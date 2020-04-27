Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 миллионам человек, из них почти 1,3 млн - в Европе. Но именно европейские страны готовы стать основными донорами разработки вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения и целый ряд государственных лидеров разных стран запустили инициативу совместной борьбы против коронавируса. «Мы победим вирус, только если объединим свои силы и создадим дееспособный альянс», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 24 апреля, в ходе видеоконференции, организованной по приглашению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам Меркель, Берлин готов поддержать эту инициативу на политическом уровне. Канцлер ФРГ указала, что на разработку и производство вакцины может понадобиться около 8 миллиардов евро. «Поэтому я обращаюсь ко всем, кто может, — политикам и представителям экономики — с призывом поддержать нас в том, чтобы закрыть этот недостаток в 8 миллиардов евро», — подчеркнула Меркель, указав, что Германия внесет «существенный вклад». «Такого не было со времен Второй мировой войны»: Меркель о пандемии коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании отметил, что следует добиться гарантии того, что вакцина, разработанная в какой-то одной стране, была доступна во всём мире. Он призвал все государства «большой семерки» и Китай принять участие в инициативе. США ранее заявляли, что на первых порах не будут к ней присоединяться. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже созвала на 4 мая международную онлайн-конференцию доноров, посвященную разработке вакцины от коронавируса.

При этом Европа остается наиболее пострадавшей от коронавируса частью света. Число скончавшихся от COVID-19 в европейских странах приближается к 122 тысячам человек. Больше всего смертей от опасного вируса зафиксировано в Италии (более 26,6 тысячи), за ней следуют Испания (более 23 тысяч), Франция (почти 23 тысячи) и Великобритания (почти 21 тысяча). В общей сложности в европейских странах выявлено 1,3 миллиона заражений коронавирусом из почти 3 миллионов в мире в целом.

В сложившейся ситуации, когда система здравоохранения подавляющего большинства стран Европейского Союза оказалась не готова к противостоянию пандемии, в Брюсселе продолжают искать виновных в этом за пределами ЕС. Так, в отчете, опубликованном 24 апреля дипломатической службой Евросоюза (EEAS), сказано, что власти РФ и Китая продолжают распространять вводящую в заблуждение или ложную информацию и во время пандемии коронавируса. Несмотря на потенциально серьёзные последствия для здоровья людей, официальные и поддерживаемые государством источники разных стран, включая Россию и — в меньшей степени — КНР, по-прежнему занимаются распространением большого количества теорий заговора и дезинформации, утверждают эксперты службы. Макрон обратится к Путину с призывом поддержать прекращение огня во всем мире — СМИ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Входящая в структуру EEAS рабочая группа по стратегическим коммуникациям «Восток» (East StratCom) считает, что РФ и Китай ведут кампании по дезинформации в ЕС и соседних регионах через контролируемые ими СМИ и соцсети. Поддерживаемая Кремлем ложная информация о коронавирусе распространяется среди пользователей Facebook и других социальных сетей, несмотря на то, что она противоречит данным ВОЗ, отмечается далее. По данным Брюсселя, близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ преследуют две цели. Во-первых, считают эксперты ЕС, они направлены на то, чтобы подорвать действия европейских стран по борьбе с коронавирусом. Кроме того, они намеренно вносят путаницу в данные о возможных источниках и последствиях коронавируса, отмечается в отчете.

В свою очередь, 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряду стран ЕС «старшие товарищи» не позволяют попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса. «Мы знаем из разных источников, что целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе были бы не против пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видам помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества. Им просто не позволяют это делать «старшие товарищи», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале», не уточнив названия стран.

При этом за прошедшие сутки в Италии в связи с коронавирусом умерло только 260 человек — самый низкий показатель за почти полтора месяца, согласно данным Управления гражданской защиты Италии. 26 644 человека умерли в Италии с начала эпидемии, это первый показатель в Европе. По количеству инфицированных коронавирусом Италия занимает вторе место — 197 675 человек.

В начале текущей недели премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует подробно рассказать о том, как Италия будет смягчать свой самый длинный в мире карантин, введенный из-за пандемии. По данным местных СМИ, речь идет об осторожном плане, предусматривающем постепенное снятие ограничений в течение следующего месяца. Ожидается, что Италия возобновит работу предприятий 4 мая, школы останутся закрытыми до сентября.

Премьер-министр Испании (страна занимает первое место в Европе по числу инфицированных — почти 227 тысяч человек) Педро Санчес объявил о возможном смягчении со 2 мая жестких карантинных мер в стране. Как заявил глава правительства в телеобращении 25 апреля, испанцам будут разрешены занятия спортом на природе, а также прогулки вдвоём для проживающих в одном домохозяйстве. Кроме того, с 26 апреля правительство наконец смягчило карантин для детей. После 6 недель дома детям в возрасте до 14 лет разрешено выходить из дома: разрешаются прогулки до трёх детей с одним ответственным взрослым в течение одного часа и на расстоянии до 1 км от дома.

Санчес также сообщил о более широком плане правительства смягчать карантин с разной скоростью в разных регионах — в зависимости от того, будет ли соответствовать ситуация критериям, установленным Всемирной организацией здравоохранения. По словам Санчеса, план смягчения ограничений, над которым правительство работало со специалистами три недели, будет внедрен в течение мая, и «мы посмотрим, что будет в июне». 26 апреля премьер Испании провёл виртуальную встречу с региональными лидерами, чтобы обсудить планы по ослаблению ограничений, которые правительство должно утвердить во вторник. Лавров: Киев хочет сделать «нормандский формат» единственной переговорной площадкой по Минским соглашениям © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Франции (более 162 тысяч инфицированных коронавирусом — третье место в Европе) Эдуар Филипп также во вторник представит парламенту республики план по выходу страны из жёсткого карантина, введенного еще в середине марта. В минувшие выходные во Франции прошли консультации относительно запланированного ослабления ограничений. Однако в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Министерства здравоохранения, французский научный совет предостерег от слишком внезапного ослабления мер контроля, которое может привести к новой перегрузке больниц.

При этом в стране вот уже третью неделю подряд снижается количество ежедневных смертей от последствий коронавируса. Так, за последние сутки зарегистрировано 242 летальных случая в результате эпидемии коронавируса, это намного меньше, чем накануне. В субботу было зарегистрировано 369 летальных исходов. Однако общее количество смертей, зафиксированных во Франции с 1 марта 2020-го, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом за тот же период. Самый большой рост смертности наблюдается в регионах, в наибольшей степени затронутых эпидемией коронавируса: Иль-де-Франс (+91% по сравнению с тем же периодом прошлого года), Гранд-Эст (+ 61%), Бургундия-Франш-Конте и О-де-Франс (+ 24%).

В Германии количество умерших от коронавируса также продолжает снижаться, новых заражений также стало меньше, за исключением земель, которые больше всего пострадали от эпидемии. ФРГ занимает четвёртое место по числу инфицированных коронавирусом (более 157 тысяч человек), но летальных случаев тут намного меньше, чем в других европейских странах с большим числом зараженных — менее 6 тысяч. Также Германия находится на первом месте в мире по числу излечившихся от COVID-19: с опасным инфекционным заболеванием в стране уже справились более 112 тысяч человек.

Больше всего инфицированных (свыше 40 тысяч) зафиксировано в Баварии, тут также высокая смертность от последствий коронавируса (более 1500 человек). Эта федеральная земля первой в стране ввела «масочный режим», который с 27 апреля распространён на всю Германию. При этом в Баварии хотят ввести штрафы в размере до 5000 евро за нарушение правил ношения масок во время карантина. Такое максимальное наказание грозит владельцам магазинов, которые не следят за тем, чтобы их сотрудники носили средства защиты. Люди в магазинах или в общественном транспорте без масок могут быть оштрафованы на сумму до 150 евро.

А в Берлине, где «масочный режим» уже действует, в субботу около тысячи человек протестовали против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Несмотря на запрет демонстраций, протестующие собрались перед барьерами, которые полиция установила вокруг площади Розы Люксембург, чтобы предотвратить массовое скопление людей. Полицейские постоянно обращались к протестующим с требованием разойтись, поскольку они нарушают карантинные правила. Некоторые демонстранты были задержаны, в отношении более сотни человек были возбуждены дела в связи с административным или уголовным правонарушением, три человека взяты под стражу. Впоследствии протестующие разошлись. Лавров: Украина выполнила одну договорённость парижского саммита, а остальные откровенно саботирует © МИД РФ | МИД РФ | Перейти в фотобанк

При этом Германия постепенно выходит из жёсткого карантина. Так, базирующийся в Штутгарте автомобилестроительный концерн Daimler AG с 27 апреля вновь приступит к выпуску автомобилей. Заводы в Зиндельфингене и Бремене возобновят производство Mercedes'ов класса E и S. Компания-автопроизводитель уже заявила, что хочет снабжать системы очистки воздуха в ряде своих моделей новыми фильтрами, которые смогут обеспечивать защиту от вирусов и бактерий.

Великобритания стала пятой страной в мире после США, Испании, Италии и Франции, в которой число летальных исходов от вирусной пневмонии COVID-19 превысило 20 тысяч. За последние сутки число скончавшихся от коронавируса в больницах страны возросло на 413 — до 20 732, сообщило министерство здравоохранения в Лондоне. Это также подтверждает суточное снижение числа смертей с начала эпидемии: накануне было объявлено о 813 летальных исходах за сутки. Общее число заразившихся превысило 152 тысячи человек — это пятый показатель в Европе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сам перенес пневмонию COVID-19, планирует приступить к работе с понедельника, 27 апреля. Как сообщает издание The Telegraph, Джонсон попросил своих помощников на следующей неделе назначить ему встречи с министрами, чтобы «полностью вникнуть в ситуацию». После того, как недовольство бездействием главы кабмина выразил правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям, представитель Даунинг-стрит сообщил, что премьер провёл в конце рабочей недели встречу со своими советниками.

Ослаблять карантинные ограничения в Великобритании пока не планируют — по крайней мере, до 7 мая. При этом, согласно официальным данным, в марте продажи в специализированных алкогольных магазинах страны выросли почти на одну треть. Это наибольший рост месячных продаж за все время наблюдений — с 1988 года. Однако эта статистика не учитывает спиртные напитки, приобретенные в продовольственных супермаркетах, где британцы покупают алкоголь чаще всего.

А вот Бельгия, которая занимает шестое место в Европе по количеству инфицированных коронавирусом (более 46 тысяч человек), намерена с 4 мая начать поэтапную отмену карантина. В то же время граждан страны обяжут носить средства защиты в общественных местах. Как и в других странах, можно будет использовать не только защитные маски, но и, например, шарфы. Процесс отмены карантина продолжится до 31 августа, если ситуация с пандемией не ухудшится. По состоянию на 26 апреля в Бельгии зафиксировано одно из самых высоких в Европе число летальных исходов от последствий коронавируса в расчете на 1 миллион жителей — 576, всего от COVID-19 в стране умерло более 7 тысяч человек.

Следующей после Бельгии страной по числу заражённых коронавирусом в Европе являются Нидерланды — почти 38 тысяч, количество летальных случаев от него приближается к 5 тысячам. Хотя ограничительные меры в этой стране значительно слабее, чем у соседей, однако глобализированная экономика страны всё равно получила болезненный удар. В 2020 году правительство Нидерландов ожидает исторически высокий дефицит бюджета — 92 миллиарда евро, что составляет 11,8% от валового внутреннего продукта.

«Это колоссальная цифра, такого фактически не было вне военных времён. Это беспрецедентный кризис», — заявил министр финансов страны Вупке Хоэкстра. Правительство Нидерландов предусматривает значительное сокращение экономики из-за пандемии. Предполагаются гораздо более низкие налоговые поступления, а также расходы на огромные суммы помощи. Хоэкстра подсчитывает, что государственный долг страны составит 65,2% ВВП.

Не допустить подобных последствий карантинных ограничений для экономики решило правительство Чехии. Тут с 27 апреля смогут возобновить работу магазины площадью до 2,5 тыс. кв. м и автошколы, а вузы — восстановить обучение. Кроме того, снят запрет для граждан Чехии на выезд за границу. Ранее чехи могли покидать страну только в связи с работой. «Можно выезжать за границу, даже в отпуск. Но каждый, кто возвращается, должен будет подтвердить негативный результат теста на коронавирус либо провести две недели на домашнем карантине», — заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Однако пока жителям Чехии ехать особо некуда — разве что в Белоруссию, ведь авиарейс Минск-Прага сохранился. А границы с соседними странами, Польшей и Германией, до сих пор остаются закрытыми, и это вызывает недовольство не столько у чехов, сколько у поляков. Сотни польских граждан, которые ежедневно ездили на работу в Германию, в пятницу устроили протест на польско-немецкой границе против обязательного карантина для всех, кто пересекает границу. Протест прошёл на пешеходном мосту, который соединяет польский Згожелец и немецкий Ґорлиц. С польской стороны собралось около 300 человек, ещё около 100 — с немецкой. Люди держали баннер с надписью «Отпустите нас на работу и отпустите нас домой», некоторые протестующие пели гимны Польши и ЕС. Аналогичные протесты, в которых приняли участие несколько десятков людей, состоялись и на границе Польши с Чехией — в городах Халупки и Цешин.

Около 10,5 тысяч из 20 тысяч поляков, работающих в немецкой Саксонии, ранее ежедневно пересекали границу для поездок на работу в Германию, а вечером возвращались домой в Польшу. Только в Горлице работают около 3 тысяч граждан Польши. «Важно понимать, что рабочие места не будут бесконечно ждать возвращения польских работников. Смогут ли потом эти люди рассчитывать на поддержку от государства?» — говорится в открытом письме местных органов власти Польши к премьер-министру страны Матеушу Моравецкому. Ранее премьер отмечал, что границы будут оставаться закрытыми как минимум до 3 мая. Спикер правительства Польши в субботу отметил, что во власти понимают трудности граждан, и этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.

Но ныне у польских властей есть куда более важные дела — подготовка к президентским выборам, запланированным на 10 мая, невзирая на карантин, а также привычная «борьба с российской дезинформацией». Правда, в отличие от структур ЕС, польские спецслужбы расследуют конкретный случай: появление на официальном сайте Академии военного искусства письма за подписью её ректора с призывом к польским солдатам бороться с «американской оккупацией». Как подчеркнул представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын, польские власти пока не имеют окончательных доказательств того, что «хакерская атака» на сайт академии координировалась из России. «Однако содержание письма отвечало основному нарративу, который российская пропаганда постоянно продвигает против Польши и США» — заявил Жарын.

По состоянию на 26 апреля в Польше количество подтвержденных больных коронавирусом превысило 11,6 тысячи человек, умерло от его последствий 535 человек. На минувшей неделе правительство разрешило прогулки в парках и лесах, а также увеличило количество покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине — что сразу же ликвидировало очереди перед супермаркетами. При этом с 16 апреля в Польше введён «масочный режим» при выходе из дома. Следующее ослабление ограничений в стране запланировано на 4 мая, когда должны открыться спортивные объекты, на которых сможет находиться одновременно до 10 людей — причём это касается даже открытых стадионов, полигонов, стрельбищ и т.п. То есть правительство Польши повторяет ту же ошибку, которая ранее была сделана с магазинами, когда ограничение вводилось по числу касс, а не относительно площади объекта. Местные спортсмены выражают надежду, что на этот раз ограничение откорректируют до того, как его абсурдность вызовет протесты и резонанс в медиа.