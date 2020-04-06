В надежде получить очередной транш от МВФ, в конце марта 2020 года «слуги народа» в союзе с Порошенко продали украинскую землю. Но продали не совсем правильно. Во всяком случае, с точки зрения Запада

Так, Всемирный банк заявил, что украинская власть должна пересмотреть закон о рынке земли. Об этом сообщил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По его словам, соответствующее обращение ВБ появилось вечером 2 апреля на странице учреждения в Facebook. Политик отметил, что на Западе без восторга приняли принятие украинским парламентом закона о земле, но вовсе не потому, что это «сырой документ».

«Что не устраивает западных «друзей» Украины, чего они хотят? Всемирный банк требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка и допустить к покупке земли юридических лиц, называя это «критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство реформами», — сообщил Медведчук в статье, которую обнародовал официальный сайт политсилы.

Политик отметил, что ВБ требует также «принять законы, которые обеспечат открытый доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуру продажи земли, в том числе государственной, а также ограничат безвозмездную передачу земли».

Экономист Охрименко: Рынок земли был нужен украинским олигархам, МВФ — это только повод © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Политик подчеркнул, что «речь идет об обезземеливании украинского крестьянства, об уничтожении фермерства».

«Если у Зеленского продадут национальные интересы «за малый прайс», то судьба этой власти с ее «новыми лицами» будет очень незавидной…» — отметил глава политсовета ОПЗЖ.

Напомним, Зеленский уговаривал депутатов Рады проголосовать за закон о рынке земли, суля транш в размере $10 млрд от МВФ и ВБ. По мнению Медведчука, МВФ наверняка разделяет требования Всемирного банка, «так что перспектива получить от этих институций до $10 млрд стала еще более призрачной».

Возможно, предположил политик, «будет брошена не очень большая кость, чтобы удержать очередную никчемную прозападную украинскую власть на плаву, как это уже происходило неоднократно».

Ранее политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру отмечал, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада, вряд ли устроит международных кредиторов, потому что в документе есть серьёзные ограничения по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев. Ограничения временные, но Запад не хочет ждать.

Стоит отметить, что без восторга отнеслись к закону о рынке земли и большинство украинцев (по результатам разных опросов, против открытия рынка земли выступают более 60% граждан Украины).

«Открыли «рынок» земли. Спасибо нашим заокеанским друзьям. Причём парламентарии сделали это красиво, изыскано и демократично. Ночью. Обычно именно так проводят публичные реформы, — с сарказмом обрисовал ситуацию общественный деятель Дмитрий Спивак. — Мы уже имеем превосходные и открытые «рынок газа», «энергорынок», «рынок услуг ЖКХ» и независимую НКРЕКП. Никакой монополии и олигархизации. Всё по справедливости. Теперь уж точно, землю — крестьянам».

Мир в карантине. Одни боятся коронавируса, другие — кризиса © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и его партии уйдёт в крутое пике, выборы могут быть досрочными — и очень скоро. И ладно ещё, если власть будут менять путём выборов…

Украинский политолог Юрий Романенко сравнил Зеленского с главой Временного правительства Керенским: «Трибуна ещё есть, речи ещё зачитываются, но власть уже схлопывается, и счёт идёт на недели, на месяцы в лучшем случае».

«Ключевой вопрос заключается в том, появятся ли «большевики» и кто появится как «большевики», которые будут заниматься тем, что будут форматировать всю эту систему», — заявил эксперт в своём видеоблоге, пояснив, что он говорит не в буквальном смысле о «большевиках», социалистах, но о том, что «должна появиться сила, и она появится, которая будет реагировать на тот беспредел, бардак и шизофреническое состояние, в котором находится Украина».

Стоит ли уточнять и приводить исторические аналогии, которые подскажут: в таких условиях к власти в стране может прийти и не самая добрая сила.