспощадный для меня пример того, как человек сам ограняет свой талант, — поделился со мною заместитель председателя Союза писателей Владислав Русанов, — делая из бесформенного природного алмаза настоящий сверкающий бриллиант. Сочетание глубины мысли, простоты подачи и изящества самого стихотворения позволяют поставить Павла Беспощадного в один ряд с теми поэтами, на примере которых нужно и должно учиться. Очень жаль, что его стихи, за редким исключением, по-прежнему остаются неизвестными широкой читающей публике и, самое главное, школьникам».

Дорогие читатели, мне кажется, лучшее, что мы можем сделать в день рождения великого донбасского поэта это вспомнить его стихи. У меня есть несколько любимых текстов Беспощадного, в них невероятно много социального оптимизма, свойственного советским людям. В стихотворении Труд Беспощадный умело перемешал уголь и мел, уголь и чернила, ремесло поэтическое и шахтёрский труд.

Труд

Труду открыто сердце настежь,

о нём стихов слагаю строки.

В песчинке вижу горы счастья,

в углинке — чугуна потоки.

Так каждый день. Ни на мгновенье

я не даю себе покоя…

Поэзия всегда горенье,

и я люблю её такою.

Ниже один из самых моих любимых текстов. Слово «благоговей», которое, на мой взгляд, является ключевым в этом стихотворении, ну точно из моего детства. Когда ты садишься в автобус, и видишь шахтёра с подведёнными чёрным глазами, едущего после смены. И всю дорогу смотришь на него, и благоговеешь. Или когда отец возвращался после шахты домой, садился ужинать, а ты напротив, ешь и смотришь на него, и любишь-любишь-любишь. И насмотреться не можешь, потому что с младых ногтей знаешь, что однажды он может не вернуться из-под земли.

Горняк-гвардеец (в госпитале)

Пускай глаза мои погаснут;

остынет кровь…

Но будет жить родной Донбасс мой —

моя любовь!

И шум шкивов, и вздох подъёмной,

вагонов бег,

неукротимый, неуёмный

откатчиц смех.

Про эти руки золотые

напишут гимн.

Они средь нас — труда святые, —

молитесь им!

Когда шахтёр идёт навстречу, —

благоговей…

Он света нового предтеча,

он — Прометей.

Он поднял солнце из забоя —

огонь побед.

Он грозный меч в руках героя —

и жизнь, и свет.

Современная Украина активно разгоняет миф, что, дескать, донбассовцы всегда стояли особняком и Украину люто ненавидели. Должно быть современной Украине так удобней, но посмотрите на текст ниже, разве мог такое написать человек, ненавидевший Украину. Нет, конечно. Всегда легко обвинить другого в ненависти, когда сам напортачил. Беспощадный, абсолютно русскоязычный поэт Беспощадный называет Украину благодатью, говорит, что она привела его к источнику песен.

УКРАИНЕ

В перекличке сирен и рулад соловьиных

ты растила меня, ты меня берегла,

ты мне больше, чем мать, благодать — Украина,

ты к источнику песен меня привела.

У горняцких копров, терриконов высоких

зазвенел твой птенец, твой воспитанник — сын,

ты учила слагать меня нежные строки

и железные гимны горячих годин!

Ты на бой повела закалённый Донбасс твой,

чтоб разбил, разметал изувера-врага.

Ты светила в бою нам зарницею ясной…

И металась шрапнель, и зверела пурга.

Но котовцы крошили врагов эскадроны,

таращанцы крушили Эйхгорна полки.

Били царских сатрапов и чёрных баронов

закаленные в схватках бойцы-горняки.

Передышка. Шахтёр едет в Киев столичный,

в Киев — сказочный город, к знакомым, к родным.

Рассказать о Донбассе, о жизни рудничной,

посмотреть на Днепро, поздороваться с ним!

Просидеть до зари на Владимирской горке,

проследить, как стремителен звёзд перелёт,

иль к могиле Тараса лететь на моторке,-

Днепр весной и слепит, и кипит, и поёт…

Сколько песен приветных нашепчет Славута!

Сколько в Каневе я передумаю дум!..

Как вы дороги мне, золотые минуты!

Как ты близок, Донбасса строительный шум!

Украина моя, край любимый, певучий!

Непокорён и горд твой народ-богатырь,

никакие разбойные чёрные тучи

не затмят эту высь, эту даль, эту ширь!

Горько, дорогие читатели, что хоть поэт и надеялся, что Украина будет вечной благодатью, хорошей матерью, кормилицей, но пророчеству не суждено было сбыться. И нет теперь ни выси, ни дали, на ширины, а от той Украины остался только один Донбасс, который себя теперь Украиной не считает.