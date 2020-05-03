Возможно, украинские националисты и воображают себя этакими интеллектуалами с тонкими чертами лица, однако, на самом деле, они обычные людоедики - и в своих мыслях, и в поступках, и в речах

Неприлично в воспитанном обществе цитировать львовского журналиста Остапа Дроздова, но когда он публично бахвалится тем, что обманывает спрашивающих у него дорогу туристов, это явно говорит о его интеллектуальном развитии. «У меня есть правило, — рассказывает господин Дроздов. — Если ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, я всегда ему покажу, но в обратном направлении. Один хотел пройти с Коперника на площадь Рынок, там сто метров идти. Я его посадил на трамвай и, знаете, куда отправил? На вокзал. Причем, проследил, чтобы он сел, пожелал счастливой дороги…»

Подлость — их второе имя ещё со времён Бандеры, подлость и жестокость. Их историческое наследие: терроризм в довоенной Польше, Холокост и Волынская резня во время немецкой оккупации, убийство сотен мирных людей в послевоенные годы. Имея подобную генетическую наследственность, они не могут измениться, да и не видят в том особой необходимости. Наглядно продемонстрировала это очередная годовщина Одессой Хатыни (к слову сказать, украинские националисты были «соавторами» и первой, белорусской Хатыни).

Сотни одесситов посчитали своим долгом почтить память убитых неонацистами 2 мая 2014 года людей, пришли к месту их мученической гибели; в несколько рядов возле Дома Профсоюзов лежали цветы, а националисты развлекались тем, что через громкоговоритель ретранслировали инструкцию по соблюдению карантина на немецком языке. Так сказать, создавали общее «настроение». Им, видимо, казалось это чрезвычайно остроумным — держат дулю в кармане и всё время ею что-то почесывают.

Следом прокатилась волна глумления на подконтрольных «активистам» страницах в социальных сетях и украинских СМИ. А украинский МИД договорился до того, что представил дело едва ли не гуманитарной операцией, поведав изумлённому миру о «спасении заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины…» Может вы уже позабыли документальные кадры — кто стрелял, кто разливал и бросал бутылки с зажигательной смесью в здание Дома Профсоюзов, кто добивал пытавшихся спастись. Это официальное заявление государственной структуры, которая в том же тексте попыталась поведать своей аудитории о «российской пропаганде, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти…»

Возьмём эталонное майданное издание «Украинская правда», фрагмент репортажа с Куликова поля 2 мая 2020 года: «Возле площади собралось около 50 человек с цветами. В основном это любители России пенсионного или предпенсионного возраста… Позже сторонники России почти разошлись, а к площади пришло несколько десятков представителей патриотических организаций, которые рассредоточились небольшими группами. В частности, были замечены представители "Правого сектора", "Украинской добровольческой армии", "Сокола"».

Обратите внимание: родственники убитых и сочувствующие их горю люди — обязательно «сторонники России», а неонацисты и ультранационалисты — солидные «представители патриотических организаций». Так кто там «разжигает»?

В тот же день, 2 мая, «представительница патриотических организаций» Маруся Зверобой разместила издевательскую карикатуру об одесской трагедии с обещанием «можем повторить». Как я понимаю, данная гражданка уже смогла оправдаться после публичных призывов убить президента собственной страны и рада новой возможности призвать к убийству граждан Украины.

Известнейший одесский историк-краевед Олег Губарь написал на своей станице в ФБ: «Седьмой год у них совершенно развязаны руки, а у нас как раз наоборот. Но мы-то держимся за руки, а они локти кусают. Нет в них хребта, нет искренней солидарности, ПОДЕЛЬНИКИ они, вот кто. Иначе бы легла карта, так другому бы режиму прислуживали подобострастно. Потому что душонка лакейская, потому что просты как выгода. И жестоки — как челядь, которая чувствует свою безнаказанность».

Есть челядь, которую используют в тупую, а есть прислуживающие даже челяди — вроде Остапа Дроздова. И живут они не только на Украине: вспомнить хотя бы московского режиссера Иосифа Райхельгауза, вошедшего в историю своим изречением «После 2 мая воздух в Одессе стал чище». И ничего, живет в Москве, рукопожатен, прекрасно обеспечен.

Прислуживающий министру МВД Арсену Авакову фюрер «Азова» Андрей Билецкий обещает перехватить власть в Киеве, если ею будут допущены некие послабления: «Если действующая власть сколлапсирует, то у нас останутся опробованные временем суперэффективные рецепты 2014 года, у меня лично есть опыт, как приводить "вату" в чувство в Луганской, Донецкой, Харьковской областях… Прямые силовые действия на них оказывают очень хорошее впечатление».

Да, мы помним эти убийства, информированы о пытках, знаем об обстрелах мирных городов.

А ещё Билецкий напрямую указывает господину Зеленскому и его команде, что в любой момент может пресечь их слабость (к которой можно отнести и примирительное заявление президента Украины по одесским событиям). «…Большей проблемой, как по мне, является реванш "ваты" внутри власти, — говорит "белый вождь" Билецкий. — Если они будут переходить какую-то красную линию, то, безусловно, у нации есть право на самозащиту».

То есть не закон, а «белый вождь» будет определять «красные линии» и способы «права нации на самозащиту». В рамках подобной «самозащиты» харьковская необандеровская организация «Свитанок» призвала сторонников и активистов Майдана фотографировать людей, которые 9 мая посмеют выйти на балкон с портретами своих воевавших родственников (по причине карантина мэр Харькова Геннадий Кернес говорил о проведении массовой акции в День Победы на балконах).

«Сфотографируй ватника! Кураторы Кернеса из ФСБ поставили ему задачу провести аналогичный российскому "бессмертный полк", — говорится на странице группировки в социальной сети. — В условиях карантина планируется, что 9 мая в 12-00 ватноозабоченные граждане выйдут поддержать кремлёвский флешмоб на свои балконы. Призываем вывешивать в эти дни жёлто-голубые и красно-чёрные флаги, а также делать фотоснимки ватников, которые выйдут на балконы и присылать нам, или в СБУ — уверены, им такая картотека понадобится».

Стукачество и подлость, похоже, действительно врождённые черты «активистов Майдана», и связанно это с общим комплексом неполноценности. Сложно защищать идеи национального превосходства, выдавая их за «демократию», трудно воспевать убийства будучи вчерашними «пацифистами», «лучшим представителям нации» неприятно признаваться самим себе, что скатываются всё ниже в умственном и нравственном отношении. Но стоит ли нам по этому поводу сопереживать Дроздову, Марусе Зверобой (она же в обычной жизни Елена Самбул) и прочим потерявшим человеческий облик людоедикам? Человеком надо воистину быть, а не только казаться.