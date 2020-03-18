Закрываются школы, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, не работает метро и частично городской транспорт, в продовольственных магазинах пустеют полки, на улицах городов лишь одинокие прохожие в масках - наступает апокалипсис. И это не кадры из блокбастера или фильма-катастрофы - это сегодняшние реалии Украины

Из-за коронавируса в странах всего мира наступает «шатдаун» (англ. «shut down» — «останавливать», «прекращать работу», «закрывать», «вырубать», «ликвидировать», «уничтожать»). В украинском же государстве бизнес теряет огромные деньги, а сотрудники отправляются в неоплачиваемые отпуска, минимум до первых чисел апреля.

Сколько, где, что

В стране 14 человек заболели коронавирусом COVID-19, умерли от этой вирусной пневмонии уже двое. С 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях (там были подтверждены случаи коронавируса).

С 18 марта на Украине прекращается междугороднее транспортное сообщение, въезд-выезд из страны тоже закрыт. С 17 марта до 3 апреля приостановили деятельность ТРЦ, фитнес-центры, салоны красоты, дискотеки, ночные и компьютерные клубы, рестораны, кафе (им можно заниматься только бесконтактной доставкой еды). В тот же день с 23:00 до 3 апреля остановилось метро. Но АЗС, банки, банкоматы, страховые компании будут работать. Открытыми будут и точки продажи продуктов питания, средств гигиены и медикаментов.

Маршруткам и такси предписано перевозить до 10 человек, до 20 человек может быть в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев. Режим внутренней изоляции. Как его используют власти и националисты Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

По итогам четверга, пятницы и субботы

Но ведь в Киеве именно рестораны, кафешки и всевозможные увеселительные заведения (словом, торговля и услуги) и сами стараются заработать, и дают местной казне хорошую выручку. Киев по большей части туристический, экскурсионный город. Еще 11 марта в связи с карантином — когда еще не было приказа закрыть все «лавочки», а массовые собрания были ограничены до 200 человек — рестораторы уверенно спрогнозировали уменьшение прибыли на 50%.

«Рестораны пересматривают сейчас расходную часть на любые активности, урезают бюджеты, сокращают зарплатный фонд. Они также уменьшают количество мероприятий (конференций, банкетов, вечеринок) или переносят их на май-июнь. Многих работников отправляют в отпуск за свой счет — на неделю или две, чтобы полностью не сокращать штат. Пока они еще функционируют, а не закрываются полностью, как в некоторых странах. Стало ли меньше клиентов, многие увидят после выходных, так как самые посещаемые дни, когда рестораны получают максимальный доход — четверг, пятница и суббота», — такие новости 13 марта cообщил мне пиарщик, сотрудничающий с ресторанами.

Вычтут из зарплаты

Спустя неделю, с ужесточением карантина, опасения подтвердились. Профильные эксперты и некоторые рестораторы в дикой панике.

Доставщики еды, может быть, и будут в плюсе, но граждане тоже боятся принимать товар от возможно зараженных непродезинфицированных курьеров, которые колесят по городу без масок и непонятно с кем контактировали. В качестве послабления государство отменило на период ЧП уплату рестораторами-частными предпринимателями единого соцвзноса (ЕСВ). Временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ; отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.

Владельцы предприятий общепита, где трудятся наемные работники, все так же обязаны уплачивать в бюджет за подчиненных и ЕСВ, и подоходный налог (НДФЛ). Но в том и соль, что сотрудники отправляются домой в неоплачиваемый фирмой отпуск.

«Если бы правила карантина не усилили, то выручки ресторанов за 12, 13 и 14 марта (четверг, пятница и суббота — ред.) все равно существенно были ниже предыдущих недель. Например, пабы заработали втрое меньше. Если бы не было усиления мер против вируса, то часть работников отправили бы на условный обязательный карантин на 2-3 недели за свой счет — оптимизация кадров — а часть бы осталась. Все расходы бы минимизировались и все бы работали просто на обслуживание. Но после ужесточения правил весь персонал уходит в отпуск за свой счет», — рассказал сотрудник одного из ресторанов 17 марта. Окончательная декоммунизация украинского метрополитена © Ukraina.ru

И добавил: если карантин плановый, то период нахождения работников на карантине не будет оплачен, его вычтут из зарплаты.

Мода поможет

Интересно, что менеджер киевской кальянной «Hookah Bar Tochka» Евгений Бондаренко сообщил следующее: «У нас чуть меньше (посетителей) стало, но это не критично. Если скажут — закроемся». Правда, ссылаясь на коммерческую тайну, не уточнил, отправит ли заведение сотрудников вы неоплачиваемый отпуск и сколько оно потеряет в выручке.

Моё предположение такое: сегодня покурить кальян (да если еще и под алкоголь) — это модно и популярно. Поэтому, предположительно, лаундж-бар ожидает увеличение потока людей и восполнения потерь после отмены карантина.

В Днепре раньше и иначе

А вот в Днепре упадок ресторанно-развлекательного бизнеса связан вовсе не с вирусом COVID-19 и карантином. А с тем, что богатая публика города (где-то 100 семей) и региона — Днепродзержинска, Кривого Рога, Никополя, — владеющая крупными предприятиями, выехала из страны после начала войны на Донбассе. Позже за ними улетели люди статусом пониже: управляющие банков, топ-менеджеры. Далее из Украины кто куда разбежалась мозговитая молодежь — художники, ди-джеи, танцоры, артисты шоу-балета. Года с 2016-го доходность этой отрасли ухнула вниз.

Об этом поведал собеседник, досконально знающий всю эту днепровскую кухню изнутри. По его словам, новогодних корпоративов в городе практически не было, новогодние каникулы прошли в гробовой тишине, и никто практически ничего не заработал. Он рассказывает, что самый низкосортный шоу-балет из четырех человек обойдется в $100 за три номера.

«Рынок настолько упал, что просто караул. Но на торжественный ужин устроители мероприятия хотят приготовленные блюда сами расставить без официантов. Официант стоит 200 гривен/час. В итоге готовятся бутерброды из расчета $1/шт, куда заложены расходы на официанта и транспорт. А с теми, кто накрывал стол, в прямом смысле расплачиваются едой — мол, доедят и допьют оставшееся, и хватит», — сказал он.

И подметил, что в Днепре за последние 4-5 лет названия кафе-закусочных на первых этажах Екатеринославского бульвара (сердце города) сменяли друг друга 2-3 раза в течение года. Вкладываются деньги в бренды и раскрутку, но ничего не помогает. Например, семья из трех человек оставляет в выходной день в таких заведениях максимум 1000 гривен. Это для общепита ничто, а для семьи дорого. А если у родителей двое-трое детей — и подавно. На карантине Зеленский посоветовал читать Паланика и смотреть французское кино © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк

«Летом будет чуть-чуть лучше за счет дешевых пивнушек и кафешек. В ночные клубы ходят в лучшем случае в пятницу-субботу и студенты, у которых вообще ничего нет. Кто здесь реально гуляет — это студенты из Ближнего Востока и Северной Африки, которых очень много в городе. Они едят, курят кальяны, они владеют кафешками», — спрогнозировал эксперт.

А неприбыльные заведения не закрываются, так как собственник такого бизнеса зачастую является собственником какого-нибудь завода. Вот предприятие и выполняет функцию тягача.

Худшие прогнозы в пост

Если вернуться к текущей злободневной теме, то некоторые бизнесмены отмечают, что здоровье — дороже всего, а закрытие общепита — это болезненное, но неправильное решение. Но, предупреждает столичный ресторанный пиарщик, некоторые участники рынка его не придерживаются. А беспечность может усугубить ситуацию, и тогда все будет как в Италии, которая стала новым очагом распространения коронавируса.

«Тогда в целом для Украины наступит коллапс и конец. Если бы люди были сознательнее и понимали, что сейчас теряют все, но это временно — было бы все иначе. Наша ментальность и непонимание всей сложности ситуации оставляет только худшие прогнозы», — размышляет специалист.

Но есть здесь одна занимательная деталь: пандемия коронавируса пришлась на пост, когда украинцы традиционно стремятся меньше есть, а рестораны обычно стоят полупустые.

Злые и в шоке

Снова обращаемся к столице, чтобы хоть приблизительно оценить ущерб, который нанесет эпидемия рынку развлечений. Если до сего момента организаторы вечеринок, концертов и корпоративов "поднимали" в Киеве хорошие деньги, то сейчас они в тревоге схватились за голову. К примеру, знакомые девушки, которые часто работают в тандеме, устраивая всякие ивенты — в том числе в ночных клубах — пребывают в расстройстве и ярости. У них солидная база клиентов и рекомендации, но все же COVID-19 перебил им все планы.

«Мы злые. С работой пока проблемы. Тяжело думать о том, что будет, ситуация режет без ножа. Ответ простой: всем скоро придется нелегко. Уже становится страшно и нужно что-то делать», — сетует одна из них, Елена.

Хотя в этом положении у нее уже появились некоторые соображения насчет продолжения своего дела в онлайне.

В шоке киевский промоутер Александр, который тоже работает по принципу сарафанного радио, доставая людям билеты с хорошей скидкой на различные концерты и театральные спектакли. Январь в этой области — застой, февраль — раскачка, март-апрель — самый старт сезона. Но…

«Концерты переносятся, люди требуют вернуть деньги. А по законодательству они возвращаются только в случае отмены, а не переноса. Нависают на организаторов, а я всего лишь посредник, но все равно это неприятная штука. Такое уже было во время Майдана, и чтобы мне сохранить моих клиентов — а это люди при деньгах и власти — я им возвращал деньги из собственного кармана. А потом, когда концерты уже точно были, я их билеты продавал. Я где-то терял, но рекомендации таких клиентов стоит того», — утверждает театральный промоутер.

Кто выиграет и проиграет

Итак, судя по всему, заработают на хайпе из-за коронавируса производители лекарственных средств, фармацевтический бизнес. При парализованном метро и практически неработающем коммунальном транспорте, подозреваю, что также такси и маршрутки.

С одной стороны, будет плохо всем или почти всем. В частности, по моей информации, украинских коллег, трудящихся в печатных СМИ, могут принудительно отправить в неоплачиваемый отпуск. Вплоть до мая. По моей информации, сбыт принта в редакциях под угрозой исчезновения ввиду закрытия ТРЦ, где больше всего и распространялись печатные издания.

И вообще, откуда у основной массы горожан деньги на жизнь в незапланированном неоплачиваемом отпуске?

Если нельзя, но очень хочется

С другой стороны, не может быть так, чтобы предприниматели любого калибра не нашли выход из коронавирусной блокады. Например, я уверен, что маленькие кафешки на 2-3 стола будут работать. И потом, в любой кризис люди будут есть пищу и потреблять услуги и товары. Просто меньше.

И еще. Вчера я сделал звонок в один из небольших магазинчиков одежды, в котором я время от времени обновляю свой гардероб. Он находится в подвале одного из мелких ТРЦ, угол в котором, кстати, снимает «Roshen». По идее, здание должно быть на замке, так?

«Да, мы завтра не работаем, но только предупредите нас заранее, что вы будете. Мы тогда откроем магазин и впустим вас. Мы можем впускать по одному», — ответили мне.