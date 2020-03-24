Вирусных инфекций китайского происхождения было, есть и будет много. «Черная смерть» в VI и XIV веках пришла в Европу из Поднебесной. «Гонконгский грипп» есть в песне Высоцкого. Все помнят SARS. Но такого, как сейчас, не было никогда

Китай отработал на отлично, под шумок напечатали триллионы бумажных юаней. Европа и США сначала сделали из респираторной инфекции «звезду», и пока зрители занимали места согласно купленным билетам, напечатали триллионы долларов и евро. Коронавирус — это дорого. Пандемия — это большой бизнес. У Украины таких денег нет.

Особенности национального вируса

Пофантазируем. При Порошенко в распространении коронавируса обязательно обвинили бы «государство-агрессор» и с удовольствием перекрыли бы с ним границу, не разрывая дипломатических отношений, а с остальными рвать бы не стали. Обязательно нашли бы доказательства российского происхождения коронавируса, его использования на территории Украины и отвезли бы материалы в ООН, обвинив Россию в ведении «гибридной», бактериологической войны. Своевременно подали бы необходимые документы в ЕС, МВФ, ЕБРР и Всемирный банк на материальную помощь пострадавшей стороне…. Тай вкралы бы её. Пропагандистская машина, которую своими руками собрал Порошенко, работала бы круглосуточно в этом ключе, как часы. Внутри страны демонстрировались бы единство, воля, песни и танцы. Кое-кто был бы разоблачен, как кремлевский шпион, кое у кого отжали бы то, что забыли/не успели отжать в 14-19 годах. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Поликлиники и больницы разукрасили бы в цвета «прапора», размалевали муралами и каракулями. Активисты-волонтеры проводили бы акции, но главным образом — сборы средств. «Сдавайте валюту на борьбу с коронавирусом!». Таможня под это дело обязательно открыла бы пару-тройку «окон» на границе для масок, респираторов, но главным образом — дженериков из Индии. Семенченко и Парасюк потрясали бы вилами и дубинами под офисами олигархов и особняками «пророссийских» политиков. Кому-то пришлось бы посидеть в мусорных ящиках — пандемия есть пандемия. И главное: сбылась бы мечта Порошенко и «партии войны» о безопасном военном положении на неопределенное время, без войны.

Именно так все и было бы, если бы глупые 75% электората не выбрали Зеленского и его «зеленых человечков». Увы, но с исчезновением Порошенко-президента о нем тут же забыли все друзья-союзники, которые немедленно кинулись договариваться с новыми хозяевами страны. Обездолены грантоеды-активисты, трупоеды-волонтеры и честные журналисты-блогеры. От нашествия зеленой саранчи погибла процветающая, тучная ботоферма, производящая для последних тысячи лайков и одобряющих комментариев в социальных сетях. Как пророчила Юлия Тимошенко, «пропало всё», а новые власти какие-то малохольные: ни одного патриотического флешмоба за два месяца пандемии, ни одного марша вышиванок!

Но старая власть, как могла, подсказывала. Например, показала в Санжарах шоу «охота на ведьм». Неплохо, эффектно, мотивирующе: действия, подобные новосанжарским, происходят на Украине ежедневно. Каждый день где-то бьют подозреваемых в «моровой скверне». Давеча в киевской маршрутке кашлянул какой-то детина. И хоть власти и заставили транспортников возить в бусиках по десять человек, оставшиеся девять накинулись на кашлянувшего одного и упиваясь пароксизмом русского бунта, выволокли его за ноги вон. Эта история — хорошее начало для хорошего разговора о том, как Украина имитирует бурную карантинную деятельность. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В шутку и всерьез

Разберем этот случай. Итак, нарушитель режима карантина, в транспорте, без маски, кашлянул, за что справедливо получил на орехи от попутчиков и был изгнан из маршрутки. Но если присмотреться внимательнее, то видно, что те, кто подверг нарушителя справедливому возмездию… тоже без масок. Это бы ничего: в Киеве почти все ходят без масок. А в маршрутке было всего 10 человек во исполнение завета Минздрава: три метра — безопасное расстояние. Но условные «здоровые» не только не соблюдали дистанцию от условного «больного». Нет — они еще и отважно вступили с «зараженным» в физический контакт.

В теории, вся эта милая компашка должна была отправиться на карантин, колонной по два, под конвоем «космонавтов», а то и в пластиковых боксах, в горизонтальном положении трупов. Ну а как же! Но это теория, к Украине не приложимая — маршрутка продолжила свой бег. Таких случаев сейчас — ежедневно, помногу. Кстати, о трупах. В понедельник о них заговорил министр здравоохранения Украины, Илья Емец. Он так назвал не тех, кто скончался от коронавируса. От него, кстати, не умер никто. Министр так назвал вполне живых граждан Украины. «Мы же знаем, сколько у нас людей старше 65 лет. Подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — сказал министр здравоохранения Украины и объявил, что если тотчас не объявят чрезвычайное положение, он уйдет в отставку.

Емец — стреляный воробей. Ему до возраста «трупа» не хватает одного года (министру 64), он уже был главой Минздрава в 2010-2011 годах. Он знает, что украинское Министерство здравоохранения создано для коррупции: лицензирования и завоза упомянутых дженериков. Остальное там не умеют. К тому же Емец — детский кардиохирург. Заслуженный, но совершенно не сведущий в эпидемических мероприятиях. «Альтернативный президент». Что предполагает антикризисный план Авакова © пресс-служба А.Авакова

Зато он отлично знает, что а) приводить статистику больных неизвестным вирусом без тестов невозможно. Отсюда б) тестов на Украине нет, первую партию только вчера привезли из Китая. А значит, в) эпидемической ситуацией Минздрав не владеет. А раз так, то г) зачем нужен режим чрезвычайного положения, что Емец понимает под ним, как он и чему поможет — тайна покрытая мраком. Ясно только то, что Илья Николаевич очень жалеет, что несчастливая звезда снова вернула его на вожделенное место министра в такое неудачное время. Он ведь хотел всего лишь вернуть известные ему схемы и воссесть на них, свесив ноги в туфлях от Бриони. Нарочно не придумаешь!

Кстати о тестах

У Украины тестов нет, диагностировать коронавирус украинские врачи не могут. Помог Китай, обещавший прислать самолеты с миллионом тестов. Отличная новость была растиражирована пропагандистскими СМИ в ключе: «Китай прийде — порядок наведе».

На практике же полезли нюансы. Спецборт не доставил миллион обещанных индикаторов. У Китая сейчас весь мир заказывает тесты, так что для начала Киеву отправили 250 000. Повезло хоть в том, что Украину пустили без очереди. При этом тесты есть в России. Вопрос, почему гордыня оказалась важнее здоровья людей — риторический. На Украине министр здравоохранения называет пожилых пациентов трупами. Персонал больниц в страхе бежит от явившегося к ним больного, как это было во Львове. В самих лечебных учреждениях висят объявления, запрещающие людям, подозревающим у себя коронавирус, к ним являться. Это вовсе не шутка — это ежедневно происходит на Украине, в городах и весях. Это украинская повседневность, украинский карантин. Дальше — больше. Двести пятьдесят тысяч тестов есть. Их уже развозят по областям, где чиновники областных и городских советов будут воровать их для себя и своих, чтобы проверить бесплатно. Проверяться на халяву будут и те, у кого нет никаких симптомов. Будьте уверены: предварительная продажа уже идет. Простые смертные, тем более «живые трупы», кому за 65, китайских тестов не увидят. Мир или мор: выбор для Украины © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Кто не верит, сомневается, вот вам еще история о карантине по-украински. Департамент охраны здоровья Киевской городской государственной администрации возглавляет Валентина Григорьевна Гинзбург. Совсем недавно, неделю-полторы назад, она прибыла из зарубежной поездки. Эпидемия не прервала ее планов на отпуск. И сегодня пани Гинзбург совершенно спокойно говорит на заседании КГГА, что в карантинных мерах или самоизоляции не нуждается. И никто за ноги ее из муниципалитета не выволок, в карантин под конвоем не потащил. Даже не оштрафовали! А ведь она за эти две недели общалась с сотнями людей. Но искать этих людей, как в Белоруссии, никто не будет. Это «последний диктатор Европы» кидает на вычисление и поиски связей КГБ! Украина — демократическая страна. Контрастов. «Добрый день! Я житель села Колинковцы! Деревня — «эпицентр короновируса»! Все, в том числе ТСН, разгоняют информацию, что у нас эпицентр и нам государство выделяет все необходимое! Так вот вам правду! Никто ничего не выделяет! Дезинфицирующие средства для дезинфекции улиц покупаем за бюджет села, жители села сами за свой счет заливают дизельное топливо и до полуночи опрыскивают! Масок не выделяют в аптеки, выделили камни для блокпоста и все, закрыли нас здесь, и решайте сами свои проблемы!»

Очень поучительное письмо из вполне конкретного населенного пункта в Черновицкой области, где наибольшее количество больных коронавирусом (25), потому что всё население — граждане Румынии с румынскими паспортами, границы нет, так что местные мотаются туда-сюда, совершенно без масок.

По ком звонит Емец

Картина маслом: нет власти, нет Минздрава, нет карантина. Но вот и вишенка на тортик — нет на Украине того органа, который должен отвечать за санитарно-эпидемические мероприятия. В уже упомянутой Белоруссии семашковская система здравоохранения была сохранена, почищена, смазана, так что тикает и звонит по коронавирусу, без всяких карантинов. На Украине же академик Семашко был подвержен «декоммунизации», его система разрушена до основанья. А затем — та неудобная ситуация, когда орган, который отвечает за эпидемии, был уничтожен в 2016 году министром здравоохранения Александром Квиташвили, гражданином то ли США, то ли Грузии. К медицине он имел отношение как-то не очень, по образованию все больше историк, зато работал санитаром в штате Атланта от методистской церкви. В общем, это он переименовал улицу Киквидзе во славу какого-то петлюровца и уничтожил санитарно-эпидемиологические станции. Кому перепоручили функции СЭС? Проверку продуктов поручили аграрному министерству, а здоровье доверили Минздраву. То есть никому. Увидел все это Емец, выругал стариков «трупами». И захотел в отставку.