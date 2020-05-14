По состоянию на 12:00 14 мая в мире зафиксировали больше 4 миллионов 350 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 297,2 тыс. человек скончались, более 1,5 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США. Там 1 миллион 390 тыс. случаев заражения, 84,1 тыс. погибших, 243,4 тыс. выздоровевших.

На втором месте Россия — здесь официально зарегистрировано 242,2 тыс. зараженных. Болезнь забрала жизни 2,2 тыс. человек, свыше 48 тыс. выздоровели.

Третью позицию занимает Великобритания, где зафиксировано более 230,9 тыс. случаев заражения COVID-19. От заболевания скончались 33,2 тыс. человек.

Сложной остается ситуация в Испании (228,6 тыс.), Италии (222,1 тыс.), Бразилии (190,1), Франции (178,1 тыс.), Германии (свыше 174 тыс.), Турции (143,1 тыс.) и Иране (112,7 тыс.).

Коронавирус и Россия

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 242,2 тыс., за сутки оно выросло на 10 тысяч и 28 человек.

Всего в стране от COVID-19 умерли 2 тысячи 212 человек (плюс 96 — за сутки).

Новые пациенты с опасным диагнозом, среди которых также есть и дети, появляются по всей стране, однако Москва лидирует по числу подхвативших COVID-19. Состояние заболевших резко ухудшается, а жертв китайской инфекции становится больше — за прошедшие сутки в столице скончались 58 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. У них была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Количество заразившихся также стремительно растет. За последние сутки в Иркутской области болезнь подхватили еще 95 человек. 49 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Приморье, причем среди пациентов все чаще встречаются дети. Резкий скачок заболеваемости произошел и в Пермском крае — COVID-19 нашли еще у 48 жителей региона.

Переход от легкой формы течения болезни к тяжелой у пациентов с COVID-19 может занять менее суток, рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

«Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке. К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает», — сказал он.

У Дмитрия Пескова — двусторонняя пневмония. Пресс-секретарь Владимира Путина сейчас в больнице.

Вакцинация россиян может пойти по «военному» пути, если смертность будет высокой. По словам академика РАН Сергея Колесникова, в таком случае в первую очередь инъекции будут делать людям с повышенным риском заразиться.

В России провели почти 6 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает «Роспотребнадзор». Точное число выполненных исследований — 5 982 558, из них за сутки было сделано 177,1 тыс. тестов, уточнили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус в Европе: «День освобождения от карантина», конфликт Германии с Еврокомиссией, COVID-19 — женского рода © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Выпускные в российских вузах в этом году также оказались под угрозой срыва. Из-за пандемии мероприятия могут провести в онлайн-формате.

Школьников не будут ограничивать в количестве сдаваемых ЕГЭ. Выпускники будут сдавать те предметы, которые они сами выбрали в начале 2020 года, а информация о двух предметах для сдачи звучала в контексте того, что чаще всего 11-классники выбирают именно по два экзамена, пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Российские авиакомпании получат 23,4 млрд руб. на возмещение убытков, связанных с распространением коронавируса. Согласно утвержденному правительством постановлению, субсидии помогут авиаперевозчикам пережить сложный период и сохранить персонал. Поддержать авиаперевозчиков поручил президент Владимир Путин.

Судьба Financial Times и New York Times в России будет зависеть от публикации ими опровержения, предупредила Мария Захарова, комментируя предложение Госдумы лишить издания аккредитации за материалы о занижении статистики по смертности от COVID-19 в РФ. В NYT настаивают на точности своего материала, «основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов».

Ситуация на Украине

На Украине зафиксировали уже 16 тысяч 847 случаев инфицирования коронавирусом (за сутки выявлено 422 новых заболевших), 456 человек умерли, больше 4 тысяч выздоровели.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, впервые в Украине за сутки выздоровели больше, чем заразились.

Степанов проинформировал, что 300% надбавки медикам, работающим с больными коронавирусом, выплачены в 18 областях. Руководству остальных регионов министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил об уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

Правительство собирается продлить карантин, но с переходом к адаптивной его модели, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Кабмине уверены, что, передав больше полномочий местным властям, можно локализовать пандемию.

По словам премьера, в случае позитивного сценария ситуации с коронавирусом в стране с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений.

Запуск междугороднего транспорта и метро пока в ближайшей перспективе не ожидается. По словам Шмыгаля, метро и междугородние перевозки приведут к быстрому распространению болезни и невозможности локализовать пандемию с помощью адаптивного карантина, поэтому эти послабления могут быть введены только на третьем этапе.

Мэр столицы Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой открыть метро с 25 мая, поскольку даже с увеличенным количеством маршрутов общественный транспорт не справляется с потоком пассажиров. В условиях ослабления карантина, когда в столице миллионы людей каждый день ездят на работу, ситуация может закончиться транспортным коллапсом.

Кличко также сообщил, что в Киеве кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса начали работать и стоматологические клиники, а также 31 продовольственный рынок.

США: коронавирус продолжает убивать, эксперты предупреждают о второй волне осенью © REUTERS, David Ryder

В рамках ослабления карантина Кабмин позволил на летних площадках кафе и ресторанов за одним столиком находиться до 4 человек. Кроме того, в общественных местах разрешено пребывание групп до 8 граждан при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

За сутки из Турции вернулись на родину спецрейсом 109 украинцев. Также в нашу страну доставлены 18 иностранцев, которые имеют право проживания на Украине. По информации Мининфраструктуры, в течение недели запланированы 24 эвакуационных рейса из Манилы, Франкфурта, Лондона, Парижа, Берлина, Шарджи, Нью-Йорка, Лиссабона, Тбилиси, Шанхая, Дубая, Мадрида, Аликанты, Ниццы, Дюссельдорфа, Неаполя, Еревана, Вильнюса, Амстердама, Тель Авива, Тараза и Гамбурга. МВД сообщило об открытии пешеходного перехода «Шегини» на границе с Польшей.

Ситуация в мире

В США аналитики прогнозируют увеличение показателя смертности от коронавируса в два раза. Директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мюррей считает, что до 4 августа в стране из-за коронавируса умрут 147 тыс. американцев. Наибольшее количество новых летальных случаев произойдет в Нью-Йорке и в штате Массачусетс.

В американском штате Висконсин суд отменил решение губернатора о продлении режима самоизоляции.

Во Франции перед ослаблением карантина увеличились заболеваемость и смертность от коронавируса. За сутки в стране заразились 708 человек, умерли от осложнений 328 французов. Последний раз такие показатели были в середине марта, во время пика пандемии.

В Испании Верховный суд рассматривает коллективный иск 3 тыс. граждан к премьер-министру и 22 членам правительства. Потерявшие своих родных испанцы обвиняют власти в том, что они позволили проводить митинги в тот момент, когда пандемия охватила всю территорию государства.

В Южной Корее после смягчения карантина произошла вспышка заболевания. В стране выявлены 119 новых инфицированных.

Германия собирается открыть границы с 15 июня. В рамках ослабления карантина с 13 мая открылись пограничные переходы между Австрией и Баварией, а с 16 мая ограничения будут сняты на границе с Данией и Люксембургом.

Чехия также заявила об открытии границ с Австрией и Словакией 8 июня.

Футбольные чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии сообщили о возобновлении сезона состязаний с конца мая — начала июня. Первый матч чешской лиги пройдет уже 23 мая.

После парада Победы в Минске уровень заболеваемости пневмонией упал вдвое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что борьба с коронавирусом в стране пошла не по методу самоизоляции, а способом лечения заболевших в очагах распространения инфекции.

Итальянское правительство одобрило пакет стимулирующих мер в размере €55 млрд, направленных на то, чтобы помочь пострадавшему бизнесу Италии и жителям пережить кризис из-за коронавируса. Премьер-министр Джузеппе Конте обещал ввести эти меры в прошлом месяце, однако споры внутри коалиции по поводу документа, который насчитывает почти 500 страниц, привели к задержкам.

Финляндия открывает школы и границы для рабочих поездок в Шенгенской зоне. Число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 6054.

В Болгарии из-за коронавируса объявлена чрезвычайная эпидемическая ситуация, режим которой будет действовать по 14 июня.

Правительство Японии утвердит в четверг решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного по всей стране в апреле из-за пандемии нового коронавируса, в 39 из 47 префектур. Это первое ослабление ограничительных мер с момента их вступления в силу.

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Румынии приняла закон об ограничительных мерах в связи с пандемией нового коронавируса в период режима тревоги, который вводится в стране с 15 мая.

Полиция Черногории применила слезоточивый газ на акции протеста верующих в городах Никшич и Плевля. Местные жители выступили против задержания представителей местного духовенства — епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников, — которые вопреки запрету на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса провели собрание верующих на праздник Святого Василия Острожского в Никшиче.

Гендиректор ВТО Роберту Азеведу решил досрочно покинуть свой пост. О своем решении 62-летний бразилец, возглавляющий ВТО с 2013 года, проинформировал страны-члены организации.

Кошки могут заражать друг друга коронавирусом, даже если у них нет симптомов COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета, заразив «человеческим» коронавирусом трех кошек и поместив их к трем здоровым. Взятый через пять дней анализ на COVID-19 оказался положительным у всех шести животных, в то время как респираторные симптомы не проявились ни у одной из кошек.