Аполитичные «титушки» Януковича. Именно они стали началом конца донецкого президента

Семь лет назад в самом центре Киева произошли уличные столкновения, одарившие затем украинский язык емким словом — «титушки». О боевиках на службе Партии регионов писали много уже тогда, но целый ряд моментов стал известен гораздо позже, что позволяет сделать новые важные выводы о природе этого явления

Напомню контекст событий. Весной 2013 года объединенная оппозиция развернула кампанию «Украина, вставай!». Ее лидеры — Арсений Яценюк («Батькивщина»), Виталий Кличко (УДАР) и Андрей Тягнибок («Свобода»*) — вместе ездили по стране, собирая по всем крупным городам митинги. Финалом кампании стала акция 18 мая 2013 года в Киеве, в пику которой правящая Партия регионов и ее молодежное отделение «Молодые регионы» организовали свою под названием «В Европу — без фашизма!» МВД vs СБУ — тайные рычаги, прописанные в Конституции Украины © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Два митинга проходили рядом друг с другом, но стоит отметить, что такое для столицы Украины никогда не было редкостью и почти никогда не заканчивалось драками. В 2006 году я наблюдал, например, в Киеве два митинга оппонентов на разных сторонах одной и той же площади. Постояв и помахав флагами, те и другие спокойно получили деньги у организаторов и разошлись по домам. До драк если и доходило, то обычно в случаях вылазок правых радикалов (как, например, на «Марше героев УПА*» 18 октября 2008 года, проводимом «Патриотом Украины», «Братством»* и Украинской национал-трудовой партией), но это было редкостью, да и «Свобода» уже ушла в более умеренный спектр.

Тем не менее, в какой-то момент толпа молодых людей, представлявших внешне просто идеальную иллюстрацию понятия «гопник» (спорткостюм Adidas, стрижка «под ноль», не отягощенные интеллектом лица), начала провоцировать драку с крепкими парнями в вышиванках и футболках партии «Свобода», которых останавливал лично вице-спикер Верховной Рады от этой партии Руслан Кошулинский. Попутно спортсмены, заученно отрабатывавшие боксерские приемы, угрожали и представителям СМИ, что вызвало возмущение журналистского сообщества. Уже на следующий день около 200 журналистов собрались у здания МВД, требуя расследование данного инцидента.

Особенный резонанс в обществе вызвало следующее обстоятельство. На одной из фотографий, снятых 18 мая, хорошо видна вся гоп-компания с Титушко в парке за Михайловским собором, которая, встав «в кружок», мирно беседует с сотрудниками милиции в полной боевой выкладке. А затем стало известно, что клуб единоборств «Будо» в городе Белая Церковь Киевской области, где занимался главный «герой» событий 18 мая Вадим Титушко, находился на территории райотдела милиции (в том же спортзале, где тренировались милиционеры), более того — входил в федерацию, возглавляемую генерал-майором МВД Виктором Коржем. Последний, помимо принадлежности к МВД, еще и неоднократно избирался в Верховную Раду от Партии регионов. Украина как страна перманентного террора — в музеях и в жизни © Еврейские Новости

Этот момент многие пропускают, но он выглядел особенно возмутительно — получается, что МВД тренировало и опекало боевиков, которые потом безнаказанно били людей, выходивших на улицы протестовать против правящей Партии регионов.

Правда, стоит уточнить, что Корж — не кадровый сотрудник МВД, а скорее кадровый спортсмен: в 1989 году окончил Киевский государственный институт физкультуры, является кандидатом наук в области физической культуры и спорта, а также доктором медицинских наук (спортивная медицина). С 1982 года работал в системе физкультурно-спортивного общества «Динамо», то есть ведомственного клуба МВД, причем в 1997 — 2005 годах являлся первым заместителем главы этого всеукраинского спортивного общества. Отсюда — и звания, но собственно как «сотрудник органов» Корж никогда не работал.

Выйдя в 2005 году на пенсию в звании генерал-лейтенанта, в 2006 году Корж избрался в Верховную Раду по списку Партии регионов, занимая в нем 172-е место (явно непроходное, но результат партии на выборах тогда удивил даже ее руководителей, «забивших» многие места в глубине списка совершенно случайными людьми) и переизбрался в 2007-м. Осенью 2012-го очередные выборы для него сложились неудачно (Корж шел по одномандатному округу), зато 19 февраля 2013 года он был назначен зампредседателя Киевской городской госадминистрации, отвечая там за сферы культуры, образования и науки, молодежи и спорта, медицины и социальной защиты населения. То есть вполне мог курировать и набор в столичном регионе бойцов для уличных акций Партии регионов. Разборки в банке пауков. Националисты переругались между собой из-за убийцы Стерненко © скриншот Украина.ру

Спустя семь лет, мне кажется, многие неверно представляют себе род деятельности людей, аналогичных Вадиму Титушко. Возможно, кому-то после всех событий после 2014 года эти люди покажутся «идейными борцами против националистов», которые, дай им возможность, остановили бы своими набитыми кулаками Евромайдан еще в зародыше, спасли страну от гражданской войны и т.д. и т.д.

Между тем, газета «Вести» (весьма нелюбимая националистами) опубликовала 19 мая 2013 года данные об этом «идейном борце», озвученные милиционерами из его родного города: «У Титушко есть судимость за кражу — вместе с дружками ограбил оптовую базу и вынес компьютеры и мониторы. Титушко тогда дали два года условно, они уже прошли». Так что если идейным борцом молодой спортсмен и был, то, перефразируя Ильфа и Петрова, идейным борцом за денежные знаки.

В апреле 2015-го мне довелось пообщаться с высокопоставленным представителем «теневой вертикали» Партии регионов, перебравшимся в Россию, и он достаточно много рассказал о том, что представляли из себя такого рода наемные спортсмены. По его словам, «стоит отметить, что группы спортсменов-бойцов к тому времени уже давно существовали. Ведь тут все завязывалось на кадровую базу Партии регионов. Если их местные руководители были близки к спортивной или криминальной среде (а фактически эти понятия совпадали), они в течение всей истории партии, начиная с политических кризисов 2004, 2006 — 2007 и 2010 годов, привлекали к охране мероприятий ребят из спортивных секций или связанных с различными криминальными группами. В ряде регионов группы, использовавшиеся в 2013 году как «титушки», существовали сами по себе, совмещая работу на политических мероприятиях с коммерческими заказами по «наезду» на бизнес или его захвату (то же нападение на оптовую базу. — Авт.) и участием в конфликтах в криминальной среде». Вместо государства. Украинские националисты в условиях эпидемии резко активизировались © nationalcorps.org | nationalcorps.org | Перейти в фотобанк

И далее уже детально: «Структура их выглядела предельно просто. В зависимости от плотности населения и специфики населения областей предписанная к созданию численность могла быть разной, но в среднем составляла от нескольких сотен до тысячи человек на регион, с группами в каждом районе. Однако во многих случаях такие отряды существовали только списочно на бумаге, по факту же были лишь группы в несколько десятков человек, при необходимости «подтягивавших» массы своих знакомых из спортсекций и «качалок» и превращавшихся при них в звеньевых. Такие отряды тесно интегрировались с МВД, которое либо «не замечало» их действий, либо оказывало им при необходимости и прямое содействие. Зачастую актив этих бойцов оформляли в охранные фирмы, прямо или косвенно связанные с Партией регионов».

Что касается оплаты, по его словам, «на финансирование «титушек» Центр денег не выделял, и для этого «подвязывали» местных бизнесменов (об этом подробнее — дальше. — Авт.). Уровень оплаты был разным — постоянный актив имел ставку, прочие бойцы получали сдельно за участие в акциях. Суммы колебались в зависимости от того, что нужно было делать и какова была степень риска. За участие в охране мирной акции рядовой боец мог получить около 100 долларов (за пару часов! — Авт.), за участие в силовом столкновении с риском задержания милицией — до 300 долларов. Для сравнения — среднемесячная зарплата на Украине составляла тогда 300 — 350 долларов». Украинский национализм пойдет под нож секвестра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И главное, подчеркнул бывший регионал, «какого-либо идеологического наполнения у них не было в принципе. Это был просто «силовой блок», наемные пацаны с внешностью гопников, функцией которых было выйти на мероприятие и набить кому-нибудь морду, или, наоборот, не дать сорвать проводимую Партией регионов акцию… Уже буквально месяц — два после победы Майдана их можно было наблюдать в составе «Правого сектора»*, «Самообороны» и тому подобных группировок. Как говорится, флаги поменялись, сняли буденовку и одели папахи, но вот содержание осталось прежним: корпоративные конфликты, рейдерские захваты, разборки в рядах криминала и т.д.».

Интересно, что сам Титушко в сентября 2015 года сообщил приехавшему к нему журналисту, что собирает помощь в АТО. И рассказал о тех, кто ранее нанимал таких, как он, спортсменов: «По Киеву частично занимался сбором ребят для разгонов митингующих и провокаций Вадик Столар. Фурса и Столар — лично, есть фото. Сейчас где-то при власти в столице, на Оболони с пацанами по сей день не расплатились люди Столара (за работу на выборах бизнесмена в Киевскую городскую раду весной 2014 года. — Авт.). А по всей Украине собирали от Захарченко (обещали полную безопасность и прикрытие милицией), Клименко и Левочкина. Последний при власти и свои депутаты в новой Раде, а с Клименко вон обвинения снимают. Что поменялось?» Марш слабоумных, или С14 против COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Что интересно, сразу же после победы Евромайдана упомянутый выше влиятельный застройщик Вадим Столар забыл про свое членство в Партии регионов, быстро договорился с Виталием Кличко, обеспечившим ему прохождение в Киевскую городскую раду и место в руководстве бюджетной комиссии последней. Взамен застройщик стал «правой рукой» нового мэра, обеспечивая Кличко финансирование и помощь людьми.

Действительно, изменилось мало что. Но стоит констатировать — именно привлечение наемных гопников для избиения оппозиции радикализовало протест против Партии регионов и зафиксировало в общественном сознании имидж Виктора Януковича как «донецкого бандита», подталкивая вполне аполитичных людей к поддержке националистов (так как только те могли дать отпор «титушкам») и радикальному сценарию смены власти в стране.

Как все убедились в 2014 году, ударный отряд националистов на Украине представляли собой правые футбольные фанаты. Но вы будете удивлены, узнав, что представители и этой среды были завербованы в 2013 году в ряды «титушек» наряду со спортсменами из провинциальных клубов единоборств.

Поскольку акция Партии регионов позиционировалась как антифашистская, участие в ней людей из околофутбольной среды вызвало возмущение их единомышленников из России (где не вникали в тонкости украинского политикума) — как это так, предали идею, вы теперь враги?

«Со стороны проплаченных регионов были зафиксированы участники киевского ОФ (в частности лидер ЦСКА Киев Андрей Яковенко, по прозвищу Брат) и несколько рыл из правой тусни», — с возмущением сообщалось 19 мая 2013 года на одном из популярных российских ультраправых сайтов. Эту информацию подтверждают и украинские журналисты. В частности, хорошо информированное об этой среде интернет-издание «Буквы» писало 18 июня 2015 года в статье о С14: «Именно фанаты «Динамо» и активисты С14 подрались (18 мая 2013 года. — Авт.) с нанятыми Партией регионов спортсменами из другого конкурирующего футбольного движения — киевского ЦСКА, среди которых и был Вадим Титушко. Ситуация была весьма забавной, так как С14 имела дружеские связи и с ЦСКА, однако ЦСКА… более тесно сотрудничали с заказчиками из партии УДАР и "регионами"». Тут некоторые преувеличения (все же актив участников драки 18 мая 2013 года со стороны «Свободы» — это именно активисты этой партии, а не привлекаемые С14 футбольные болельщики), но в целом ситуация изложена верно.

На возмущение россиян последовал ответ информированного человека в комментарии к упомянутой статье 19 мая 2013 года: «Помимо «коней» (сленговое название болельщиков ЦСКА. — Авт.) и окружения были и «хохлы» (сленговое название болельщиков киевского «Динамо». — Авт.), и «пивовары» (сленговое название болельщиков киевской «Оболони». — Авт.), и парни с областных клубов!… Киевские «кони» правые… А чем нормальные «кони» на жизнь зарабатывают, меня не интересует». Такие вот идейные антифашисты…

В целом, хотя и прошло с тех памятных событий шесть лет, необходимо отметить, что аполитичная молодежь, не отягощенная идеями и воспитанием, может выступать за любой политический проект — лишь бы платили. А негативный для Януковича и его команды результат, вылившийся в госпереворот, говорит о том, что нанятые "титушки" — хуже любых идеологических противников, потому что действуют ради личной наживы и абсолютно безжалостно.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.