Жесткий карантин на Украине становится откровенно жестоким. С 22 марта в Киеве прекратит работу общественный транспорт, и наступивший после закрытия метро транспортный коллапс грозит стать транспортным апокалипсисом

По данным украинского Минздрава, на сегодняшний день на Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом COVID-19. Три случая были летальными, один пациент уже выздоровел.

В связи со сложившейся ситуацией с 12 марта по 3 апреля Кабмин ввел общенациональный карантин, который больно ударил по украинцам. Экономику в целом ждут рецессия и, вполне возможно, дефолт. Малому и среднему бизнесу угрожает банкротство. А простые люди вынуждены любыми путями, в том числе нарушая правило «не больше 10 человек в одном автобусе/трамвае/троллейбусе», добираться до работы.

Ведь карантин карантином, а работать и выживать украинцам нужно.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Арсен Аваков.

«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья (22 марта — ред.)», - написал Аваков, призвав остальных киевлян не выходить из дома.

Примечательно, что в Киеве и области на сегодняшний день, по официальным данным, 6 заболевших.

Помимо этого министр высказался за полное прекращение работы всех предприятий, за исключением «критически важных» для государства, а часть компаний, по его мнению, следует перепрофилировать для производства лекарств и медоборудования.

Кличко полагается на опыт Уханя…

Уже после обеда в субботу онлайн-брифинг дал мэр Киева Виталий Кличко. Он фактически подтвердил слова Авакова о полной остановке общественного транспорта в Киеве. Кличко пояснил: троллейбусы и автобусы будут перевозить медицинских работников, работников правоохранительных органов, учителей, работников экстренных служб.

Также транспорт будет возить работников стратегических предприятий и продавцов магазинов и аптек. Ездить они смогут только по специальным пропускам — их мэрия передает на предприятия.

Личные автомобили при этом смогут продолжить ездить по Киеву.

Кличко рассказал, что из Уханя киевские власти получили свод инструкций о том, как остановить эпидемию.

Вирус и психоз. Что на самом деле распыляют над Киевом © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

…а Кернес хочет открыть метро в Харькове

Примечательно, что в то же время мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой открыть в городе метро.

Напомним, с 17 марта харьковское метро наравне с метрополитенами в других городах Украины прекратило работу до 3 апреля в связи с пандемией коронавируса. При этом Кернес выступал против такого решения, однако вынужден был подчиниться под угрозой уголовной ответственности.

В обращении к Шмыгалю он сообщил, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тысяч пассажиров, что составляет около 50% от общего объема перевозок в городе. Подобное ограничение, по словам градоначальника, привело к транспортному коллапсу.

Кернес рассказал, как пассажиры перекрывают транспортные магистрали, портят подвижные составы и угрожают водителям, которые, в свою очередь, отказываются работать в таких условиях.

«Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения», — говорится в обращении к премьеру.

«Странный карантин» и желание властей сэкономить на перевозках

Заявления Авакова и Кличко предсказуемо вызвали бурную реакцию на Украине. Политолог Алексей Якубин призвал всех не обманывать себя: «выглядит это всё, как банальное желание экономить на жителях Киева.

Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

«Даже по тем же испанским данным по к-вирусу — 80 % заражений происходят в малых группах, в кругу семьи, например, а не в общественном транспорте. И вновь дискриминация тех, кто не имеет личного транспорта.

Запомним», — написал Якубин.

Арсен Аваков «под шумок карантина» вводит полицейский режим, https://www.facebook.com/denys.ivanesko/posts/2677185659061041 #mce_temp_url# украинский журналист Денис Иванеско. Он добавляет, что сейчас у Зеленского есть «последний шанс его выгнать».

«Даже нынешние меры — остановку метро — считаю чрезмерно жесткими и неоправданными. Власти смогли провести менее 1 тысячи тестов на вирус. Из них — 25 положительных. Они не могут обеспечить доступность элементарных средств защиты — масок и антисептика. На этом им надо сосредоточится, а не перекрывать дороги. Введение комендантского часа, остановку транспорта и всей экономики нельзя оправдать 25 заболевшими», - считает Иванеско.

А киевский журналист и редактор Вячеслав Чечило отмечает, что на Украине — очень странный карантин. С одной стороны, он создает максимальное количество неудобств населению и ведет к экономическому и социальному кризису. С другой, его соблюдение никто не контролирует, а в страну в последние дни пропустили десятки тысяч людей из зараженных европейских стран без всяких ограничений.

«Я, по традиции, не пытаюсь увидеть здесь злой умысел и объясняю происходящее глупостью и непрофессионализмом власти. Но вот почитал последний пост Авакова, где он требует «тотальный полный карантин» с закрытием всех предприятий, и в голову не лезет ничего кроме конспирологических теорий.

Ну, типа, Аваков и другие заговорщики вешают лапшу нашему зеленому президенту, и сознательно ведут страну к коллапсу с целью установления диктаторы. Да ну, бред какой-то….», — написал Чечило.

Аваков показывает, кто в доме хозяин

«Он боится»: Попов рассказал, зачем Зеленский ввел жесткий карантин на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Сергей Шабовта. В то же время Аваков стал человеком, который выступил с инициативой создания некого закона, в рамках которого президент может без окончательного решения Верховной Рады, например, объявить чрезвычайное положение.

«Всё это наталкивает на мысли, что под покровом якобы противодействия коронавирусу формируются некие политические цели, которые абсолютно далеки от заботы о людях и от борьбы с пандемией», — заявил Шабовта.

По его словам, выезды Нацгвардии и патрульной полиции последние двое суток в Киеве выглядят как демонстрация того, кто в городе хозяин.

«Ни количество краж, ни число убийств и других преступлений не уменьшается. Более того, применительно к подобным ситуациям в виде карантина опыт цивилизованных государств говорит о том, что вопросы безопасности с точки зрения преступности требуют особого внимания.

А у нас патрульная полиция занята тем, что пытается считать количество севших в транспорт, провоцирует отказ водителей от езды, требуя от них несвойственных им функций», — сообщил эксперт.

«Введение чрезвычайного положения — полный бред»

Говоря о количестве заразившихся коронавирусом на Украине, Шабовта отметил: официальная статистика абсолютно не соответствует действительности.

«Исходя из официальных ресурсов, Украина сделала на всю страну 500 тестов на коронавирус при населении более 30 миллионов человек. Какая может быть объективность?

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Он также добавил, что проблемой на Украине остаётся уровень дисциплины граждан: «потому что, к сожалению, по-прежнему в городе много детей, которые болтаются по разным площадкам, много людей пожилого возраста».

«Но, мне кажется, для них это вынужденное нарушение, потому что они в Украине очень бедны, несчастны и выходят из необходимости что-то купить. У многих нет детей, которые могли бы им помочь, а учитывая микроскопическую пенсию, они шарахаются по разным местам, что-то решают.

И введение чрезвычайного положения в таких условиях — это полный бред», — категоричен Сергей Шабовта.