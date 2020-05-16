По состоянию на 21:00 16 мая в мире зафиксировали почти 4 миллиона 682 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 310,5 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 791 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. заболевших выявлено сегодня в Великобритании, Италии и Бразилии. Более 100 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано во Франции, Германии, Турции и Иране, а более 50 тыс. — в Индии, Перу, Канаде, Бельгии и Саудовской Аравии. Самый большой процент смертности среди развитых европейских государств сегодня зафиксирован в Бельгии, Франции и Великобритании.

Ситуация на Украине. Прогнозы об окончании карантина

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 17 858 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+528 за 16 мая), из которых 497 (+21) стали летальными. В то же время 4906 (+433) пациента выздоровели.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в стране вводится обязательное тестирование пациентов с признаками коронавируса и контактных лиц. Также обязаны регулярно делать ПЦР-тесты медицинские работники, сотрудники полиции, Национальной гвардии и все остальные, кто привлечен к борьбе с COVID-19 в стране.

В то же время Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные разработки «аппаратов искусственной вентиляции легких». Некоторые из этих разработок специалисты называют «аппаратами-убийцами».

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, 14 регионов страны уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с инфицированными.

Несмотря на пандемию, туристический сезон летом на Украине состоится, однако «гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мер», заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Восстановление пассажирского авиасообщения с другими странами, по его словам, зависит от динамики пандемии.

Согласно прогнозу команды проекта «Форсайт COVID-19» мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ имени Игоря Сикорского, на Украине начало спада эпидемии коронавирусной инфекции может произойти в третьей декаде мая.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что примерно тогда же может вступить в силу следующий этап ослабления карантинных мер, если эпидемическая ситуация будет стабильной.

Ситуация в России. Ситуация в Крыму и пояснения о штрафах

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 272 244 случаев коронавирусной инфекции (+9231 за сегодня), 2546 случаев смерти (+120) и 63 258 случаев выздоровления (+4937). Медики провели при этом более 6,6 млн тестов на наличие инфекции.

Уже в августе в России может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса. Сейчас, по данным директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, который занимается созданием вакцины, Александра Гинцбурга, их разработка находится на стадии доклинических испытаний.

В МВД России в свою очередь утонили, что бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом только в случае уклонения от тестирования при подозрении на инфекцию, а также в ситуации, когда человек не сообщил о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания.

Что касается в ситуации в регионах, то с 18 мая в Крыму снимается запрет на выход из дома без веских причин. Вместо обязательной самоизоляции гражданам теперь просто рекомендуется оставаться дома.

Кроме того, со следующей недели на полуострове восстанавливается и пригородное железнодорожное, которое было сведено к минимуму — до двух оборотных рейсов между основными городами Крыма утром и вечером.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, в середине июня могут начать возобновляться внутренние полеты по России. Возобновление международного авиасообщения Минтранс рассчитывает начать в июле.

Ситуация в мире. Прогнозы о вакцинах и глобальные последствия

Министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль заявила, что вакцина от коронавируса нового типа может появиться не раньше чем через 18 месяцев.

Политолог Сихарулидзе: "Коронакризис" породит биполярный мир, в котором у России будет особая роль © Sputnik / Vladimir Umikashvili Дональд Трамп, который ранее сообщил, что вакцина от коронавируса появится в Штатах к концу 2020 года или раньше, заявил, что власти могут сделать ее бесплатной. До этого глава государства отмечал, что США рассматривают вариант продажи вакцины другим странам по доступной цене.

Тем временем число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш выросло за последние сутки на 930 и достигло 20 995. Ранее руководство страны продлило действующий с 26 марта режим изоляции до 30 мая в связи с ростом числа заразившихся.

Сейчас там продолжают работать швейные, фармацевтические и экспортно-ориентированные отрасли промышленности при условии соблюдения социальной дистанции. Магазины и торговые центры будут работать до 17.00 по местному времени и обязаны обеспечить социальную дистанцию между посетителями.

Как заявил в интервью изданию Украина.ру политолог и экономист Дмитрий Абзалов, карантинные меры в любом случае привели к серьёзным последствиям для мировой экономики, и даже после их полного завершения мы будем жить в новом мире с иными требованиями к дистанцированию, схемами потребления и экономической моделью.

По его мнению, такие отрасли, как туризм, розничная торговля или общественное питание в ближайшее время полностью не восстановятся, а при входе в самолет пассажирам придется мерять температуру и постоянно носить маски, что будет так же естественно, как выполнение всех требований безопасности после терактов 11 сентября 2001 года.