Торговцы «белым деревом». Как Украина опустилась на уровень Африки многовековой давности

Из-за бедности и отсутствия перемен к лучшему власти Украины всё чаще прибегают к использованию последнего пока еще не проданного ресурса страны - людей

В последнее время на Украине всё чаще возникает проблема с заробитчанами. Оказавшись в родной стране из-за пандемии COVID-19, с денежными запасами, подходящими к концу, они все чаще задумываются о возвращении на работу в Европу. Тем более, ЕС постепенно начинает выходить из карантина.

Более того, некоторые европейские государства настолько нуждаются в дешевой рабочей силе, что готовы выслать за украинцами даже самолеты.

Но на пути у заробитчан встало украинское государство.

Работорговля по-украински, или Торговцы «белым деревом»

В вышедшем на советские киноэкраны в 1945 году фильме «Пятнадцатилетний капитан» главный отрицательный персонаж произносил фразу:

«О, нет. Я не Негоро! Я — капитан Себастьян Перейра, слыхали или нет? Торговец чёрным деревом, негоциант!».

Зрителям было понятно, что под «черным деревом» подразумевались африканские рабы.

При этом те, кто изучал историю трансатлантической работорговли, знают, что до ΧΙΧ века европейцы, как правило, не заходили вглубь Африки. Рабов они покупали в городах-факториях на побережье. А вот туда рабов поначалу поставляли вожди местных племен. Бывали случаи, когда европейцы обманывали торговцев и помимо тех, кого те силой привели на продажу, на плантации отправлялись и те, кто пленил этих людей. «О миллионах и говорить нечего». Социолог обвинила власти Украины в обмане касательно вернувшихся заробитчан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сейчас схожая ситуация происходит на Украине, которую уже собственные граждане пока еще полушутя обвиняют в работорговле. Так, бывший заместитель министра информационной политики, а ныне член редакционного совета издания «Петр и Мазепа» Дмитрий Золотухин разместил у себя в Facebook карикатуру, изображающую продажу рабов в Античности. На тоге покупателя пририсован польский флаг, на тоге продавца — украинский.

«А действительно же. Нечем уже торговать. Все ресурсы поделены. Управляются неэффективно. Единственное, что осталось — люди. Все же логично», — гласит один из комментариев под картинкой.

Причина, по которой на Украине заговорили о рабстве, — события последних дней, когда выяснилось, что украинцы как дешевая рабочая сила — на вес золота. 23 апреля украинская авиакомпания МАУ по заказу эстонской частной компании осуществила чартерный рейс, на котором было доставлено около 200 украинских граждан для участия в сезонных работах на финских фермах. Всего Финляндия готова была принять 14 тыс. украинцев для сезонных работ.

«Были длинные переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину [дать разрешение на рейсы]<…> Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают», — заявил посол Эстонии на Украине Каймо Кууск.

При этом после первого полета в МАУ заявили, что намерены выполнить еще по меньшей мере два подобных рейса, в том числе и в другие государства Европы. Благо, в желающих оплатить подобные рейсы недостатка не было. Кабмин Украины готов отсылать заробитчан в Европу на сезонные работы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав», — заявил в эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот.

Как сообщил украинскому каналу «112» глава профсоюза заробитчан «Трудовая солидарность» Виталий Махинько некоторые польские фирмы сейчас даже вынуждены закрываться в связи с отсутствием сотрудников.

Однако теперь чартерами в Европу не полетаешь. Как сообщил же эстонский посол Кууск, Кабинет министров временно запретил украинцам выезжать за границу в целях работы, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска только для посещения проживающих в странах ЕС родственников.

Но способ попасть в Европу у украинцев есть. Для этого нужно лишь заплатить.

Обдирая обездоленных

Даже если за польской границей украинских рабочих с распростертыми объятьями и деньгами будет ждать работодатель, прохождение границы не будет простым. Для начала, до нее нужно добраться. А это недешево.

«Сейчас вот трудовые мигранты ехали из Мариуполя до пункта пропуска в Краковце, где их на автомобиле встречал представитель работодателя. Они заплатили за дорогу 10 тыс. гривен», — рассказал каналу «112» Махинько.

Впрочем, речь не только о цене самого пути, но и о цене перехода. Оказывается, он тоже не бесплатный.

«Первое, от чего я о…л, так это от цен до границы. Две тысячи гривен (около 5,6 тыс. рублей. — Ред.) из Киева до пункта пропуска Ягодин, но это ещё ладно. Больше всего я просто вскипел от злости, когда уже пятый перевозчик говорил мне дословно следующее: «Ну, вы приготовьте помимо оплаты за проезд ещё 350 злотых/90 долларов для пограничников, чтобы вас без проблем пропустили». То есть государство становится самым настоящим рэкетом во время такой сложной ситуации для своих же граждан. Я должен заплатить, чтобы покинуть страну. Но при этом у меня есть все легальные основания её покинуть, а Польша готова меня принять», — приводит украинское издание «Страна» слова живущего в Варшаве менеджер среднего звена, который недавно возвращался с Украины в Польшу.

В соцсетях можно найти и другие свидетельства того, что путь на заработки для украинцев недешев. А наживаются на этом представители таких структур, как Госпогранслужба.

С другой стороны, раздаются слова политиков, которые можно расценивать как свидетельство того, что государство рассматривает заробитчан как ценный ресурс и не хотел бы их отпускать в Европу.

«Уже известно о двух случаях в Европе, когда работодатели, а именно аграрии, организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу в другие страны. Но у нас фактически закрыта граница. Мы хотим попробовать оставить людей в Украине и приложим к этому максимальные усилия. В Украине также полно работы», — заявил в интервью изданию РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Его слова «оставить людей в Украине» вызывают опасение. При этом Шмыгаль заявил, что вернувшиеся на Украину заробитчане оцениваются как «чрезвычайно квалифицированная, обученная в Европе рабочая сила, которая имеет высокую продуктивность, технологическую профессиональную подготовку».

«Это люди, которые были бы, наверное, очень полезными для развития экономики внутри государства. Поэтому, очевидно, надо их сохранить», — заявил Шмыгаль.

Но пока сохраняют их не высокими зарплатами и лучшими условиями труда, чем в ЕС, а закрытыми границами (которые не такие уж и закрытые, были бы деньги). Ситуация в чем-то напоминает времена крепостного права, когда один барин мог договориться и получить людей у другого барина (как в случае с первым финским чартером). При этом, судя по словам Шмыгаля, Украина раздумывает над «отменой Юрьева дня», ставя палки в колеса тем украинцам, которые желают работать за рубежом. И причина этого — не забота об их здоровье, а желание решить собственные проблемы.

Заробитчане стали предметом торга между властями Украины и ЕС, и недалек тот день, когда Украина за те или иные преференции будет торговать своими гражданами, отпуская или не отпуская их на работу. Собственно, переговоры уже ведутся.

«Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время встречи с послом Европейского союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин», — сообщила сообщила «Европейской правде» 29 апреля пресс-секретарь премьер-министра Украины Ольга Куришко.

Позже — уже вечером 1 мая — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко заявил, что компромисс с Европой достигнут.

«По возможности, мы ожидаем централизованное обращение правительств тех стран, которые заинтересованы в наших специалистах. Мы ожидаем также гарантированного официального трудоустройства на срок не менее трех месяцев. Рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординирован. Возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие меры будут обеспечены как в стране, куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении их в Украину. Также мы ожидаем пакет соцстрахования. В первую очередь, медицинского для наших работников, достойный уровень содержания и зарплаты», — рассказал Пристайко об условиях Украины.

В сложившейся ситуации есть и еще одна опасность: чтобы рабочая сила была дешевой и доступной, на ее родине ситуация всегда должна оставаться плачевной. А это значит, что европейским государствам процветающая и преуспевающая Украина попросту невыгодна: это чревато возвращение украинцев домой и, соответственно, нехваткой рабочей силы.