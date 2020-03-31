Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. Принятие закона стало если не эпохальным, то знаковым событием для страны, говорят политэксперты

За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МВФ требует снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 миллиардов.

Деньги Украине нужны позарез, поскольку без них страна рискует не справиться с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом. Вполне вероятен дефолт, способный обрушить рейтинги власти и лично Зеленского. Этим наверняка воспользуются другие украинские политики, в первую очередь глава МВД Арсен Аваков, который может рассчитывать на установление на Украине «милицейской диктатуры».

За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых: 206 от «Слуги народа», 23 от «Европейской солидарности» Порошенко, 13 от «Голоса», 12 от депутатской группы «Доверие» и 5 голосов дали внефракционные депутаты.

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

Подробнее о грядущем рынке земли читайте в нашем материале. Ночь, которая изменила Украину. Зеленский и МВФ продавили введение рынка земли © REUTERS, AP

Как принятый закон изменит страну, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

Украина земли не потеряет, но закон приняли под давлением

У директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко двойственное отношение к «земельной ночи» в Раде. С одной стороны, в отмене моратория на продажу земли и принятии закона о рынке земель сельхозназначения нет ничего странного, поясняет он, «и то, что мы таким образом потеряем свои земли, — это нонсенс».

«В той же России с 90-х годов действует аналогичный закон, и никто из арабов и китайцев не выстраивается в очередь с тем, чтобы скупать российские черноземы.

Что же касается Украины, тут в данной ситуации меня больше всего настораживает то, что само решение принималось под давлением Международного валютного фонда. Когда даже самое правильное решение принимается под давлением извне, с использованием механизма насилия, тогда понятно, что возникает некое сопротивление этому процессу», — пояснил эксперт.

В Украине, по словам Бондаренко, всё произошло именно под давлением Международного валютного фонда, был откровенный шантаж: если хотите получить деньги МВФ, примите «антиколомойский закон» и закон о земле.

«Столько рабочих рук не нужно»

После голосования в Раде будут легализованы крупные аграрные латифундии, отмечает политтехнолог Сергей Слободчук. Их собственники испытывали проблемы с привлечением кредитов, с выходом на IPO и так далее. Потому что у крупных собственников латифундии, как правило, через подставных лиц оформлены, на чужие паспорта зачастую.

Кузьмин: Закон о продаже земли — рейдерский захват и мошенническая схема ограбления украинцев © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

Окажется, что латифундиям столько рабочих рук не нужно, добавил политтехнолог. Плюс открываются ворота для захода транснациональных корпораций.

«Как работают транснациональные компании, крупные агрохолдинги? Они привезли рабочих, поселили в вагончик, сделал работу, увезли. Им местные не нужны. То есть все эти россказни о том, что будут инвестиции в село, и так далее — это просто геббельсовский обман. Наоборот, это отсекает максимально местных жителей от процесса производства в АПК, как ни странно.

С точки зрения экономики будут вот такие изменения. Естественно, появятся какие-то свободные средства в стране, но небольшие, потому что сейчас и эпидемия, и война на Донбассе, и кризис… Стоимость земли не будет большой», — уверен Слободчук.

Важно для экономики и удобно для олигархов

Сейчас парламент принял закон о рынке земли, однако неофициальный, теневой рынок земли на Украине существовал и раньше, подчёркивает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Кроме того, 20 лет действовал лишь мораторий на куплю-продажу земли, теперь этот мораторий отменяется. Правда, не сразу, а через год.

«Между тем сам факт создания легального рынка земли для Украины — очень значимое событие. Станет ли оно эпохальным, пока говорить рано, нужно посмотреть, как данный закон будет воплощаться в жизнь.

Но в любом случае принятие земельного закона очень важно для развития нашей национальной экономики», — заявил Фесенко.

Закон о рынке земли вернёт Украину в 90-е и развалит экономику — Милованов © Тимофей Милованов / facebook Кирилл Молчанов.

В то же время, поясняет он, закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада, мягко говоря, совсем не устраивает МВФ. Потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев.

«В целом это решение больше на руку украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет», — сообщил политолог.

«Пропиаренный, но непонятно как работающий закон»

Принятый Радой документ — это закон не о рынке земли, а закон о распродаже земли, говорит эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.

Более того, закон вряд ли будет работать так, как думают товарищи, его принявшие, «поскольку фактически никаких механизмов реализации данного закона там не прописано, систему учета повесили на нотариусов, что категорически неправильно», пояснил эксперт.

«При неполном кадастре и при отсутствии законодательства об обороте земель и использовании земли в общем-то получаем очень хорошо пропиаренный, но непонятно как работающий в перспективе закон.

Бортник: Открытие рынка земли «под прикрытием» пандемии обернется для Зеленского падением рейтингов © Facebook, Ruslan Bortnik

«Победителей не судят»: шанс Зеленского

Несколько дней назад президент Зеленский заявлял, что не собирается, воспользовавшись коронавирусом, протаскивать через парламент удобные власти законы. Однако и «антиколомойский закон», и рынок земли, против которого были мощные общественные протесты, Рада всё же приняла.

Однако, поясняет Кость Бондаренко, Зеленский фактически не нарушил моральных обязательств, поскольку всё это принималось не в связи с коронавирусом, а в связи с тем, что это продавливал Международный валютный фонд.

«Понимаете, победителей не судят. Если Зеленскому удастся выровнять ситуацию в экономике, то никто и не вспомнит о его обещаниях или о том, что он говорил несколько дней назад. А если не удастся, то ему вспомнят даже то, чего он не делал», — сказал эксперт.

Зеленский говорил о том, что сейчас для возобновления сотрудничества с МВФ и нейтрализации риска дефолта Верховная Рада обязательно должна собраться и проголосовать те решения, которые необходимы для финансовой стабильности государства. На это указал Владимир Фесенко.

«И он (Зеленский) уверил, что эти голосования не будут использованы для того, чтобы протащить какие бы то ни было форс-мажорные решения. Но имелось в виду прежде всего введение чрезвычайного положения. Речь не шла ни о земельном законе, ни о так называемом «антиколомойском» законе. И эти договоренности были известны всем фракциям, президент со всеми об этом поговорил», — сообщил политолог.

Нужен не новый кредит, а реструктуризация

МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Намного более адекватно было бы, если бы вели переговоры с МВФ о реструктуризации долгов, отсрочке выплат и так далее, а не соглашались на все требования Фонда, который шантажирует нас какими-то траншами.

Думаю, что Зеленский не разобрался сам в экономической ситуации, потому что он не является специалистом, и попал под влияние вот этой группы прозападного лобби, которая существует в такой системе понятий: жить в долг, жить в долг постоянно, разменивая национальный суверенитет на транши МВФ и западных партнеров», — пояснил политолог.

Власти выбрали удачное время для голосования: режим чрезвычайной ситуации, никаких митингов, подчёркивает Юрий Гаврилечко.

«Закон ни с какой точки зрения не имело смысла принимать именно сейчас, кроме как исходя из возможных требований МВФ. Но, с другой стороны, с МВФ нужно говорить совершенно иначе.

Имея такое количество задолженности перед МВФ, имело смысл вести себя строго наоборот: не требовать от них каких-то кредитов, а договариваться о реструктуризации долгов. Потому что тот несчастный миллиард, который мы получим, вообще не решит никаких проблем», — уверен эксперт.

А вот договор о реструктуризации, продолжил он, позволил бы на ближайшее время освободить как минимум 200 миллиардов гривен (больше 550 миллиардов рублей), «то есть это те же самые деньги, которые по сути вчера уже были приняты в виде изменений в госбюджет».