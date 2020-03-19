Европейские столицы погрузились в тишину, немногие оставшиеся открытыми государства тоже спешно закрывают свои границы. В Киеве - особые трудности - в столице Украины наступил коллапс, вызванный остановкой работы метро. Пандемия в очередной раз доказала, что способна существенно переформатировать жизнь цивилизованного общества

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), в мире не осталось ни одной страны, которою бы ни затронул коронавирус, несмотря на то, что никаких данных до сих пор не предоставила ни закрытая от посторонних глаз Северная Корея, ни Йемен, где люди тысячами продолжают погибать от холеры, дифтерии и кори.

Большинство государств стремятся закрыть свои границы от иностранцев, но это не останавливает приток инфекции в страну: собственные граждане, подхватившие заболевание за границей, продолжают возвращаться домой. Но урок, кажется, усвоен — теперь уже мало кто не помещает вернувшихся на родину соотечественников на 14-дневный карантин.

Галопом по Европам

Наибольшее число заразившихся коронавирусом из западных соседей России — у Финляндии (359). С 18 марта было приостановлено движение поездов «Лев Толстой» и Allegro, а с 19 марта Финляндия и вовсе закрыла свои границы для иностранцев. Немногим лучше ситуация в Эстонии — здесь коронавирус обнаружен у 267 человек. В страну также могут въезжать только граждане республики и обладатели вида на жительство.

Стремительно растет количество зараженных коронавирусом в Латвии — за последние сутки медики зафиксировали 15 новых случаев. Всего в стране заболели 86 человек — большинство из них недавно приехали из Европы. Однако медики бьют тревогу: уже шесть пациентов заразились коронавирусом, не выезжая за пределы страны.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Микки Рурку — в страну он приехал на съемки фильма в начале марта. Вопросом возвращения актера на родину пока занимаются его агенты, а сам Рурк сейчас находится в изоляции.

В Литве, по официальным данным, 34 человека заболели коронавирусом. Инфекцию обнаружили даже у сотрудницы поликлиники, которая не так давно вернулась с отпуска на Кубе. В сети разгорелись немалые споры и даже травля: девушку обвиняют в том, что сразу после возвращения из отпуска, она вышла на работу, поставив под угрозу здоровье пациентов клиники. За нее и других заболевших вступился бывший советник премьер-министра Литвы Скирмантас Малинаускас. По его словам, винить этих людей не в чем, ведь совсем недавно таких стран, как Куба и Великобритания, не было в списке эпидемиологически «опасных».

В Белоруссии, несмотря на 51 выявленный случай заражения коронавирусом, пока стараются сохранять спокойствие: президент Александр Лукашенко называет пандемию «психозом» и рекомендует «травить» вирус водкой и чаще ходить в баню. Закрывать границы власти отказываются, а единственными масштабными переменами может стать изменение расписания занятий в университетах — студентов постараются «развести» с рабочими, чтобы уменьшить количество людей в общественном транспорте.

Грузия (40 зараженных), Армения (115), Казахстан (44), Азербайджан (34), Казахстан (44) и Узбекистан (23) в качестве мер безопасности уже закрыли границы с Россией. Своих граждан страны постепенно возвращают на родину спецрейсами, всех прибывших сразу помещают на двухнедельный карантин.

А вот на Украине, несмотря на относительно небольшое количество зараженных коронавирусом — 16 человек — ситуация выглядит очень тревожно. За последние две недели от коронавируса скончались два человека — женщины, возрастом 71 и 33 года. В стране не работают предприятия, закрыты границы и внутреннее сообщение, работники отправлены в отпуска без содержания, что вызывает серьезную напряженность в обществе.

Приехали: транспортный коллапс продолжается

Карантинные меры украинцы еще сильнее прочувствовали накануне — утром 18 марта, когда по решению властей в Киеве прекратило свою работу метро, маршрутки по всей стране получили указание возить по 10 пассажиров за раз, а троллейбусы, автобусы и трамваи — по 20. Несмотря на строгие ограничения, количество общественного транспорта не увеличилось, а где-то даже уменьшилось — перевозчики опасаются штрафов и санкций.

Как живёт Украина на жёстком карантине. Взгляд из Киева, Львова, Житомира, Черновцов и Днепра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На второй день транспортного коллапса водители маршруток как в столице так и в регионах Украины просто отказываются выходить на линии — из-за ограниченного количества пассажиров в салоне их работа становится экономически невыгодной. Зато частного транспорта появилось больше — Киев уже второй день стоит в пробках.

В Одессе гнев местных жителей и вовсе достиг пика — между пассажирами и водителями общественного транспорта постоянно возникают конфликтные ситуации. Так, по словам очевидцев, стоявшая на остановке пенсионерка бросила кирпич в окно одного из городских троллейбусов, а разгневанные одесситы около 80 раз за день блокировали движение общественного транспорта. Сообщают также, что на одном из маршрутов избили женщину-водителя трамвая.

В четверг, 19 марта, Кабмин собрал срочное совещание, чтобы разобраться с последствиями принятого решения. Никаких результатов это совещание не дало, во всяком случае пока — предположительно, украинцы еще какое-то время будут сражаться за право попасть в автобус и приехать на работу вовремя.

«Байки» о заботливой Европе

По мнению экспертов, связанная с коронавирусом мировая паника скоро пойдет на спад — по мере того, как распространение заболевания будет замедляться. Однако Украина, как и весь мир, уже столкнулась с другими проблемами, такими как политический и экономический кризисы.

Общая беда сближает. Эксперты о том, как кризис изменит отношения Украины с Россией © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк Марат Баширов.

«Я ожидаю, что там (на Украине) резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно. Но с точки зрения того, что, возможно, будут отменены (антироссийские) санкции (мы слышим такие голоса из Франции и Германии), Украина окажется с голыми руками в этой игре. У них не будет ни одного козыря», — считает эксперт.

Кредитов от МВФ, как и помощи в борьбе с коронавирусом от Европы Украине ждать не стоит, считает эксперт украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев, так как сейчас, по его мнению, действует принцип «каждый сам за себя». Единственная помощь, которую страна может получить — это, по мнению эксперта, помощь от США, связанная с определенными политическими решениями.

«Пойдет ли наша власть на эти политические решения, пока непонятно. Поэтому фактически Украине стоит рассчитывать только на себя», — уверен Бизяев.

Эксперты также отмечают, что текущий кризис и реакция на него обнажила сильные и слабы стороны многих государств.

«Вдруг выяснилось, что некоторые гораздо более бедные страны реагируют на этот кризис лучше, чем очень богатые страны и тот самый очень богатый Евросоюз, в который так стремится Украина», — отметил политолог, политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Но сделает ли Украина правильные выводы или продолжит верить в Европу, которая придет на помощь в трудную минуту — пока неизвестно.