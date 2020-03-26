По состоянию на 12:00 26 марта в мире коронавирус был выявлен почти у 472 тысяч человек, умерли больше 21 тысячи человек, выздоровели 114 тысяч 858 человек. Такие данные опубликовал Центр системных наук и инженерии при американском Университете Джона Хопкинса

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также много заболевших в Италии (74 тысячи 386), США (68 тысяч 421), Испании (49 тысяч 515), Германии (37 тысяч 323), Иране (27 тысяч 17 человек), Франции (25 тысяч 600), Швейцарии (10 тысяч 897), Великобритании (9 тысяч 529), Южной Корее (9 тысяч 241).

Наибольшее количество смертей от коронавируса было зафиксировано в Италии — 7 тысяч 503. На втором месте по этому показателю — Испания (3 тысячи 647). За ней следуют Китай (3 тысячи 287), Иран (2 тысячи 77 человек), Франция (1 тысяча 331), США (1 тысяча 32 умерших), Великобритания (465), Нидерланды (356), Германия (206), Бельгия (178), Швейцария (153) и Южная Корея (131).

Ни в одной другой стране количество случаев летального исхода, связанных с коронавирусной инфекцией, не достигает 100.

Коронавирус в мире

С 26 марта Таиланд полностью закрыл въезд в страну. Туда смогут попасть только те иностранные, в том числе российские, граждане, которые являются сотрудниками дипломатических миссий и международных организаций, имеют официальное разрешение на работу или получат соответствующее разрешение премьер-министра королевства, а также члены экипажей воздушного, наземного и морского транспорта.

Общественные места и развлекательные заведения в Бангкоке и прилегающих провинциях закрыты на весь период действия чрезвычайного положения. Запрещены массовые скопления людей, не рекомендуется совершать поездки между населенными пунктами.

Франция из-за пандемии начнет выводить свои войска из Ирака 26 марта. Всего планируется вывезти около 200 французских военных.

Париж закрывает два международных аэропорта из трех. Работу продолжит только аэропорт "Шарль-де-Голль".

Иран в рамках противодействия распространению коронавируса с четверга вводит запрет на поездки между городами внутри страны.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом. Эти деньги поступят для закупки защитной одежды для персонала больниц в ирландской провинции Лейнстер, особенно пострадавшей от пандемии.

На немецком круизном лайнере MS Artania у берегов Австралии не менее семи человек заразились коронавирусом. Речь идет о пяти пассажирах и двух членах команды. На борту могут находиться до 510 членов экипажа и 1 200 отдыхающих.

В Испании на две недели продлен режим чрезвычайного положения — до 11 апреля. По количеству смертей от последствий заражения коронавирусом страна вышла на второе место после Италии, обойдя Китай.

Нью-йоркские СМИ сообщают, что в районе Манхэттен построены временные морги для сохранения тел погибших от последствий заражения коронавирусом. Издание Politico сообщает об опасениях городских властей, что на следующей неделе морги могут быть переполнены. Всего в Нью-Йорке от последствий заражения погибло уже 200 человек — больше, чем в других регионах США.

В Иерусалиме закрыт Храм Гроба Господня — церковь, согласно легенде, построенная на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Закрытию предшествовала встреча полиции Израиля с церковными лидерами. Предполагается, что храм будет закрыт на неделю, однако этот срок может быть продлен.

Коронавирус в России

В России по состоянию на данный момент было объявлено о 658 случаях заболевания коронавирусом, 29 человек уже выздоровели, трое умерли.

Большинство случаев (410) выявлено в Москве. Остальные распределились по регионам: 41 случай в Московской области, 21 — в Санкт-Петербурге, 13 — в Свердловской области, по 10 случаев в Самарской области и Якутии.

Мать телеведущей Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова госпитализирована с подозрением на коронавирус.

В Москве 26 марта должны официально объявить о новых ограничениях в связи с эпидемией. По словам мэра Сергея Собянина, закроются все заведения общественного питания, торговые центры и парки аттракционов.

С четверга в столице начинает действовать карантинный режим для людей старше 65 лет. Их обязали оставаться дома. Этим людям должно быть выплачено единовременное пособие в размере 4 тысяч рублей.

Две частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге приступили к тестированию на коронавирус. Сделать это можно за 1900 рублей. Роспотребнадзору дали поручение организовать их взаимодействие со службой, а также ввести обязательный обмен данными для исключения ложноположительных результатов. Сейчас тестирование организовано на базе 141 государственной лаборатории в 79 субъектах федерации. Также к тестированию подключены 17 лабораторий Федерального медико-биологического агентства.

Центры госуслуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Санатории в России могут переоборудовать в центры изоляции и лечения больных коронавирусной инфекцией по поручению правительства.

В РФ привезли медицинские маски из Китая, который передал 25,5 млн защитных изделий. Прежде всего их получат волонтеры, которые приносят продукты пожилым людям, а также некоторые ведомства, в том числе Федеральная таможенная служба и МВД.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам городов и районов принять меры для уменьшения выездов жителей за пределы городов. С жителями муниципалитетов проведут разъяснительные работы о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, кроме особо важных случаев.

Ситуация на Украине

На Украине подтверждено 156 случаев инфицирования Covid-19. В Конотопе Сумской области скончалась 76-летняя женщина. Таким образом, болезнь унесла жизни пятерых украинцев.

В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Вводится запрет на митинги. Продуктовые магазины, банки, аптеки, почта, заправки, службы ритуальных услуг могут работать по измененному графику.

Граждане продолжают возвращаться из-за границы. Но в пятницу, 27 марта, будет закрыто авиационное и железнодорожное сообщение. После этого числа, утверждают власти, эвакуацию прекратят. Доехать на родину можно будет только на автомобиле.

Министр здравоохранения Илья Емец сказал, что если вирус не удастся остановить карантином, то лечить его отечественная медицина не в состоянии.

В Виннице из-за медсестры с коронавирусом закрыли на карантин роддом №2. Там остаются роженицы, за ними наблюдают врачи, но новых уже не принимают.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица