Всего лишь за несколько часов количество зараженных в США увеличилось более чем на девять тысяч человек. Эта страна вместе с Италией и Испанией составляет тройку лидеров антирейтинга по темпам пандемии коронавируса.
Италия в свою очередь лидирует по количеству умерших. COVID-19 унес жизни почти 14 тысяч человек на Аппенинах. В Испании более 10 тысяч погибших.
Больше всего излечившихся в Китае, где больницы покинули более 76,5 тысячи человек. Испанские медики смогли помочь свыше 26 тысячам инфицированных, в Германии врачи не дали коронаиврусу забрать жизни более 19 тысяч человек.
Ситуация в России
В России, где подходит к концу первая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочей, зарегистрировали 3548 случаев COVID-19. В РФ из-за коронавируса скончались 30 человек, поправились 235 пациентов.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией глава государства вновь выступил с видеообращением к россиянам.
По его словам, нерабочая неделя и режим самоизоляции во многих регионов позволили выиграть время для мобилизации всех органов власти и для наращивания ресурсов системы здравоохранения.
России пока удается пока удается оградить от серьезной угрозы пожилых и не допустить вспышки эпидемии в других учебных заведениях.
«Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну — с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал президент России.
Владимир Путин оставил за главами регионов право принимать профилактические меры против эпидемии, в том числе самые суровые.
Россия продолжает оказывать помощь странам, охваченным эпидемией коронавируса. В пятницу, 3 апреля, в Сербию прилетит российский транспортный самолет с восемью докторами на борту. По словам сербского президента Александра Вучича, борт также доставит аппараты ИВЛ и медикаменты.
Ранее подобный пакет помощи Россия предоставила Италии.
Количество зараженных в Сербии за сутки увеличилось до 1171 человека. В балканской стране медики зарегистрировали 31 смерть от коронавируса.
В Сербии действует комендантский час, границы страны закрыты, людям старше 65 лет запрещается покидать свои дома.
Ситуация на Украине
На Украине коронавирусную инфекцию подхватили 804 человека. В 20 случаях жизни пациентов спасти не удалось, 13 человек выздоровели.
В стране действует жесткий карантин, однако не все граждане готовы его соблюдать. Днем 2 апреля съемочная группа телеканала ZIK, снимавшая сюжет в столичном Гидропарке, подверглась нападению молодых людей, которые занимались на спортплощадке.
Спортсмены пришли в ярость из-за того, что стали героями сюжета о нарушителях карантина и попытались отобрать у оператора камеру. Теперь ими займется полиция.
Власти Черновицкой области, где подтвердилось 143 случая коронавируса, решили отгородить свой регион от остальной Украины и с полуночи закрывают въезды и выезды в область.
Запорожским медикам удалось отстоять свои права относительно зарплаты в период эпидемии коронавируса. Перед ними извинился сам новоизбранный глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он пообещал, что работникам скорой помощи из Запорожской области, как и другим категориям врачей, зарплату поднимут втрое.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица