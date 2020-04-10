Журналисты западных СМИ постепенно осознают масштаб проблем, которые ставит перед человечеством пандемия коронавируса. Пока сетевые гиганты наращивают мощности, чтобы удовлетворить потребность в онлайн-продажах, фермеры сходят с ума. Приближается посевная. Кто же будет пахать и сеять? Точно не американцы

Новый Красный Крест

Как интернет-гиганты ведут дела во время вируса? Таким вопросом задается итальянское издание La Repubblica. Сразу ответим — неплохо. Как пишет автор статьи Габриэлла Коларуссо, «когда несколько дней назад газета Financial Times обратилась к бывшему руководителю Amazon Services Джеймсу Томпсону (James Thomson) с просьбой прокомментировать решение Джеффа Безоса (Jeff Bezos) о продаже только продуктов первой необходимости и лекарств во время эпидемии, тот ответил шутя: «Я понял, «Амазон» превратился в новый Красный Крест».

Понятно, что тотальное требование самоизоляции, охватившее практически весь мир, предполагает активизацию сетевой жизни. Вместо того чтобы ходить по магазинам, люди заказывают продукты по интернету. Из этого факта следуют два очевидных следствия: офлайновые торговцы проигрывают, онлайновые выигрывают. Последние опросы показывают, что 52% потребителей в США рассчитывают перейти на покупки онлайн из-за карантина. Главными выгодополучателями коронавируса стали технологические гиганты во главе с Amazon, а также Alphabet (материнская компания Google), Apple, Facebook, Microsoft, а в Китае — Alibaba, Tencent, Baidu. «Эти компании, — пишет автор, — несмотря на снижение ценности на бирже и сокращение рекламы, могут выйти из кризиса, набрав позиции, как это случилось с крупными автомобильными производителями после Второй мировой войны… Наиболее показателен пример компании Zoom, предоставляющей сервис видеоконференций: с 31 января по 23 марта она заработала 101% на бирже».

Amazon тоже не отстает. Компания уже объявила о наборе 100 тысяч новых сотрудников, так как наличные 800 тысяч не справляются с возросшей нагрузкой.

С 20 февраля до 15 марта, исходя из данных, приводимых в газете The New York Times, продажи лекарств через «прилавок» «Амазона» выросли в девять раз по сравнению с предыдущим годом. Тот же успех нежданно настиг и поставщиков развлекательного контента. «Компании Netflix, Amazon Prime и Disney+ рассчитывают на увеличение количества пользователей: по данным Sensor Tower, в Италии объем загрузок приложения «Нетфликс» увеличился на 66%, в Испании — на 35%», — пишет автор.

Только на один вопрос не отвечает итальянская журналистка: если мы так стремительно уходим в сеть, сможем ли мы так же быстро из нее выйти, когда пандемия закончится?

Она не сказала «Европа»

Хорватское издание Advance вышло с материалом под названием «Коронавирус: что сейчас пропадает на солнце? О пустых полях и разрывах в цепочке поставок». Автор Антун Роша предупреждает о том, что стабильная ситуация с продовольствием, установившаяся после того, как в первые дни пандемии покупатели сметали в полок все подряд, может продлиться недолго. Сейчас все страны открыли свои запасы и дружно печатают деньги, поэтому в краткосрочной перспективе опасаться нечего. Все упирается в главный вопрос — сколько продлится карантин? Приближающаяся весна напоминает о начале сельскохозяйственных работ. И тут производителей могут ждать большие проблемы. «Как теперь неверные расчеты могут повлиять на поставки продовольствия?— пишет Роша. — Они уже влияют. В апреле и мае в американских штатах Флорида и Калифорния поспеет урожай арбузов. Во многих местах уборку уже должны были начать, но не начали. Почему? Потому что для сбора урожая нанимают дешевую рабочую силу из Мексики. А она сейчас ждет у закрытых границ, и арбузы так и сгниют на полях… Не одним только арбузам гнить под жарким весенним солнцем. Пропадет и другой урожай по всей Америке, поскольку, как сообщает «Рейтер», «американские граждане не собирали фрукты и овощи уже много десятилетий».

Ситуация настолько непонятна и непредсказуема, что ни один официальный источник сейчас на прогнозы не решится. Но дальновидные ученые уже говорят о грядущей опасности. Томас Л. Кнапп, аналитик из Центра Гариссона, опубликовал довольно мрачный прогноз: «Есть вероятность, что американцы семимильными шагами идут навстречу ужасу, которого мы не видывали со времен Гражданской войны — массовому голоду или как минимум недоеданию, какого не было со времен Великой депрессии».

Нетрудно догадаться, что первыми, кто пострадает от голода, будут те, кто уже сейчас недоедает. На фоне внешнего благополучия западных стран особенно трагично выглядит ситуация в Индии. «Сотни тысяч людей, рабочих мигрантов, отправились пешком в долгий путь домой, оставшись без работы, денег и крова над головой, — рассказывает Роша. — Индийский премьер Наренда Моди ввел карантин по всей Индии с ее 1,3 миллиарда населения. Огромное количество этих внезапно уволенных рабочих осталось без пропитания. Общепит в Дели не справляется — нет продуктов! Как пишет «Нью-Йорк Таймс», десятки этих уволенных рабочих уже умерли во время продолжительного пути к себе домой.

Единственный выход состоит в том, чтобы кроме запасов открыть и границы и всячески стимулировать импорт. ВОЗ и ООН уже выпустили заявление, в котором со всей серьезностью подчеркивают: «государства не должны увлекаться изоляционизмом и подавлять торговлю. Это означает, что они должны разблокировать снабжение стран, которые от них зависят, чтобы не погрузиться в тотальный дефицит, в том числе продовольствия». Однако царящая в мире паника совершенно не способствует кооперации стран друг с другом. Напротив, пандемия внезапно обнаружила, что своя рубашка ближе к телу. «Достаточно вспомнить длинную и важную речь немецкого канцлера Ангелы Меркель об эскалации коронавирусного кризиса, произнесенную десять дней назад, — напоминает Роша. — Ни разу за 12 минут выступления она не упомянула слово «Европа» в своей речи. Не стоит отдельно пояснять, что это значит и чем грозит в нынешней ситуации».

Не время для паники

Хорватскому журналисту вторит американское издание Project Syndicate. Авторов Танавата ТиньСИна, Агнесу Калибату и Мартина Коле беспокоит тот же вопрос о продуктовой безопасности. Углубляясь в проблему, они обнаруживают, что она существовала и раньше: «Более 820 миллионов человек, то есть каждый девятый житель планеты, не имеют достаточного количества еды, — пишут авторы статьи. — Из них 113 миллионов испытывают настолько серьёзный голод, что возникает непосредственная угроза их жизни и источникам существования. Экономический эффект пандемии приведёт к увеличению этих цифр. К числу наиболее уязвимых групп населения принадлежат жители отдалённых регионов, городская беднота, мигранты, работники неформальной экономики, люди, находящиеся в зонах конфликта, и многие другие. Как недавно отметил «Глобальный альянс за улучшение питания» (GAIN), недоедающие люди с нарушенным иммунитетом оказались в зоне повышенного риска, распространение вируса является для них угрозой». Выход, который предлагают американцы, созвучен с идеями хорвата. Речь идет об открытых рынках, взаимной поддержке, государственном регулировании бизнес-процессов и стимулировании сельскохозяйственного сектора. Заканчивается статья на оптимистической ноте: «Сейчас не время для паники. Мы обязаны демонстрировать солидарность внутри наших сообществ, чтобы коренные жители, семейные фермеры и мелкие сельские производители продолжали сеять, собирать урожай, перевозить и продавать еду, не ставя безопасность под угрозу. Сделать это возможно».

Интересно, станут ли эти гуманистические призывы поводом снять потерявшие всякий смысл санкции с России?

163 этажа в день — и не думайте, что я спятил

Журналист Пол Кемпбелл в британской The Gardian предлагает ознакомиться с теми способами поддержания физической формы на карантине, которые предлагают читатели издания. Оказалось, что самоизолировавшиеся люди вовсе не теряют присутствия духа и стараются использовать карантин на пользу собственному здоровью. Вот несколько способов поддержать форму:

«Я бегаю по виртуальным горам. У нас есть наклонный сад со ступеньками до самого низа. Так вот, я измерил их высоту и выяснил, сколько раз мне надо забегать, чтобы добраться до вершины знаменитых гор. Сегодня полезу на Сноудон (самая высокая гора Уэльса и высочайшая вершина Великобритании южнее Шотландского высокогорья — 1085 метров. —Прим. перев.), а потом полезу на Скофелл-Пайк (самая высокая гора в Англии, вершина Озерного края — 978 м. — Прим. перев.). Я залезаю в несколько присестов, помогает скоротать рабочий день. Соседи считают, что я спятил, но я все равно лезу на стенку!» (Майк, Одлем).

«Здесь, в Таиланде, объявили чрезвычайное положение. Живу в 22-этажном доме. Бегаю (ну или точнее, хожу) по пожарной лестнице. Моя цель — 163 этажа в день, ровно столько, сколько в небоскребе Бурдж-Халифа, самом высоком здании в мире. Признаюсь: это намного сложнее, чем я думал». (Роберт, Бангкок).

«Устроил небольшой тренажерный зал у себя гараже. У меня там припасен старый шоссейник, гребной тренажер, кросс-тренажер, степ-платформа и древний эспандер. Мне 76 лет, а моей жене 69. Занимаемся по часу каждый в свой день. Подозреваю, что после карантина мы будем даже здоровее, чем прежде!» (Хью, Мэтлок Бат).