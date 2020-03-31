Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. Документ уже в ближайшее время может радикально изменить страну

За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МВФ требует снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 миллиардов.

Деньги Украине нужны позарез, поскольку без них страна рискует не справится с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом. Вполне вероятен дефолт, способный обрушить рейтинги власти и лично Зеленского. Этим наверняка воспользуются другие украинские политики, в первую очередь глава МВД Арсен Аваков, который может рассчитывать на установление на Украине «милицейской диктатуры».

Еще в конце 2019 года из-за рассмотрения закона о рынке земли по всей Украине вспыхивали акции протеста. Разные политические силы, националисты и общественные организации выступали против. Однако сейчас в связи с эпидемией коронавируса митинги на Украине запрещены, и у недовольных гораздо меньше шансов выразить свою позицию.

Коалиция «Слуги народа» с Порошенко и Вакарчуком

МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Фракция пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала законопроект 23 голосами, фракция «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12, внефракционные депутаты — пятью голосами.

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

Депутаты от ОПЗЖ, в частности, заявили, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента парламента и Конституции. Так, по их данным, в зале присутствовало 126 депутатов при 226 минимально необходимых для работы Рады и принятия решений. Кроме того, в партии отметили, что закон запрещает рассматривать на внеочередном заседании законопроекты, которые ранее принимались и обсуждались в пленарном режиме.

Однако первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук не отреагировал на эти замечания.

Рынок земли приняли, но с рядом компромиссов

Скубченко: В закон о земле «вшили» схему, по которой ее могут скупить спекулянты © Facebook, Александр Скубченко

Кроме того, банки смогут получать землю в качестве взыскания как предмет залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Также законопроектом предусмотрено, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельхозназначения, выделенных в натуре владельцам паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

Доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.

Сколько на Украине земли

На Украине в целом более 60 млн га земли. Из них 42,7 млн га (более 70%) — это земля сельскохозяйственного назначения и около 40% этих сельскохозяйственных земель — чернозёмы.

Около 7 миллионов человек являются собственниками паёв на сельскохозяйственные земли, которые им выдали после расформирования колхозов. Общая площадь земель в собственности пайщиков — 28 миллионов га и еще 10 миллионов — государственные сельхоз земли (но это с учетом Крыма и Донбасса).

Шмыгаль назвал закон о рынке земли «весомым толчком» для развития экономики Украины © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В 2017 году Институт аграрной экономики проводил опрос среди пайщиков, который показал, что около 10% из них хотели бы продать свои паи.

За сдачу в аренду одного гектара земли украинский пайщик получал немного — в среднем около 1600 гривен (около 4100 рублей) в год, хотя цена разнится в зависимости от региона. Нередко в селах плату за аренду выдают натурой — зерном, кукурузой, которые нужно уже самостоятельно продавать.

В соседних европейских странах, по данным Евростата, аренда сельскохозяйственной земли (в частности, пашни) намного выше. В Венгрии — €169 за га, Польше — €235 за га, Болгарии — €240 за га. В странах западной Европы цена аренды гектара земли ещё выше, доходя до евро 940 за гектар в год в Нидерландах.

Распродажа земли, но у фермеров денег нет

Производством сельскохозяйственной продукции на Украине занимаются 45 000 субъектов хозяйствования, из которых 57% обрабатывают относительно небольшие наделы — до 100 гектаров. Однако значительная часть производства и продажи сельскохозяйственной продукции находится в тени.

Многие фермеры обрабатывают земли и реализуют продукцию, никак не регистрируясь официально, особенно в удаленных провинциях.

Продуктивность же украинской земли с 1990-х годов неуклонно снижается. Почву нещадно истощают такими культурами, как кукуруза, подсолнечник и рапс, которые требуют минимальных денежных вложений при быстрой отдаче.

Бондаренко: Похоже, украинской земля только на Донбассе и останется © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что же касается продажной цены, то самая дешевая земля в ЕС в Латвии — $1,4 тыс долл за гектар. В Румынии — $1,75 тыс. долл, в Венгрии — $4,5 тыс долл, в Болгарии — $4,6. В Польше — около $10 тыс долл. На Украине же, по словам экс-министра экономразвития Тимофея Милованова, цена достигнет $1000 лишь к 2030 году.

Иными словами, перед массовой скупкой земель её стоимость будут занижать. Только вот у украинских мелких фермеров нет средств, чтобы выкупить используемые земли даже по низкой цене.