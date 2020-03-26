Россия, Украина, Европа: подход к борьбе с коронавирусом один, а результаты разные

На фоне распространения COVID-19 власти стран стараются максимально изолироваться от внешнего мира и ограничить перемещение жителей в пределах городов. Если в одних случаях эти меры помогают сдерживать эпидемию, то в других оказываются не столь эффективными. Причины разные: от демографической структуры общества до состояния системы здравоохранения

В борьбе с коронавирусом ключевое значение приобрели действия национальных правительств, ведь универсального рецепта, который подходит всем, не существует. Опираясь на опыт Китая, первым столкнувшимся с эпидемией, власти большинства остальных стран ввели в целом схожие меры. Закрыли границы, ограничили авиасообщение, запретили массовые мероприятия. Перевели максимальное количество сотрудников на удалённый режим работы, рекомендовали, а где-то законодательно запретили, выходить на улицу людям старшего поколения, которым больше других угрожает коронавирус.

Однако в одних странах эти меры более эффективно, в других — менее. И дело здесь не в кознях политиков. Дело в совокупности множества факторов, которые прямо или косвенно влияют на развитие ситуации.

Даже если рассматривать статистику по заболеваемости коронавирусом в странах Евросоюза, которые координируют свои действия на протяжении долгих лет в большинстве сфер, то картина очень неоднородна. «Евросоюз уже исчез со сцены» — немецкий эксперт Рар о последствиях коронавируса © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Самая сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Италии, где подтверждено 69 177 случаев, умерли 6820 человек, выздоровели 8326. Такие высокие показатели представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в частности объясняет тем, что коронавирус невозможно своевременно распознать. По её словам, видимо, в Италии сразу заболело очень много людей, они не знали, чем болеют и куда надо обращаться.

Позже помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард назвал и другие причины: высокая доля пожилого населения и специфика системы тестирования на вирус. Если в первое время после начала вспышки анализы делали всем контактировавшим с заболевшим, то по мере распространения заболевания из-за большого количества инфицированных и дефицита материалов ограничились людьми с тяжёлыми симптомами и входящими в группу риска. Если массовая проверка сохранилась, то можно было бы максимально вычислить заразившихся и благодаря незамедлительному лечению сократить число летальных исходов.

В интервью программе «Вести» российский генетик Вадим Поспелов допустил, что усугубить ситуацию в Италии могли антибиотики, которые итальянцам часто назначают для лечения бактериальных инфекций. Антибиотики плохо влияют на на состояние микрофлоры кишечника, где концентрируется до 70% иммуномодулирующих клеток. Соответственно, иммунитет снижается, и человек становится более восприимчив к инфекциям.

В условиях эпидемии вируса, с которым человечество раньше не сталкивалось, важное значение имеет состояние здравоохранения страны. «У них - коронавирус, а у нас - Россия». На Донбассе получили подтверждение, что Россия их не бросит © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Россия, где уровень заболеваемости из расчёт на 1000 жителей один из самых низких в мире (658 заболевших, 29 выздоровевших, 2 умерших), ввела те же ограничения на перемещение людей, что и многие другие страны. Параллель с этим ставку сделали на изучение COVID-19, таким научным центром стала городская клиническая больница №40 в московской Коммунарке, именно там находятся пациенты с подтверждённым диагнозом.

Президент России Владимир Путин 24 марта посетил это учреждение (одно из самых современных в стране) и высоко оценил организацию рабочего процесса. Главный врач больницы Денис Проценко сказал, что сдерживать темпы распространения эпидемии в Москве помогают карантин и самоизоляция, а также хорошие эпидемиологические расследования, глубоко изучаются все круги контактов.

Российские врачи внимательно изучают опыт итальянских и китайских коллег и на его основании выявляют методики, которые могут помочь в лечении пациентов с коронавирусом, в частности переворот человека со спины на живот и применение препаратов, которые дают больным ВИЧ. Кроме того, Проценко подчёркивает, что московские больницы укомплектованы аппаратурой, действия персонала отлажены, в случае необходимости несколько больниц можно за несколько часов перепрофилировать для приёма людей с коронавирусом, а мультидисциплинарные команды проведут обучение для коллег.

Соседняя Украина, где 136 подтверждённых случаев, 4 умерших, 25 марта ужесточила введённые ранее меры, до 24 апреля на всей территории страны будет действовать режим чрезвычайной ситуации. В зависимости от развития ситуации сроки могут изменить. На этот период власти могут ограничивать передвижение (но из дома выходить не запрещено и комендантский час не вводится), на базе медицинских учреждений возможно формирование специальных органов для управления ликвидацией последствий, службы по охране общественного порядка переходят на усиленный режим работы, проводится патрулирование опасных объектов, территории и объекты дезинфицируются, запрещены массовые мероприятия, заболевших коронавирусом и контактировавших с ним госпитализируют и изолируют, ограничено движения пассажирского транспорта, закрыты границы.

В интервью журналу «Новое время» вирусолог доктор медицинских наук Алла Мироненко рассказала, какие факторы могут помешать Украине эффективно противостоять коронавирусу. По её словам, карантин не даёт иммунитета, его можно получить двумя путями — переболеть и выздороветь или получить вакцину, но вакцинацию делать пока нечем. Кирилл Молчанов назвал политика, который больше всех выиграет от коронавируса и потеснит Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Украина производством вакцин не занимается. Когда-то было производство по старым технологиям, но по новым технологиям никто не решился вкладывать в это деньги. Для бизнеса это невыгодная история. Ты вложил деньги, но либо не вернёшь их никогда, либо вернёшь частично через 10 лет, если всё сложится удачно. То есть тут нужны какие-то инвестиции или чтобы само государство вкладывало. У нас пока такой политической воли не было ни при одной власти», — говорит врач.

Кроме того, Мироненко говорит, что готовность Украины к эпидемии не очень хорошая, потому что систему здравоохранения долгие годы пытались угробить, а восстановить за пару месяцев не получится. Дело не только в недостатке оборудования, его можно купить, но надо научить бригаду работать на нём слаженно. К тому же специалистов в стране крайне мало.