К девяти часам вечера 2 апреля в мире коронавирусом заразились 981 тысяча 2 человек. В более чем 50 тысячах случаеях наступил летальный исход. Побороть болезнь смогли почти 205 тысяч человек. Эти цифры публикует частный исследовательский университет Джона Хопкинса из города Балтимор (США), который следит за распространением пандемии

Всего лишь за несколько часов количество зараженных в США увеличилось более чем на девять тысяч человек. Эта страна вместе с Италией и Испанией составляет тройку лидеров антирейтинга по темпам пандемии коронавируса.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 2 апреля

Больше всего излечившихся в Китае, где больницы покинули более 76,5 тысячи человек. Испанские медики смогли помочь свыше 26 тысячам инфицированных, в Германии врачи не дали коронаиврусу забрать жизни более 19 тысяч человек.

Ситуация в России

В России, где подходит к концу первая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочей, зарегистрировали 3548 случаев COVID-19. В РФ из-за коронавируса скончались 30 человек, поправились 235 пациентов.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией глава государства вновь выступил с видеообращением к россиянам.

Владимир Путин о продлении нерабочих дней в России - видео © кадр из видео Украина.ру

России пока удается пока удается оградить от серьезной угрозы пожилых и не допустить вспышки эпидемии в других учебных заведениях.

«Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну — с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал президент России.

Владимир Путин оставил за главами регионов право принимать профилактические меры против эпидемии, в том числе самые суровые.

Россия продолжает оказывать помощь странам, охваченным эпидемией коронавируса. В пятницу, 3 апреля, в Сербию прилетит российский транспортный самолет с восемью докторами на борту. По словам сербского президента Александра Вучича, борт также доставит аппараты ИВЛ и медикаменты.

Ранее подобный пакет помощи Россия предоставила Италии.

Количество зараженных в Сербии за сутки увеличилось до 1171 человека. В балканской стране медики зарегистрировали 31 смерть от коронавируса.

В Сербии действует комендантский час, границы страны закрыты, людям старше 65 лет запрещается покидать свои дома.

Ситуация на Украине

На Украине коронавирусную инфекцию подхватили 804 человека. В 20 случаях жизни пациентов спасти не удалось, 13 человек выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Спортсмены пришли в ярость из-за того, что стали героями сюжета о нарушителях карантина и попытались отобрать у оператора камеру. Теперь ими займется полиция.

Власти Черновицкой области, где подтвердилось 143 случая коронавируса, решили отгородить свой регион от остальной Украины и с полуночи закрывают въезды и выезды в область.

Запорожским медикам удалось отстоять свои права относительно зарплаты в период эпидемии коронавируса. Перед ними извинился сам новоизбранный глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он пообещал, что работникам скорой помощи из Запорожской области, как и другим категориям врачей, зарплату поднимут втрое.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица