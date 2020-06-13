По состоянию на 12:00 13 июня в мире зарегистрировали свыше 7,6 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 425,9 тыс. человек, более 3,6 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали более чем у 2 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 114,6 тыс. человек, 547,3 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 828,8 тыс. жителей. Более 41,8 тыс. умерли, 445,1 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 511,9 тыс. случаев заражения, 6,7 тыс. смертей, 269,3 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (308,9 тыс.), Великобритания (294,4 тыс.) и Испания (243,2 тыс.).

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 6715 человека (183 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 269,3 тыс. человек.

В Москве за сутки умерли 44 пациента с диагностированным коронавирусом, общее количество смертей в столице достигло отметки 3231.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил россиян, что им нужно быть готовыми поменять планы на летний отдых в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

По его словам, на сегодняшний день нет универсального препарата для лечения инфекции. Подбор того или иного лекарства проводится в индивидуальном порядке в зависимости от течения болезни и осложнений у пациента.

Глава Минздрава также отметил, что пока рано говорить о полном снятии ограничений, введенных из-за COVID-19 в регионах. По его словам, 21 регион «пока спокоен», однако в остальных еще идут эпидемиологические процессы.

Показатели смертности от COVID-19 в России могут оказаться ниже по сравнению со странами ЕС со схожими демографическими данными и здравоохранением, поскольку она наращивала тестирование на коронавирус. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, оценивать смертность от заболеваний, включая COVID-19, довольно сложно, поскольку показатели зависят от многих факторов. Кроме масштаба тестирования на статистику смертности влияет то, как регистрируются и интерпретируются случаи смерти.

Руководитель Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов считает, что второй волны коронавируса в России, скорее всего, не будет. По его словам, контролировать распространение инфекции в мире сейчас удается.

Профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров посоветовал россиянам после отмены режима самоизоляции ходить в гости и ездить на шашлыки. Он объяснил это тем, что людям нужно выходить на улицу, потому что солнце положительно влияет на здоровье.

Абхазия продлила закрытие границы с Россией. Ограничения не затронут работников дипломатических учреждений, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии и объединённой российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, а также машинистов грузовых поездов.

Украина и коронавирус

За сутки в стране заразились коронавирусом 753 человека, умерли 10 больных, выздоровели 409 пациентов.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 880 больных, вылечились 13 976 из 30 506 зараженных.

В стране продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. По данным Минздрава, количество регионов, не готовых к ослаблению карантина, увеличилось до 10. Высокий уровень заболеваемости фиксируется в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях и в Киеве.

Власти Киева возобновят карантинные ограничения, если заболеваемость продолжит расти и достигнет 24 больных на 100 тысяч населения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в настоящее время показатель инцидентности составляет 16 новых зараженных на 100 тысяч населения в среднем за неделю. Предполагается, что могут быть введены ограничения в отношении скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков и детских садов.

Власти Львовской области продлили карантин до 19 июня. Такое решение приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об ужесточении карантина в Житомире сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны, закрыли отели. Это первый этап ужесточения мер, который они внедрили», — проинформировал Ляшко.

Президент Владимир Зеленский потребовал установить причины резкого роста заболеваемости на Украине.

«Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина», — сказал Зеленский на совещании в Офисе президента.

Супруга президента Елена Зеленская заболела коронавирусом. Президент и дети прошли тестирование, их результаты отрицательные. Где и как заразилась первая леди, неизвестно. Офис президента проинформировал о том, что проводится эпидемиологическое расследование.

Президент ограничил круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим, он не будет участвовать в массовых мероприятиях, а также отменяются все его рабочие поездки за пределы Киева. Зеленский временно будет общаться лишь с охраной и ближайшими помощниками.

Минобразования позволило подросткам с повышенной температурой проходить внешнее независимое оценивание. Для этого выпускникам необходимо предоставить справку от врача о субфебрильной температуре.

«Температура 37,2, которая указана в протоколе, является ориентировочной, в первую очередь при осуществлении термометрии на входе. Мы понимаем, что не все наши дети являются отличными по состоянию здоровья. Мы понимаем, что определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура. То есть температура может колебаться в пределах более высоких, чем это допускает санитарный врач. Поэтому мы советуем всем таким детям взять справки от лечебных учреждений, от семейных врачей, подтверждающих наличие субфебрильной температуры. В случае обнаружения (температуры. — Ред.) таким детям будет предоставлена возможность зайти в пункт тестирования», — сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

С 15 июня правительство возобновляет работу пунктов пропуска на административной границе с Крымом. По информации вице-премьера Алексея Резникова, на внеочередном заседании Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка». Для людей людей, пересекающих админграницу, отменяется обязательная обсервация. В обязательном порядке они должны проходить контроль температуры тела и пересекать КПВВ в защитных масках и перчатках. А также они обязаны дать письменное согласие на самоизоляцию.

Также с 15 июня Украина планирует открыть аэропорты для иностранцев.

Ситуация в мире

Все страны Евросоюза прошли первую волну коронавируса. Пик заболевания не фиксировался только в Польше и Швеции, передает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. По мнению специалистов, системе здравоохранения государств удалось снизить уровень инфекций на 80%. Как утверждается в отчете организации, заболеваемость коронавирусом в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии. Это связывают с увеличением количества проведенных тестов.

Наступление жаркого лета не гарантирует снижения рисков заражения коронавирусом, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев.

«По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится», — заявил представитель ВОЗ.

Коронавирус в Европе: карантин спас миллионы европейцев, итальянцы и французы подают жалобы, полицейские собаки вынюхивают COVID-19 © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Американская компания Moderna протестировала на мышах новую вакцину. Результаты исследований показали, что препарат не увеличивает риск тяжелого течения заболевания, а защиту от заражения может обеспечить всего одна доза.

Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство Великобритании из-за введения обязательного карантина для всех прибывающих в страну. Ранее его были обязаны соблюдать только те, кто прибыл из государств с «высоким риском». Перевозчики считают, что новые правила окажут «разрушительное влияние на британский туризм и экономику».

Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом, всего COVID-19 подтвержден у 953 работающих в организации. Почти пятая часть инфицированных находятся в Мали.

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружен коронавирус. Следы инфекции были на доске для разделки импортированного лосося. В настоящее время рынок закрыт, специалисты проводят проверку.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что коронавирус за несколько месяцев «опустошил мир», но «это лишь начало». Он считает, что COVID-19 хуже Эболы и ВИЧ.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен тем, что COVID-19 усиливается в странах с низкими и средними доходами. Организация особенно озабочена влиянием инфекции на женщин, детей и подростков.