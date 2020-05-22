Президент США Дональд Трамп денонсирует очередное соглашение, обеспечивающее систему безопасности в мире. Если Россия, по оценке военных экспертов, не только ничего не потеряет, но и даже выиграет, если решит поступить так же (хотя сейчас речи об этом не идёт), то Евросоюз крайне обеспокоен решением американского лидера и намерен его переубедить

Вечером 21 мая американский лидер объявил, что через полгода страна выйдет из Договора по открытому небу.

Этот документ, к которому присоединились 34 государства, позволяет совершать полёты над территорией друг друга для наблюдения за военной деятельностью и фиксировать увиденное на фото и видео, в соответствии с квотами: для США и группы в составе России и Белоруссии — по 42 полёта в год, для Великобритании, Канады, Италии, Германии, Украины, Франции и Турции — по 12. При этом нельзя все полёты совершать только над одной страной.

Американские власти в своей привычной манере попытались представить ситуацию так, что они-то отказываться от договора и не собирались, но Москвы их вынудила.

«Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора, поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы восстановить это соглашение», — заявил президент США Дональд Трамп.

Его поддержал госсекретарь США Майкл Помпео, утверждая, что Россия якобы годами демонстративно и регулярно нарушала свои обязательства.

Журнал Newsweek опубликовал попавший в его распоряжение документ Госдепартамента, адресованный представительствам НАТО и посольствам США в Финляндии, Швеции, Боснии и Герцеговине, Грузии и на Украине, в котором тезисно обосновано решение выйти из договора по открытому небу. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что Россия проводит полёты над США и европейскими странами, фотографируя ключевые объекты их инфраструктуры, для того, чтобы наметить цели для вероятных ударов с использованием обычных высокоточных вооружений.

А советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и вовсе заявил телеканалу Fox News, что Россия использовала эти полёты, чтобы следить за Трампом.

Последствия для России

Неожиданной новость о выходе США из договора не стала, о таких планах вашингтонской администрации СМИ сообщали ещё несколько месяцев назад да и дипломаты разных стран понимали, что предпосылки к такому шагу есть.

МИД РФ опроверг все обвинения со стороны Вашингтона о невыполнении Россией своих обязательств и напомнил, как сам Вашингтон нарушал положения договора:

1. в 2016 году США не обеспечили безопасное прибытие российского самолета АН-30Б в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов;

2. США установили дальность наблюдательных полётов над Гавайскими и Алеутскими островами меньше той, что предусмотрена договором;

3. США устанавливают ограничения по высоте полёта самолёта наблюдения над своей территорией, которые не только не предусмотрены договором по открытому небу, но и противоречат нормам ИКАО, рекомендующим в целях обеспечения полётов военных самолётов выделять безопасное воздушное пространство.

Российская сторона сообщила, что уже подготовила ответ на действия США, о которых объявит после получения от американской стороны официальные документы о выходе из договора. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заверил, что Россия намерена полностью следовать всем правам и обязательствам по договору до тех пор, пока он остаётся в силе. Впервые в истории ядерного оружия Россия никого не догоняет — Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В свою очередь, военные эксперты говорят, что Москва не сильно потеряет, если решит выйти из него. В комментарии РИА Новости заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин говорил: «Я не думаю, что это приведёт как каким-то ужасным последствиям для нас. Тем более что договор только формально равноправный, а фактически — нет. Выходит так, что они (страны НАТО — ред.) летают только над нами, а у нас не хватает квот, чтобы летать над ними всеми. Их много, а мы одни. С военной точки зрения мы ничего не потеряем, поскольку всё, что нужно, отлично видно и со спутников».

Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов уверен, что от выхода из договора по открытому небу Россия даже выиграет. По его словам, в Министерстве обороны РФ не было единого мнения, стоит ли вообще подписывать этот документ, но в конечном итоге его подписали для расширения мер доверия. Генерал-полковник пояснил, что современные российские средства военной разведки в состоянии отследить угрожающее сосредоточение войск на территории любого государства без дополнительных наблюдательных полётов.

Америка негодует

Решение Трампа вызвало шквал критики в американских внутриполитических кругах, несмотря на перспективу, что российские самолёты прекратят полёты над территорией США.

Председатель двухпартийной комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинской комиссии) при Конгрессе США демократ Элси Хейстингс заявил: «Договор по открытому небу призван повысить прозрачность, укрепить доверие и стимулировать сотрудничество между США, Россией и 32 другими государствами-участниками, включая большую часть Европы, а также таких партнёров, как Украина и Грузия. Договор по открытому небу на протяжении десятилетий поддерживал трансатлантическую безопасность и всегда пользовался поддержкой обеих американских партий».

Его однопартийцы сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта пошли дальше словесных обвинений и внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса. Несколько лет назад подобную меру ввели для отмены санкций в отношении той или иной страны (хотя, понятно, что этот шаг был направлен против снятия Трампом ограничений с России).

Авторы инициативы указывают, что Трамп нарушил положения военного бюджета на 2020 финансовый год, согласно которому Администрация должна уведомить Конгресс о намерении выйти из Договора по открытому небу или СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года) за 120 дней до предполагаемого выхода. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгел подтвердил, что никаких уведомлений не поступало ни от Госдепартамента, ни от Пентагона. Путин о выходе США из ДРСМД: Пусть потом не пищат © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Впрочем, гораздо большее количество людей беспокоят последствия решения Трампа в плане безопасности. В интервью журналу Newsweek бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас подчеркнула, что назначение наблюдательных облётов состоит в том, чтобы предотвратить войну.

Директор Nuclear Crisis Group (неправительственной «Группы по ядерному кризису») Йон Волфстал заявил в эфире телеканала CNN: «Это один из документов, призванных обеспечивать стабильность и предсказуемость в Европе. Трамп и его советники систематически разрушали эти соглашения, ссылаясь, в частности, на несоблюдение их Россией. Однако если посмотреть на подход Трампа к этим проблемам, то он состоит в том, чтобы разрушить всё полностью и ничего не создавать взамен и временами трудно вообще что-либо создать взамен».

Он напомнил, что информация, полученная во время каждого полёта в рамках Договора по открытому небу, передаётся всем участникам соглашения, и Россия после облётов американской территории всегда передавала Вашингтону собранные сведения.

Бывший сотрудник госдепартамента Джим Джатрас в комментарии РИА Новости выразил опасение, что выход из Договора по открытому небу — это очень широкий сигнал, что СНВ-3 не будет продлён, а также ещё один шаг на пути методичного уничтожения глобальной системы контроля над вооружениями, в особенности между США и Россией.

С начала 2000-х годов власти США денонсировали несколько ключевых российско-американских документов, направленных на сдерживание гонки вооружения в мире, — в 2002 году договор по противоракетной обороне, а в 2019 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Таким образом, на сегодняшний день единственным действующим соглашением в этой области остался СНВ-3, но его судьба остаётся под большим вопросом, потому что времени на его продление не так много, а Вашингтон выдвигает требование подключить к нему Китай. Пекин, естественно, отказывается.

Тем не менее, Москва и Вашингтон продолжают обсуждать возможность продления СНВ-3, как стало известно газете The Wall Street Journal, в скором времени в Вене по этому вопросу состоится встреча заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

НАТО в шоке

Отношения США и Европы переживают не лучшие времена, особенно в свете пандемии коронавируса, а выход Штатов из Договора по открытому небу вобьёт ещё один колышек между традиционными союзниками. 22 мая решение Трампа и его последствия для евроатлантической безопасности и режима контроля над обычными вооружениями обсудят на заседании Совета НАТО, по имеющейся информации, инициатором его созыва выступили американцы, чтобы заручиться поддержкой своих партнёров по Альянсу.

Однако среди европейские страны не в восторге от поступка Трампа. Сожаление его выходкой уже выразили Германия, Финляндия, Швеция. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещали сделать всё возможное, чтобы в течение полугода, то есть до вступления решения в силу, переубедить американцев и сохранить договор. ЕС ответил на возвращение США к практике использования противопехотных мин © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Американские конгрессмены-демократы Адам Смит и Джеймс Купер тоже обеспокоены тем, как поступок Трампа отразится на дальнейшем сотрудничестве с европейскими странами. В своём заявлении, опубликованном пресс-службой комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил (которым руководит Смит), они подчеркнули: «Решение администрации о выходе США из ДОН — пощёчина по отношению к нашим союзникам в Европе, оно ставит под угрозу наши силы, размещенные в регионе. Несмотря на риторику Пентагона об острой необходимости готовиться к «конкуренции великих держав», это решение, без сомнений, приведёт абсолютно к противоположному — ещё больше разрушит наши отношения с союзниками».

Трамп продолжает выполнять своё предвыборное обещание по сокращению международных обязательств США, но не задумывается о том, что в некоторых отраслях денонсация договоров или отказ от членства в организации будут иметь серьёзные последствия. Сжигая мосты, американский президент не предлагает никакой альтернативы ни на двустороннем, ни на многостороннем уровне. А ведь именно соглашения, подписанные ещё лидерами США и СССР, удерживали мир от угрозы ядерной войны даже в условиях холодной войны и современного санкционного противостояния между странами. Остаётся только надеяться, что Белый дом примет взвешенное решение и не похоронит СНВ-3.