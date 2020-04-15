По состоянию на 21:00 среды, 15 апреля, в мире выявлено более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались более 129 тысяч человек, 502 тысячам удалось выздороветь. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу заражений уже длительное время находятся Соединенные Штаты: коронавирус обнаружен 610,7 тысяч человек, более 26 тысяч скончались, 50 тысяч выздоровели.

Вторую позицию по-прежнему занимает Испания: 177,6 тысяч заражений, 18,5 тысяч смертей, 70,8 тысяч выздоровлений.

Эпидемия продолжает бушевать в Италии — коронавирус выявили у 162,4 тысяч человек, 21 тысяча погибли, 37,1 тысяча выздоровели.

Сложной остается ситуация в Германии (132,7 тысяч заражений), Франции (131,3 тысячи) и Великобритании (99,4 тысячи).

Все ниже в рейтинге перемещается Китай (83,3 тысячи) — в последнее время здесь регистрируют около сотни заражений в день, часть которых, по словам местных властей, завозные.

Ситуация на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что именно 15 апреля медики зафиксировали наибольший прирост числа заражений за все время эпидемии — 392 новых случая.

О первом случае заражения среди пограничников сообщили в Закарпатье. Один из военнослужащих Государственной пограничной службы Украины был госпитализирован в районную больницу с повышенной температурой еще несколько дней назад. В настоящее время выясняется круг лиц, с которыми мужчина контактировал.

В Харьковской области от коронавируса скончалась первая пациентка — 71-летняя женщина. Сообщается, что после заражения пенсионерка могла контактировать с большим количеством людей: на выходных она отправилась в церковь, а также занималась продажей церковных свечей.

В связи с этим власти региона усилили меры контроля: на въезде в Высокополье, где жила женщина, усилили полицейские патрули, всем въезжающим измеряют температуру.

Правительство Украины в связи с эпидемией коронавируса приняло решение изменить сроки весеннего призыва на военную службу, перенеся его на лето. Вместо апреля-июня он пройдет в мае-июле.

Неприятный случай с украинцами произошел в Австрии: там фермер запер своих работников, граждан Украины, «на карантин», подозревая у них коронавирус. Для освобождения заробитчан была подключена земельная служба по защите прав рабочих, подтвердились ли диагнозы — неизвестно.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировали 24 490 случаев заражения коронавирусом, 198 человек скончались, 1986 выздоровели. За последние сутки заболевание было диагностировано у 3388 человек.

В Москве введение пропускной системы привело к столпотворению у входов на станции метро, которое было вызвано проверкой пропусков у пассажиров. По поручению мэра столицы Сергея Собянина для сохранения социальной дистанции проверка будет переведена на полностью автоматический режим — через карты «Тройка», «Стрелка» или социальные карты.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16.00 15 апреля

Мэр Москвы подписал третий пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за последствий эпидемии коронавируса. Так, городской бюджет будет субсидировать процентную ставку до 6% годовых по ранее взятым кредитам малыми и средними предпринимателями, а те, кто заключил договор выкупа недвижимости с Москвой, получат отсрочку по платежам.

Отсрочку по платежам также смогут получить кинотеатры, санатории и организации дополнительного образования.

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу российских ветеранов о переносе празднования Дня Победы на более позднюю дату. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Ситуация в мире

Казахстан (1290 случаев заражения) сообщил о переходе в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом. В связи с этим Минздрав страны объявил полномасштабный скрининг. Особенно тщательно на наличие заболевания будут тестировать людей, задействованных в жизнеобеспечении населенных пунктов, например, медиков и полицейских.

Вирус экономии. Что кроется за отказом Трампа финансировать ВОЗ © REUTERS, Kevin Lamarque Марк Эспер заявил, что Китай скрывает информацию о коронавирусе и призвал усилить давление на страну, чтобы принудить ее к сотрудничеству. Недавно аналогичное мнение высказал председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли — он сослался на данные американской разведки.

ЮНИСЕФ предупредила о новой пандемии, связанной с пандемией коронавируса: из-за массовых карантинов и загруженности медучреждений, в 24 странах перенесли вакцинацию от кори. От этого вирусного заболевания только в 2018 году погибло 140 тысяч человек, большинство из них — дети до 5 лет.

В Хорватии (1741 случай заражения) вандалы уничтожили новое оборудование для передачи беспроводного интернета, думая, что устройства сети 5G передают коронавирус. Похожий случай несколько дней назад произошел в Великобритании: там на католическую Пасху (12 апреля) вандалы пытались поджечь 20 вышек 5G, веря в конспирологическую теорию о связи COVID-19 и мобильного интернета.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица