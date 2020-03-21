Эпидемия наглядно показала, какие страны готовы отодвинуть на второй план политические амбиции для решения общей проблемы, а какие используют сложную ситуацию ради собственной выгоды

Вспышка не известного доселе вируса COVID-19 изменила не только мировую систему здравоохранения, мобилизовав медиков на поиск эффективных методов лечения и разработку вакцины, но и мировую политику.

Вместо «один за всех и все за одного» действует принцип «каждый сам за себя»

По количеству умерших от коронавируса на первое место вышла Италия, обогнав по этому показателю Китай, где зародилась эпидемия и где не сразу знали, как сдержать её распространение. Понимая, что своими силами не справиться, Рим обратился за помощью к руководству Европейского союза.

«Мы запросили поставки медицинского оборудования, и Европейская комиссия направила этот призыв всем государствам-участникам. Но это не сработало», — заявил постоянный представитель Италии при ЕС Маурицио Массари. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Германия и Франция и вовсе ограничили экспорт гигиенических масок, но позже руководство ЕС убедило их отменить эту меру, и немцы пообещали направить итальянцам 1 млн штук. Однако спасать Италию от опасного вируса всем европейским миром не бросились. Специальный комитет по борьбе с коронавирусом, учреждённый председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале марта, реальных результатов тоже не дал — министры здравоохранения государств-членов просто обменялись информацией, вместо того чтобы выработать скоординированный подход. Договориться о создании общего фонда медицинских средств защиты и дыхательных аппаратов лидеры 27 европейских государств тоже не смогли.

Согласовали только пакет мер для смягчения экономических последствий от эпидемии, в частности, принята инвестиционная инициатива по ответу на коронавирус, в рамках которой из бюджета Евросоюза выделят €7,5 млрд и ещё €17,5 млрд из национальных бюджетов государств-членов на поддержку систем здравоохранения и наиболее пострадавшим секторам экономики. Благодаря временной приостановке лимита по государственному долгу Италия может поддерживать свою экономику. Чтобы продемонстрировать европейскую солидарность, Урсула фон дер Ляйен объявила: «Мы все итальянцы». Однако в самой Италии всё чаще звучат упрёки, что Евросоюз в очередной раз бросил страну и оставил её один на один с проблемой, как, например, при кризисе 2008 года. Заместитель главного редактора итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео в своей колонке для французской Le Figaro недоумевает, почему Европа не наладила совместное производство базовых защитных средств (масок и перчаток) и оборудования, которое доказало свою эффективность в Китае. Он уверен, что промышленные предприятия могли бы пополнить запасы всех этих жизненно необходимых вещей за месяц, и теперь все страны-члены ЕС не разыскивали бы в отчаянии дыхательные аппараты и защитную одежду.

Не скрывает своего возмущения лидер партии «Лига», бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини: «Эта Европа стала нулём. Нет братства, нет солидарности. Когда Италия нуждается в ней, Европа исчезает».

Сказать, что Италия нуждается в солидарности, — не сказать ничего. Медики страны работают круглосуточно, но эпидемиологическая обстановка лучше не становится — скорость распространения инфекции составляет 4500 человек в день, за месяц 35 000 заразившихся. И это не предел, как ожидается, пик эпидемии настанет в апреле. При этом ситуацию осложняют и сами жители. По сигналам мобильных телефонов полиция установила, что 40% населения страны продолжает куда-то ходить вопреки распоряжению властей. Кроме того, всего за неделю выявлено 43 000 поддельных сертификатов, которые необходимо иметь при себе, чтобы выйти из дома (веской причиной считается поход в магазин, ко врачу или по работе).

Ещё более абсурдной ситуация внутри Европейского союза выглядит с учётом того, что институты реагирования на чрезвычайные обстоятельства, включая эпидемии, созданы более 20 лет назад, в частности, с 1998 года действует система раннего предупреждения и ответа на случай трансграничных угроз здоровью граждан, а с 2002-го — механизм защиты граждан, позволяющий отдельным странам обращаться в ЕС за помощью в случае различных чрезвычайных ситуаций. Вспышка коронавируса продемонстрировала, что они не работают.

В условиях мировой эпидемии европейская солидарность, которой всегда так гордились в Старом Свете, испарилась, страны закрыли границы (о существовании которых жители ЕС уже давно забыли), предпочли не реагировать на проблемы соседей и сосредоточиться на собственной безопасности. С одной стороны, в каком бы интеграционном объединении ни состояло государство, власти прежде всего должны обеспечивать национальные интересы, ведь за них этого никто делать не будет, но с другой — регионы современной Европы настолько тесно связаны между собой, что заболевание одного незамедлительно повлечёт заболевание остальных (в прямом и переносном смысле).

Великая китайская солидарность

Оставшись без поддержки Брюсселя, Италия, тем не менее, помощь всё-таки получила. На призыв Рима откликнулся Китай, где эпидемия пошла на спад и за последние сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения. Пекин направил в средиземноморскую страну своих специалистов, оборудование для реанимаций, несколько тонн различных медицинских принадлежностей, средства личной защиты, противовирусные препараты и плазму для больниц, которые разрешили в самых сложных случаях испытывать новые методы лечения. No pasaran! На борьбу с коронавирусом в Испании вышли военные © REUTERS, ANF/PAC/Sergio Perez | REUTERS, ANF/PAC/Sergio Perez | Перейти в фотобанк

Одной Италией помощь Китая не ограничилась: медицинские маски получили Испания, занимающая в ЕС второе место по распространению вируса, и Бельгия, в Польшу доставили тесты на коронавирус и защитные костюмы для медиков, привезли маски и перчатки во Францию, которая ранее оказала аналогичную помощь Поднебесной. Более того, китайские власти намерены упростить процедуры поставок медицинских препаратов в Евросоюз по коммерческим каналам. Сейчас сложная ситуация сложилась в Европе, но под угрозой весь мир, поэтому врачи из КНР уже прибыли в страны на разных континентах — Иран, Ирак, Филиппины, Камбоджу, — китайские миллиардеры направили комплекты для тестирования, маски и защитные костюмы не только во все африканские государства, но и в США.

Если руководство ЕС не помогло своему члену в лице Италии, то Сербии, которая только претендует на вступление в союз, подавно. Брюссель запретил поставки медоборудования в страны, не входящие в Евросоюз, чтобы сберечь ресурсы для собственных нужд. Получив отказ от европейских чиновников, президент Сербии, где уже действует режим ЧС, Александр Вучич обратился за помощью к председателю КНР Си Цзиньпину, поскольку уверен, что без Пекина Европа вряд ли сможет самостоятельно спасти себя.

«Не буду сейчас делать политических выводов, но мы поняли, что не существует международной или европейской солидарности, всё это были сказки на бумаге. Когда им нужны были сербские деньги, тогда они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и сербские деньги не помогают. Спасибо им большое за это, верьте мне, я найду способ их «отблагодарить», — заявил глава государства.

Эгоизм американцев не унимает даже мировая угроза

Важный вклад в борьбу с коронавирусом могла внести единственная сверхдержава — Соединённые Штаты — прежде всего финансово. Однако вместо помощи европейцам, конкретно итальянцам, американский президент Дональд Трамп просто прекратил авиасообщение с Европой, исключением стала покинувшая в конце января ряды ЕС Великобритания, правда, через 3 дня ограничения коснулись и её.

В этой ситуации политический аспект в какой-то степени оказался важнее медицинского — хозяин Белого дома пытался подчеркнуть тесные союзнические связи между Вашингтоном и Лондоном, хотя на момент издания первого указа уже было известно, что у заместителя министра здравоохранения королевства Надин Доррис диагностировали коронавирус. Теоретически с 11 по 16 марта (от сообщения о положительном анализе политика до закрытия американской границы для британцев) кто-то мог завести вирус из Великобритании в Штаты. Кроме того, Трамп отказался сдавать повторный анализ после того, как заболевание выявили ещё у нескольких членов бразильской делегации, с которыми он недавно встречался во Флориде. На нескольких публичных мероприятиях американский президент по привычке протягивал руку, чтобы поздороваться, но ему напомнили, что лучше это делать локтями. И это притом что 73-летний Трамп входит в категорию людей, наиболее подверженных заражению. Олейник: Почему власти Украины просят помощи у Китая, а не у стратегического партнера США © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ещё до избрания в 2016 году всем было известно, что Трамп не разделяет позицию своего предшественника Барака Обамы, что нужно выделять средства на помощь другим странам, но распространение эпидемии, противоядие для которой ещё не найдено, — совершенно иная история. Вместо того чтобы объединиться с мировым сообществом, он, наоборот, хотел использовать сложившуюся ситуацию, чтобы продемонстрировать превосходство и исключительность американской нации. Газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщила, что он пытался переманить в США немецких учёный из фирмы CureVac, которые разрабатывают вакцину против коронавируса, что вызвало «непрямой, но ощутимый спор между двумя странами».

Однако попытка присвоить себе важное медицинское открытие выглядит не столь аморально, как намеренное осложнение борьбы с коронавирусом в Иране. Власти страны, живущей под санкциями с 1979 года, попросили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и руководство нескольких стран снять ограничения, потому что они не позволяют закупить за рубежом медицинские препараты и оборудование. Тегеран конкретизировал — ему мешает экономический терроризм Вашингтона. Протянуть руку помощи Штаты не спешили, наоборот, только расширили санкционный пакет, включив в него пятерых учёных, работавших над ядерной программой, а теперь включённых в состав правительства исламской республики. Повод традиционен — Тегеран нарушает условия сделки, только вот вышли из него в одностороннем порядке именно США, а Иран целый год ждал и только после многочисленных предупреждений начал отказываться от своих обязательств. Ситуация в республике достигла такого накала, что властям пришлось пойти на два беспрецедентных шага: выпустить из тюрем 85 тысяч политзаключённых, чтобы провести в исправительных учреждениях профилактику, а также попросить у МВФ кредит на сумму $5 млрд, но предоставить его нельзя без одобрения США, а это большой вопрос.

Избирательный процесс по всему миру заразился коронавирусом

Максимальная изоляция людей по всему миру изменила планы политиков, отменяются поездки и важнейшие мероприятия, в числе которых саммит G7.

Повлиял коронавирус и на предстоящие в нескольких странах выборы различного уровня. Швейцария впервые с 1951 года отменила национальный референдум (эта форма прямой демократии имеет в стране важнейшее значение), назначенный на 17 мая. Прошлый раз такое решение принимали тоже по медицинским предписаниям, а именно из-за вспышки ящура в нескольких кантонах. Только за сутки количество подтверждённых в Швейцарии случаев коронавируса увеличилось на 952 и достигло 4840.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переносе второго тура муниципальных выборов. Для представителей оппозиционных сил стремительное распространение инфекции стало ещё одним поводом для критики властей. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о медлительности в борьбе с коронавирусом нового типа и противоречивости принятых решений, а также призвала закрыть границы с Италией и Испанией, прервать авиасообщение с Ираном. Ожесточённые споры тема коронавируса спровоцировала между другими французскими женщинами-политиками, претендующими на пост мэра Парижа. В одном из интервью бывший министр солидарности и здравоохранения страны Аньес Бюзен выразила мнение, что службы города не готовы к эпидемии, добавив, что за время её работы на министерском посту не обсуждала варианты предотвращения распространения коронавируса с нынешним руководителем столицы Анн Идальго. В ответ на это заявление мэрия опубликовала переписку, в которой Бюзен благодарила Идальго за высокий уровень мобилизации. Коронавирус затронул и президентские выборы в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Настоящей проверкой на прочность коронавирус станет и для кандидатов в президенты США. С самого избрания Дональда Трампа не прекращаются споры, чья система здравоохранения эффективнее, его или Обамы. Ещё до вспышки эпидемии в Китае в декабре 2019 года вопрос о необходимости медицинской реформы в своих речах и на дебатах поднимал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который борется за выдвижение от Демократической партии. Некоторые из его оппонентов подвергали сомнению возможность предоставления бесплатной медицинской помощи всем жителям страны просто-напросто из-за большой финансовой нагрузки на бюджет. Теперь наверняка мы услышим размышления на тему, было бы количество заболевших меньше, если бы страховки имели все. К тому же эпидемия коронавируса будет иметь долгосрочный экономический эффект даже после своего завершения, и вот здесь Трампу, который не стесняется хвалиться своей экономической прозорливостью, предстоит себя проявить, чтобы переизбраться на второй срок.

Таким образом, коронавирус показал, что страны не готовы забыть о разногласиях ради объединения усилий по борьбе с новым вызовом, который не знает границ и угрожает всем. Более того, он выявил накопившиеся проблемы, о которых не принято говорить публично: никакой европейской солидарности нет, поставить жизнь и здоровье человека выше желания политических амбиций никто не готов, рассчитывать даже на самого близкого союзника всецело нельзя.