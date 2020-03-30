Западноукраинские журналисты скептически оценивают заявления председателя Закарпатского областного совета о том, что в области уже около пяти тысяч инфицированных коронавирусом

Реальное число заразившихся коронавирусом в Закарпатской области, где утром 30 марта официально подтвердили только один случай коронавируса, может достигать 5 тысяч. Об этом 29 марта сообщил в Facebook председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис.

Однако журналисты относятся к подобной информации весьма скептически.

Иванка Корань, журналист сайта «Варианты», Львов

— Эту информацию серьёзно комментировать невозможно, так как непонятно, как проводился подсчёт, на основании каких фактов.

То, что больных больше официальных данных, — это, скорее всего, правда. Пока что у нас очень популярен термин «больной с подозрением на коронавирус». А вот действительно ли это так — могут показать лишь результаты тестов, которых на Украине очень мало, и до этой недели делались они как-то долго, только в Киеве.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Святослав Вышинский, политолог и телеведущий, Черновцы

— Совершенно непонятно, на чём основаны предположения Михаила Ривиса. Почему именно 5 тысяч, не меньше и не больше? Если тестирование не проводится, то очевидно, что цифры взяты с потолка.

Кроме того, на исходе третьей недели карантина очень странно слышать жалобы на то, что в областной инфекционной больнице всего 70 коек, а районные вовсе не готовы принимать больных. Ведь жалуется глава областного совета, который за все это хозяйство отвечает уже почти 5 лет.

Похоже, что искусственное манипулирование статистикой преследует цель создать панику в обществе, дабы под шумок внушительных цифр умыть руки и сбросить с себя какую-либо ответственность за невыполненную работу.