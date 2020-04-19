Благодатный огонь и Украина

В субботу, 18 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. Впервые за десять веков церемония прошла при закрытых дверях - виной тому пандемия COVID-19

Несмотря на то, что Израиль ограничил авиасообщение с другими государствами, в субботу 18 апреля из этой страны в православные государства отправились самолеты. На их борту был Благодатный огонь, который дипломатам и духовенству этих стран передал патриарх Иерусалимский Феофил ΙΙΙ.

Одно из народных поверий гласит: в год, когда не будет Благодатного огня, наступит конец света. Между тем священники и богословы считают это суеверием. Раздувая пожар религиозной войны. Что ожидает Украину после Пасхи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впрочем, нельзя отрицать тот факт, что происходящее в мире повлияло даже на церемонию сошествия Благодатного огня. Впервые за десять веков она пришла при закрытых дверях. Виной тому — пандемия COVID-19. Повлияла пандемия и на происходящее на Украине.

Огонь на Украине

Среди получивших огонь были и представители каноничной Украинской православной церкви.

«Слава Господу Богу, Благодатный Огонь летит в Украину! Каждый год в Великую Субботу верующие всех православных Церквей мира ждут у Гроба Господня схождение Благодатного Огня, как весть о Воскресении Христа. И в этом году по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия и в содействии с Украинской Православной Церковью мы с Божьей помощью организовали доставку Благодатного Огня из Иерусалима в Киев. Архиереи Украинской Православной Церкви епископ Барышевский Виктор (Коцаба) и епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) вместе с генеральным директором Смарт-Холдинга, членом наблюдательного совета Фонда «В честь Покрова Пресвятой Богородицы» Алексеем Пертиным сопровождают Благодатный Огонь в Украину», — сообщил народный депутат Вадим Новинский.

У себя на странице в Facebook он опубликовал видео со епископом Барышевским, держащим лампаду с благодатным огнем.

«По Божьей милости только что мы получили Благодатный огонь, который в этом году сошел в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме», — рассказал епископ и поздравил украинцев с наступающей Пасхой.

А Новинский отметил, что украинцы молятся об исцелении страны от COVID-19.

«Мы встречаем Благодатный Огонь с верой в то, что Господь защитит нас и нашу страну, а Божья Благодать принесет нам мир и исцелит все наши расколы, и духовные, и политические. Вместе с Церковью мы молимся об укреплении нашего духа во время сегодняшних испытаний и об исцелении наших сограждан от эпидемии», — написал он.

Тем временем в «Православной церкви Украины» сомневались, смогут ли вообще они получить Благодатный огонь в этом году.

«Я склоняюсь к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом», — заявил лидер «ПЦУ» Епифаний.

В прошлом году у «ПЦУ» тоже были проблемы с получением Благодатного огня. Делегацию от этой организации отказался принимать патриарх Иерусалимский, который не признавал эту организацию. Тогда члены «ПЦУ» прибегли к хитрости: они взяли в посольстве бейджи украинских дипломатов и так прошли в Храм Гроба Господня.

Однако в этом году впервые за десять веков церемония велась в закрытом режиме. Таким образом у «ПЦУ» оказалось гораздо меньше пространства для маневра.

Народные суеверия или Что там с концом света?

Одним из распространенных суеверий, связанный с Благодатным огнем, является то, что в тот год, когда его не будет, наступит конец света. Особенно часто его вспоминали в этом году, когда практически весь земной шар прошел и проходит через карантин из-за пандемии COVID-19. Неудивительно, что когда появились новости о снисхождении Благодатного огня, многие обрадовались — концу света не бывать.

«Апокалипсис не сегодня: в Иерусалиме сошел благодатный огонь. По словам святых отцов, если он не сойдет, грядет конец света. Отличная попытка, коронавирус, но не в этот раз», — указывалось в сообщении издания Lenta.ru в Twitter.

Но действительно ли если бы вдруг Благодатный огонь не сошел, стоило бы ожидать конца света?

«А это где-то в Евангелии сказано? Или, может, в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова, или у апостола Павла? Там вообще что-то про Благодатный огонь говорится? Хоть где-то? Может, у Иоанна Златоуста? Может, у Василия Великого что-то об этом говорится? У Григория Богослова? Откуда это предание возникло? Оно очень позднее», — рассказал в интервью «Комсомольской правде» священник, преподаватель библейской археологии Александр Тимофеев.

При этом нужно понимать, что для верующих схождение Благодатного огня является довольно важным событиям, особенно во времена потрясений. Неудивительно, что церковь не решилась оставить людей без Благодатного огня.

«Во избежание массового скопления людей Благодатный огонь в храме Воскресения Христова можно будет получить на протяжении всей Светлой Седмицы по предварительной записи <…>. В эти же дни будет возможность получить Благодатный огонь в основных районных храмах столицы и области, так же по предварительной записи у настоятелей и с соблюдением всех карантинных норм», — заявил 18 апреля митрополит Антоний.

И пускай пандемия внесла свои коррективы в традицию, которой многие века, однако полностью «отменить» ее не смогла.