На первом месте по числу заражений уже длительное время находятся Соединенные Штаты: коронавирус обнаружен 610,7 тысяч человек, более 26 тысяч скончались, 50 тысяч выздоровели.
Вторую позицию по-прежнему занимает Испания: 177,6 тысяч заражений, 18,5 тысяч смертей, 70,8 тысяч выздоровлений.
Эпидемия продолжает бушевать в Италии — коронавирус выявили у 162,4 тысяч человек, 21 тысяча погибли, 37,1 тысяча выздоровели.
Сложной остается ситуация в Германии (132,7 тысяч заражений), Франции (131,3 тысячи) и Великобритании (99,4 тысячи).
Все ниже в рейтинге перемещается Китай (83,3 тысячи) — в последнее время здесь регистрируют около сотни заражений в день, часть которых, по словам местных властей, завозные.
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 3764 случая заражения коронавирусом, 108 человек скончались, 143 выздоровели.
Отмечается, что именно 15 апреля медики зафиксировали наибольший прирост числа заражений за все время эпидемии — 392 новых случая.
О первом случае заражения среди пограничников сообщили в Закарпатье. Один из военнослужащих Государственной пограничной службы Украины был госпитализирован в районную больницу с повышенной температурой еще несколько дней назад. В настоящее время выясняется круг лиц, с которыми мужчина контактировал.
В Харьковской области от коронавируса скончалась первая пациентка — 71-летняя женщина. Сообщается, что после заражения пенсионерка могла контактировать с большим количеством людей: на выходных она отправилась в церковь, а также занималась продажей церковных свечей.
В связи с этим власти региона усилили меры контроля: на въезде в Высокополье, где жила женщина, усилили полицейские патрули, всем въезжающим измеряют температуру.
Правительство Украины в связи с эпидемией коронавируса приняло решение изменить сроки весеннего призыва на военную службу, перенеся его на лето. Вместо апреля-июня он пройдет в мае-июле.
Неприятный случай с украинцами произошел в Австрии: там фермер запер своих работников, граждан Украины, «на карантин», подозревая у них коронавирус. Для освобождения заробитчан была подключена земельная служба по защите прав рабочих, подтвердились ли диагнозы — неизвестно.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксировали 24 490 случаев заражения коронавирусом, 198 человек скончались, 1986 выздоровели. За последние сутки заболевание было диагностировано у 3388 человек.
В Москве введение пропускной системы привело к столпотворению у входов на станции метро, которое было вызвано проверкой пропусков у пассажиров. По поручению мэра столицы Сергея Собянина для сохранения социальной дистанции проверка будет переведена на полностью автоматический режим — через карты «Тройка», «Стрелка» или социальные карты.
Сообщается, что с субботы, 12 апреля, столичные правоохранители составили более 9 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции. Горожан штрафовали за прогулки в парках, на детских площадках, шашлыки на природе и прочее. Отмечается, что правоохранители наказывают штравами лишь тех, кто ведет себя недисциплинированно и продолжает нарушать режим.
Мэр Москвы подписал третий пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за последствий эпидемии коронавируса. Так, городской бюджет будет субсидировать процентную ставку до 6% годовых по ранее взятым кредитам малыми и средними предпринимателями, а те, кто заключил договор выкупа недвижимости с Москвой, получат отсрочку по платежам.
Отсрочку по платежам также смогут получить кинотеатры, санатории и организации дополнительного образования.
В Кремле пообещали рассмотреть просьбу российских ветеранов о переносе празднования Дня Победы на более позднюю дату. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.
Ситуация в мире
Казахстан (1290 случаев заражения) сообщил о переходе в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом. В связи с этим Минздрав страны объявил полномасштабный скрининг. Особенно тщательно на наличие заболевания будут тестировать людей, задействованных в жизнеобеспечении населенных пунктов, например, медиков и полицейских.
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Китай скрывает информацию о коронавирусе и призвал усилить давление на страну, чтобы принудить ее к сотрудничеству. Недавно аналогичное мнение высказал председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли — он сослался на данные американской разведки.
ЮНИСЕФ предупредила о новой пандемии, связанной с пандемией коронавируса: из-за массовых карантинов и загруженности медучреждений, в 24 странах перенесли вакцинацию от кори. От этого вирусного заболевания только в 2018 году погибло 140 тысяч человек, большинство из них — дети до 5 лет.
В Хорватии (1741 случай заражения) вандалы уничтожили новое оборудование для передачи беспроводного интернета, думая, что устройства сети 5G передают коронавирус. Похожий случай несколько дней назад произошел в Великобритании: там на католическую Пасху (12 апреля) вандалы пытались поджечь 20 вышек 5G, веря в конспирологическую теорию о связи COVID-19 и мобильного интернета.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица