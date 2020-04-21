По состоянию на 21:00 21 апреля в мире зафиксировали свыше 2 миллионов 501 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 171,9 тысяч человек скончались, а более 659,7 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 21 апреля

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано почти 204,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 10,4% (21,3 тысячи) скончались.

Аналогичная ситуация наблюдается в Италии, где болеют более 181 тысячи человек. Из них умерли свыше 24 тысяч (13,3%) пациентов.

В Китае, где началось распространение коронавируса, на данный момент зафиксировано более 83,8 тысяч заболевших, свыше 4,6 тысяч (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших следует за Китаем — 52 763. По состоянию на 21:00 в стране зафиксировано 3 873 выздоровевших и 456 скончавшихся.

Среди них, по данным Moscow Times, первый в России врач, который умер от коронавируса. По информации издания, 56-летний Максим Старинский работал урологом в госпитале ветеранов войн №3 и мог заразиться от пациента.

Для предотвращения других смертей российские ученые продолжают работу над созданием вакцины от COVID-19. Так, глава информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, главный врач московской больницы №71 Александр Мясников сообщил, что специалисты Минздрава планируют завершить доклинические испытания противокоронавирусной вакцины к концу мая. Клинические испытания должны начаться в июне.

А пока Роспотребнадзор советует предприятиям торговли запретить покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах. В ведомстве считают, что товары должны продаваться в уже упакованном виде для сокращения риска распространения инфекции.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кризис ощутила на себе и церковь. Так, патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина дать Русской праволавной церкви (РПЦ) отсрочку по коммунальным платежам до конца «режима самоизоляции» и до возобновления работы храмов. В адресованном главе правительства письме объясняется, что церкви берут деньги на оплату коммунальных услуг из пожертвований прихожан, которые снизились из-за пандемии.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 6 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 161 стали летальными. В то же время 367 пациентов выздоровели.

Несмотря на растущее число заболевших, глава Минздрава Максим Степанов рассказал о том, что карантин на Украине будет несколько смягчен. В частности, могут быть сняты ограничения на посещение парков, библиотек и музеев. Однако масочный режим и социальная дистанция сохранятся. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля начать ослаблять карантин нужно с некритичных объектов инфраструктуры. Они могут сыграть свою роль в стабилизации экономики.

Такие послабления могут вступить в силу уже с 27 апреля. В среду, 22 апреля, состоится заседание Кабмина, на котором будут приняты решения о продлении карантина и смягчении некоторых ограничений.

Впрочем, несмотря на продолжающий прирост числа заболевших украинцев, суточные темпы снизились. Однако, по мнению Степанова, дело не в том, что Украине прошла пик пандемии, а в том, что семь областей не предоставили в Минздрав отчеты о тестировании граждан. По словам министра, это «недопустимые вещи».

Что касается пика заболеваемости коронавирусом, то, по прогнозам вирусолога и доктора медицинских наук Аллы Мироненко, на Украине он может наступить осенью. Она считает, что более пяти тысяч инфицированных для Украины — это еще даже не начало.

А пока бороться с COVID-19 Украине помогает Республика Корея, правительство которой выделило $700 тысяч на поддержку Украины в борьбе с пандемией: часть денег поступит в виде партии лабораторных корейских тестов, а остальные средства будут переданы ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине.

Ситуация в мире

Одним из очагов пандемии коронавируса по-прежнему является Европа, где от COVID-19 страдают не только люди, но и экономики стран Евросоюза. Так, по оценкам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, для восстановления экономики Европы после пандемии потребуется около 1,6 триллиона евро (133 триллиона рублей).

Впрочем, коронавирус нанес удар не только по европейской, но по всей мировой экономике. В связи с этим международные институты развития в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) договорились о выделении дополнительных $200 миллиардов на поддержку мировой экономики в условиях пандемии COVID-19.

Также стало известно, что бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2020-2021 год профинансирован на 81%. При этом, несмотря на конфликт с США, 11% были перечислены именно Вашингтоном. Это связано с тем, что Соединенные Штаты были основным донором ВОЗ, пока не заявили о приостановлении финансирования.

Тем временем, когда некоторые страны уже начали смягчать карантинные меры, ВОЗ настаивает на том, чтобы власти Белоруссии ввели ограничительные меры из-за распространения коронавируса в стране.

В частности, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сообщил, что страна продлит чрезвычайное положение, которое действует до 1 мая.