Реальное число заразившихся коронавирусом в Закарпатской области, где утром 30 марта официально подтвердили только один случай коронавируса, может достигать 5 тысяч. Об этом 29 марта сообщил в Facebook председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис.
Однако журналисты относятся к подобной информации весьма скептически.
Иванка Корань, журналист сайта «Варианты», Львов
— Эту информацию серьёзно комментировать невозможно, так как непонятно, как проводился подсчёт, на основании каких фактов.
То, что больных больше официальных данных, — это, скорее всего, правда. Пока что у нас очень популярен термин «больной с подозрением на коронавирус». А вот действительно ли это так — могут показать лишь результаты тестов, которых на Украине очень мало, и до этой недели делались они как-то долго, только в Киеве.
Поэтому какая-то часть населения, скорее всего, переболеет в легкой форме, но не заметит этого, поскольку диагноз без тестов может быть другой: грипп, пневмония и т.п. То, что видно на Львовщине, — пока вот этих «с подозрением» больше, чем тех, кто уже с твёрдым диагнозом. Заметно также, что численность людей, обращавшихся к врачам за помощью, была связана с волнами возвращавшихся из-за границы.
Святослав Вышинский, политолог и телеведущий, Черновцы
— Совершенно непонятно, на чём основаны предположения Михаила Ривиса. Почему именно 5 тысяч, не меньше и не больше? Если тестирование не проводится, то очевидно, что цифры взяты с потолка.
Кроме того, на исходе третьей недели карантина очень странно слышать жалобы на то, что в областной инфекционной больнице всего 70 коек, а районные вовсе не готовы принимать больных. Ведь жалуется глава областного совета, который за все это хозяйство отвечает уже почти 5 лет.
Похоже, что искусственное манипулирование статистикой преследует цель создать панику в обществе, дабы под шумок внушительных цифр умыть руки и сбросить с себя какую-либо ответственность за невыполненную работу.