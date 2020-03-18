В комментарии изданию Украина.ру жительница Лейпцига рассказала, что власти страны призвали граждан делать продовольственные запасы. При этом в некоторых районах страны супермаркеты работают несколько часов в день, а запускают в них группами по 10 человек. Многих категорий товаров в магазинах нет. А вскоре немцам вообще запретят выходить на улицу

В мире — пандемия коронавируса, однако в Китае обстановка постепенно нормализуется. По информации государственного комитета по вопросам здравоохранения страны, из больниц выписаны 82,7% от общего числа заболевших, уровень смертности составляет 3,9%. Зато в других частях света эпидемия распространяется стремительно. До недавнего времени в Европе оставалась одна страна, которую коронавирус обходил стороной, — Черногория. Но 17 марта и там зафиксировали два случая инфицирования.

В таких условиях власти европейских государств, причём не только Италии, вышедшей на второе место в мире по количеству заболевших, прибегли к жёстким ограничительным мерам в сферах общественной жизни и туризма.

Так, в Германии закрывают магазины (кроме супермаркетов, строительных магазинов, еженедельных рынков и различных торговых точек, торгующих товарами первой необходимости), бары, ночные клубы, театры, музеи, казино, бордели, спортивные заведения и другие заведения, где проводятся массовые мероприятия. Однако это не значит, что города вымрут: открыты аптеки, банки, почтовые отделения, автозаправки, прачечные самообслуживания.

Пересмотреть режим работы придётся религиозным общинам, центрам дополнительного образования, больницам, домам престарелых, экскурсионным бюро, а отели, гостиницы, хостелы могут использоваться только в случае необходимости, а не для размещения туристов.

Немецкие ученые сделали пессимистический прогноз о длительности пандемии коронавируса © REUTERS, Antara Foto/Oky Lukmansyah | REUTERS, Antara Foto/Oky Lukmansyah | Перейти в фотобанк Анна Хайден рассказала, как город переживает нынешние времена.

«Ситуация в стране выглядит очень странно. Паника начинает усиливаться, это заметно.

Я вчера зашла в магазин, очень многих продуктов нет: нельзя купить туалетную бумагу, молоко, консервированные горошек и кукурузу. Всего этого нет, потому что люди скупают. Две недели назад было объявление, что нужно на 14 дней запастись продуктами. Конечно, люди как сумасшедшие побежали закупаться. Я думала, что это ерунда, что людей просто пугают, но на самом деле многих товаров нет.

В Италии уже ввели карантин, и людям нельзя выходить из дома вообще. Если ты попал на камеры видеонаблюдения на улице, полиция тебя замечает, штраф 120-150 евро, причем неважно, где ты живёшь: в центре города, в горах или другом районе. Я не поверила, посмотрела веб-камеры по всей Италии — нет никого, ни одной машины, ничего, потому что запрещено ходить, выходить и вообще что-то делать, люди боятся», — сказала она.

Среди европейских стран Италия занимает первое место по количеству заболевших коронавирусом: с 21 февраля, когда была зафиксирована вспышка эпидемии, диагноз подтвердили более чем у 31 тысячи человек, выздоровели почти 3 тысячи, умерли 2,5 тысячи. В стране не только не идут на спад темпы заражения, но и сохраняется высокая смертность. С 10 марта по всей стране действует карантин, запрещено передвижение без веской причины, закрыты общественные места, работают только аптеки и продуктовые магазины, туристов Италия не принимает.

«Я подозреваю, что в Германии к этому всё и ведётся, потому что мало-помалу закрываются магазины. Конечно, закрыли все театры, кинотеатры, образовательные учреждения (садики, школы, университеты), дома проституток и всё прочее. Никакие мероприятия не проводятся. В некоторых городах супермаркеты уже работают только в определённые часы, например, с 10 до 14 и пускают в них по 10 человек, то есть они закупаются, остальные ждут в очереди.

Шутки шутками, но начинается какая-то ерунда, как в фильмах ужасов», — говорит Анна Хайден.

Александр Рар: Ожидается, что от коронавируса умрет миллион граждан Германии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ограничения на въезд и выезд из страны действуют не только в Европе, но и в России. Согласно распоряжению Министерства транспорта РФ, авиакомпании отменили с 13 марта до 31 мая регулярные рейсы в Германию, Францию, Италию и Испанию. Улететь в эти государства могут только иностранные граждане специально организованными чартерами, а россияне чартерами возвращаются домой.

Анна должна была лететь транзитом через Москву из Томска в Берлин, но в Томске её зарегистрировали только до Москвы, несмотря на то, что она гражданка Германии. В аэропорту Домодедово все, у кого были билеты на этот рейс, прошли регистрацию и паспортный контроль, но в самолёт посадили только 15 человек. Остальные люди, у которых либо двойное гражданство, либо российский паспорт и немецкие документы, например вид на жительство, оказались заблокированы в пограничной зоне: и на борт не пускали, и в город выйти нельзя. Объявили, что они останутся там, пока Россия не разрешит выпускать граждан в Германию.

Люди кричали, возмущались, спрашивали, почему их не предупредили сразу, а остановили только на входе в самолёт. Деньги за билеты возвращать им никто не будет.

В итоге рейс так и улетел в Берлин с 15 пассажирами. При этом сотрудники другого крупного международного аэропорта Москвы, Шереметьево, сказали корреспонденту издания Украина.ру, что никаких распоряжений о порядке пропуска людей с двойным гражданством им не поступало.