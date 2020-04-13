В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада проводит внеочередное заседание. Депутаты уже успели принять «урезанный» государственный бюджет, на чём настаивал МВФ. Без обновлённого бюджета не будет новых кредитов

«За» изменения в государственный бюджет-2020 проголосовали 252 депутата. Из них 226 голосов дала фракция «Слуга народа».

Резали мы, резали…

Прошлый подход к бюджету состоялся у депутатов 30 марта. Тогда Рада провалила изменения в госбюджет-2020 год в связи с пандемией коронавируса. Зато в тот же день (вернее, в ту же ночь) депутаты с нарушениями регламента открыли рынок земли и в первом чтении проголосовали за закон о невозможности возвращения банков экс-владельцам.

Еще накануне голосования 30 марта президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета. А уже через несколько дней принятия нового документа потребовал Международный валютный фонд. Он обозначил два новых условия для выделения кредитных траншей Украине: обновлённый госбюджет-2020 и принятие во втором чтении закона о запрете возвращения банков.

Почти за две недели Кабинет министров доработал проект бюджета. Новый текст появился на сайте Верховной Рады 12 апреля.

Гончаров: Депутаты сняли с себя ответственность за борьбу с эпидемией и бюджетный кризис © скриншот с видео "112 Украина"

Заложен рост граничного дефицита бюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, увеличение верхней планки государственного долга до 2,387 трлн грн. Ранее это показатель фиксировали на уровне 2,045 трлн грн.

Помимо этого будет создан Фонд борьбы с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Его будут тратить на меры против пандемии, закупку оборудования, соцвыплаты для медиков, пенсионеров и потерявших работу из-за карантина.

Финансирование Минздрава планируется поднять до 15,8 млрд грн по программе медицинского обслуживания и порядка 920 млн грн для развития системы неотложной помощи.

Ассигнования Министерству внутренних дел (МВД) сокращены на 11,6 млрд грн, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям лишится 1,24 млрд грн.

Министерство образования и науки Украины недосчитается 15,85 млрд грн.

Патриотическое кино во время эпидемии

Примечательно, что в новый бюджет внесли многие предложения от депутатов, в том числе от «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Например, о выделение денег на «патриотическое кино». Так что вполне возможно, что ситуативный союз партии Порошенко и «Слуги народа», который сложился во время голосования за открытие рынка земли, вновь сработает.

На этом фоне в «Оппозиционной платформе — «За жизнь» заявляли, что не намерены поддерживать новую версию главного финансового документа Украины. Так и случилось.

«По мнению экспертов, потребуется от двух до трёх лет только для того, чтобы выйти на уровень прошлого года. Но пока в бюджете, кроме позитива — дополнительного финансирования Минздрава, — мы видим лишь перераспределение бюджета за счет урезания «социалки» и регионального развития в пользу выплат по внешним долгам», — заявил народный депутат от «ОПЗЖ» Сергей Лёвочкин.

Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли © AP, Алексей Якубин и эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.

«Соединить несоединимое»

Новый вариант бюджета — это попытка правительства соединить несоединимое, говорит Алексей Якубин. Он поясняет, что, с одной стороны, есть попытка добавить туда социальные инициативы президента Зеленского: доплаты пенсионерам, медикам.

А с другой стороны, правительство надеется на получение транша Международного валютного фонда. То есть получается, продолжение политики заимствования, чтобы оплачивать и долги, которые уже есть. По словам эксперта, правительство рассчитывает на то, что если они получат новый транш, то его часть можно сразу будет направить в бюджет.

«Этот бюджет сложно назвать бюджетом развития, сложно назвать антикризисным бюджетом. Потому что, кроме социальных инициатив пенсионерам и медикам, там нет глобальных средств для того, чтобы оживлять экономику, как это делают многие западные страны, которые используют ситуацию с коронавирусом, чтобы вливать триллионы долларов, как это было в США, например, в экономику.

То есть в Украине есть карантин, но он не был во благо. Во многих странах вводили компенсации, а в Украине этого не было. Этот бюджет по сути не решает социально-экономические проблемы, которые уже стояли перед страной, и те, которые усугубились шоком от коронавируса», — рассказал политолог.

За месяц после введения режима Чрезвычайной ситуации в стране народные депутаты не удосужились внести никаких изменений в этот бюджет, направленных на борьбу с эпидемией и вывод экономики из кризиса. Об этом говорит Юрий Гаврилечко. Зато они уже рассматривают третий правительственный вариант и постоянно находят какие-то претензии.

«Одновременно в правящем большинстве по сути произошёл раскол. Предложения, которые появились в новом проекте госбюджета, можно назвать лоббистскими, и большая часть из них подана народными депутатами, избранными по мажоритарной системе.

Бюджет не выдержит. Кличко рассказал, сколько киевляне могут прожить без доходов из-за вируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мало того, добавляет он, от момента голосования до момента подписи президента этот «чудесный документ» может измениться, так что еще рано делать выводы.

Лоббистские проекты побеждают борьбу с вирусом

Власти Украины главной задачей для страны сейчас называют борьбу с коронавирусом COVID-19. Но фонд для борьбы с заболеванием в новом варианта бюджета уменьшился с 94 до 66,3 млрд гривен.

Алексей Якубин поясняет, что часть средств перераспределили в другие фонды, в том числе в пенсионный. Плюс возникли дополнительные «хотелки» отдельных политических сил и групп, которые согласились проголосовать за бюджет, но при условии финансирования интересующих их позиций: «В итоге средства, которые должны были аккумулироваться в этом («антикоронавирусном») фонде, начали распределяться по другим статьям групп влияния».

А Юрий Гавриленко предлагает посмотреть на предложения, которые подали «товарищи депутаты-мажоритарщики»: там масса денег, которые пытаются добавить в свои регионы или оставить.

Гаспарян рассказал, как Зеленский пытался обмануть МВФ, и как у него ничего не вышло © REUTERS, AP

Дефолта не будет, потому что… дефолт уже есть

На днях министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что даже без денег МВФ дефолта на Украине не будет. Это абсолютная правда, говорит Юрий Гаврилечко, «но до этого масса политиков и чиновников рассказывали о том, что нам нужно то землю продать, то еще что-нибудь сделать, только чтобы были средства от МВФ».

«Не могу понять, а зачем им эти самые средства от МВФ нужны, если Украина их не увидит в силу того, что уже с 2015 года она живет в состоянии дефолта? То есть не может обслуживать внешние долги без новых внешних заимствований. Именно это является дефолтом. Дефолт — это невозможность обслуживать свои обязательства за счет внутренних ресурсов. И все, точка.

У нас какая-то мифология сложилась, что дефолт — это какая-то девальвация или еще какая-то хрень. Нет, дефолт — это всего-навсего невозможность возвращать долги. Больше ничего к дефолту не относится, остальное — это фантазии. Так вот в этом мире дефолта мы живем уже пять лет», — рассказал эксперт.