Коронакризис больно ударил по мировой экономике, но катастрофы вселенского масштаба не случится, говорят эксперты. При этом Евросоюз ждёт некое переформатирование, а Украину - усугубление прежних проблем

Мир постепенно выходит из коронавирусного карантина. Разные страны заявляют если не о победе над COVID-19, то хотя бы о выходе на плато по количеству заболевших и «усмирении» эпидемии.

При этом на первый план выходят экономический кризис. К примеру, больше половины граждан Евросоюза уже столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса, почти четверть потеряли работу или были вынуждены перейти на неполный рабочий день.

Эксперты агентства Bloomberg подсчитали, что экономика может потерять астрономические 2,7 триллиона долларов. Такой вариант возможен, если вирус поразит все страны, а рост экономики сведётся к нулю. Для понимания: 2,7 триллиона долларов — это ВВП Великобритании.

Украина будет встречать вторую волну коронавируса с новой стратегией © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Виктор Ляшко заявил, что количество больных в стране не превышает 1%. Из-за чего невозможно формирование коллективного иммунитета, для которого нужно, чтобы переболели 95% людей. По словам Ляшко, о коллективном иммунитете можно будет говорить после появления вакцины.

Как изменится мир после пандемии, а также что ждёт Евросоюз и Украину, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Коронавирус помог уклониться от тотальной катастрофы»

Ключевой вопрос — изменится ли после пандемии базовая экономическая модель: если изменится, то изменится и вектор государственной политики. Об этом говорит политолог Сергей Иванников. Если модель устояла, то политика государств поменяется несущественно.

«Современные государства — это инструменты, которые используются экономическими олигархиями для обеспечения собственных интересов. Государство давно уже утратило субъектность и, вследствие этого, в полной мере уже не принадлежит самому себе», — заявил эксперт.

В то же время, по его словам, коронакризис помог миру уклониться от тотальной катастрофы.

«Пандемия резко снизила финансовую активность и остудила рынки. Но желающим пожить в условиях глобальной нестабильности отчаиваться не стоит. Система лишь получила передышку.

Если сравнить современный спекулятивный капитал с нарывом, то весной этого года такой нарыв стал меньше, но причины его возникновения не устранены и, следовательно, достаточно быстро он восстановится. И если существующая экономическая система, основанная на господстве финансового капитала, сохранится, то экономический коллапс неизбежен. Вопрос лишь в сроках, а они во многом зависят от случайностей», — сообщил Иванников. Политолог Иванников: Какими будут последствия коронавируса для мировых политики и экономики © nupds.ru

Он прогнозирует, что ухудшение экономического положения большинства общества непосредственно отразится на общественных настроениях и падении доверия к государственной власти.

Мировая экономика будет постепенно восстанавливаться

Коронакризис нанёс сильный удар по экономике почти всех стран, отмечает директор Института Кавказа Александр Искандарян (Ереван). Это очень ограничивает связи между государствами, и это, в свою очередь, ударяет и по экономике тоже, говорит политолог.

«Это усиливает националистические тенденции, но не в смысле национализма. А в том смысле, что национальные государства проявляют склонность к изолированию, по крайней мере на время коронавируса», — сказал Искандарян.

Однако он не считает, что «произойдёт какая-то вселенская катастрофа»: как обычно в случае кризиса, мировая экономика постепенно будет выходить из ситуации с пандемией. Политолог Искандарян о пандемии: Мир будет меняться, а Кавказ — нет © Sputnik /Asatur Yesayants

«Другое дело, что мы сейчас наблюдаем, как в развитых странах динамика коронавируса постепенно начинает идти на спад, и страны постепенно начинают выходить из этой ситуации.

А в некоторых развивающихся странах мы, наоборот, наблюдаем рост. И это тоже очень повлияет на социальную и экономическую ситуацию, потому что столько денег нет, для того чтобы с такими гигантами, как Бразилия или Индия, или очень большие по населению африканские страны, совладать», — заявил эксперт.

«Будут новые конфликты, новые конкуренции»

В целом крупных изменений, кроме последствий мирового кризиса, пока не просматривается, говорит политолог Александр Асафов. Ситуация, добавил он, достаточно сложная, и сложно прогнозировать, в каком поле лежат новые конфликты.

«А они будут. Будут новые конфликты, новые конкуренции. Усилится противостояние Китая со своими конкурентами (речь не только о США, но и об Индии), поскольку по Индии США продолжают плотно работать, чтобы создать Китаю еще один полюс противостояния», — подчеркнул Асафов.

Высок также риск возникновения новых региональных конфликтов в связи с резким падением уровня жизни в беднейших странах и ростом конкуренции за ресурсы. Мы можем, прогнозирует политолог, увидеть локальные войны вроде сирийского и ливийского конфликтов, в третьих странах могут быть госперевороты и революции, как поддерживаемые извне, так и обусловленные резким падением основной массы населения за грань выживания.

«Этот кризис легче было бы преодолеть, если бы основные акторы сели за стол переговоров и начали решать эти проблемы вместе. Но такой вероятности пока не просматривается. Помогать друг другу никто не хочет, большинство стран ведет максимально суверенную политику, для того чтобы обеспечить свое выживание. Ни о каких союзах речи пока не идет, и, конечно, это все приведет к серьезным изменениям», — рассказал эксперт. Политолог Асафов: После пандемии нас ждут локальные войны и новые союзы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Новый Евросоюз…

Сейчас Евросоюз находится в кризисе, но кризис — одна из форм развития, отмечает Александр Искандарян. Возможно, добавляет он, ЕС этот кризис преодолеет и будет продолжать развиваться.

«Конечно, не в направлении полного слияния. Это невозможно. Но в направлении взаимодействия между государствами, которые в него входят», — пояснил политолог.

Совсем необязательно, что Евросоюз развалится именно на бумаге, считает Александр Асафов. Но мы видим, что прежнего диалога внутри объединения не существует, страны не могут и не хотят помогать друг другу, границы закрыты, «и кроме общей валюты и взносов в НАТО там осталось мало общего, а необходимость в новых альянсах есть».

«Есть необходимость в новых торговых преференциях, усилении друг друга политически и, конечно, возможности помогать друг другу в сложных ситуациях, таких как коронавирус. Очевидно, что это не последнее испытание для нашего мира.

Евросоюз в этом виде точно закончится, но, возможно, какое-то время сохранится формально. Что придет ему на смену, пока большой вопрос», — сообщил Асафов.

…и усугубляющиеся проблемы Украины

По мнению Сергея Иванникова, после пандемии процессы приватизации и сокращения социальной сферы на Украине будут идти намного интенсивнее, чем в России. Причина банальна: экономический потенциал страны ниже российского, а деструктивные процессы в экономике сильнее. Композитор Быстряков: Украину продолжают доить ее заокеанские «друзья» © rian.com.ua

В целом говорить о неких серьёзных изменениях ситуации на Украине сложно, отмечает Александр Асафов. Он прогнозирует, что выход страны из экономического пике будет длительным и болезненным, «и даже никакими субсидиями от МВФ эту проблему не решить».

«Украина до кризиса не могла решить свои экономические проблемы, Украина до кризиса уезжала, Украина до кризиса разрушала остатки всех отраслей экономики и промышленности, а сейчас ситуация кратно хуже.

Поэтому нельзя говорить о том, что там что-то серьёзно изменится, наступит осознание ситуации у политического руководства, и они перестанут предъявлять претензии России и считать ее виновником всех бед. Наоборот. Там, где становится жизнь хуже, гораздо актуальнее становится обретение образа врага, которого легче обвинить в этом», — сказал эксперт.