В самый разгар эпидемии коронавируса на Украине решили восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС), уничтоженную Ульяной Супрун и Арсением Яценюком. Тем не менее, спустя месяц процесс восстановления застрял на уровне составления планов

Спохватились и решили восстановить санэпидемслужбу только в феврале. Еще 11 февраля Совет национально безопасности и обороны (СНБО) рекомендовал Минздраву Украины восстановить СЭС. И уже только после смены Кабмина, 5 марта, новый глава Минздрава Илья Емец анонсировал возвращение СЭС и должности главного государственного санитарного врача — им стал Виктор Ляшко.

Тем не менее, начинать формировать пожарную службу во время бушующего пожара уже, мягко говоря, поздновато. Подобные службы в принципе должны создаваться заблаговременно и работать даже в отсутствие пожаров или эпидемий. И это противоречит главным принципам украинской медицинской реформы, когда выделение средств происходит лишь уже по факту предоставления медицинских услуг. Если по такому же принципу содержать пожарников, то они будут вынуждены либо сидеть без зарплаты, либо сами устраивать пожары. Царь Вирус: в чем причины глобального кризиса? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, функция контроля и надзора за эпидемиологической ситуацией на Украине принадлежала Государственной санитарно-эпидемиологической службе до сентября 2014 года, когда Кабмин Арсения Яценюка заявил о ее «оптимизации» постановлением №442. Затем окончательно добила СЭС Ульяна Супрун в 2016-2017 гг. По иронии судьбы, по сообщениям украинских СМИ, сейчас сам Яценюк госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Формировали СЭС еще в первые годы советской власти, на фоне бушующих тогда эпидемий тифа, туберкулеза и гриппа-«испанки», которые унесли миллионы жизней. В далекие 1920-е годы одной из основных проблем было банальное отсутствие грамотных специалистов в этой сфере — еще только предстояло построить медицинские институты и обучить в них специалистов, которые смогут победить ряд смертельно опасных заболеваний.

В 2014 году, вскоре после победы Евромайдана, новое украинское правительство в процессе проведения реформ и «оптимизации» решило ликвидировать СЭС в рамках «борьбы с коррупцией». Такое решение было принято «по требованию предпринимателей» из-за того, что полномочия по контролю создавали, дескать, богатое поле для коррупции.

Что греха таить, коррупция действительно присутствовала в этой службе, сотрудники которой нередко брали взятки за выдачу разрешения или благоприятного заключения для предпринимателей. Но ликвидация СЭС на этом основании выглядит столь же логичной, как ликвидация полиции или государственных администраций по причине их коррумпированности. На том же основании можно было бы вообще расформировать государственный аппарат как таковой. Ульяна Супрун. Биографическая справка © Міністерство охорони здоров'я України

СЭС действительно была костью в горле ряда нечистоплотных предпринимателей. Она могла закрыть детское учреждение из-за использования токсичных стройматериалов или изъять партию товара, опасного для здоровья граждан, квалифицировать безопасность мяса в зависимости от количества использованных антибиотиков, закрыть пляжи после забора проб воды и песка, запретить ведение сельского хозяйства на местах массовых захоронений скота, умершего или забитого в периоды инфекционных вспышек. Все эти функции СЭС подрывали возможности бизнеса частных предпринимателей.

Тем не менее, либертарианские фантазии о невмешательстве государства в бизнес предпринимателей столкнулись со вспышкой глобальной эпидемии коронавируса.

Функции СЭС после 2014 года разделили между Министерством аграрной политики и продовольствия (которое тоже расформировали в 2019 году) и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья. В 2016 году часть функций СЭС была отдана Госпродпотребслужбе. Новые структуры, подчиненные разным министерствам, не могли должным образом координировать свои действия. Кроме того, им не предоставили права проведения проверок относительно выполнения требований по эпидемиологической безопасности. Работа новых служб фактически сводится лишь к мониторингу ситуации и составлению отчетов без возможности как-то предотвращать эпидемии.

«Собственно, сейчас мы законодательно делим ответственность, потому что есть определенные недоразумения. Мы пришли к консенсусу, полностью ликвидировали контрольную, инспекционную и разрешительную функции, которые выполняла СЭС», — рассказывала в 2016 году заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак.

Многие функции «реформированной» СЭС до сих пор так и не смогли перераспределить разные министерства и ведомства, сваливая их друг на друга и синхронно от них открещиваясь. Арсений Яценюк. Биографическая справка © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Кроме того, с ликвидацией СЭС утратили силу подзаконные акты, на основании которых функционировала эта служба, а новые приняты не были. В итоге новые службы даже теоретически не могли ссылаться на какие-либо санитарные нормы — таковых уже не существовало де-юре. Они могли лишь рекомендовать не добавлять конский навоз в детское питание, но не более того.

По состоянию на 16 марта 2020 года, все еще решается вопрос о том, как и на каких основаниях реанимировать СЭС, а также решено назначить главных санитарных врачей в регионах. Как сообщил в интервью секретарь аграрного комитета Верховной Рады депутат Иван Чайковский, «сейчас правительство решает, какой вариант выбрать: создать новый орган или восстановить нормальную его работу в рамках Госпродпотребслужбы». Иными словами, почти через месяц после решения восстановить СЭС и в самый разгар эпидемии в правительстве Украины все еще составляют план на будущее и определяются с принципами функционирования эпидемиологической службы.

Одной из основных проблем при восстановлении СЭС, как утверждает депутат Чайковский, стало отсутствие кадров, что не только несет угрозу здоровью украинских граждан, но и подрывает экспортные возможности страны. «За последние 4 года образовательная система не выпустила ни одного специалиста, который бы мог пополнить ряды СЭС. С этим нужно что-то тоже делать, если хотим удержать свои экспортные позиции и защитить свой внутренний рынок и граждан от потенциальных угроз», — заявил Чайковский. Подготовка новых врачей-эпидемиологов требует несколько лет, а старые врачи благополучно ушли на пенсию или переквалифицировались.

Об отсутствии специалистов говорит и Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. «Украина априори не может быть готова к этому [эпидемии коронавируса], поскольку разогнали санитарно-эпидемиологическую службу — и ничего действенного не создали. Хотя все эксперты в один голос говорили — разгоняйте что угодно, отберите разрешительную функцию в СЭС, но оставьте эпидемиологов. Но они не просто развалили СЭС — это все очень отразилось на специалистах. Но они пошли еще дальше. На сегодня мы уже 5 лет не выпускаем эпидемиологов из вузов. Пять лет в стране эпидемий!» — возмущается доктор Голубовская.

Она также вспоминает, что по наследству от СССР Украине досталась одна из лучших санитарно-эпидемиологических служб и «реформировали» ее не из-за коррупции, а из нежелания содержать. «Американцы приезжали и говорили — какую вы замечательную создали систему. Да, она дорогая. Но если ее нельзя было содержать, стоило ее как-то упростить, а не полностью уничтожать», — говорит Голубовская. По ее словам, бывшие сотрудники СЭС демотивированы морально и сейчас некому даже обучить новых специалистов.

Разогнать какую-нибудь академию наук, физиков-ядерщиков или врачей-эпидемиологов несложно — обучить новых гораздо сложнее, даже если стимулировать их материально. Советскому Союзу, чтобы выйти на уровень 1980-х годов, потребовались десятки лет.

Следствием ликвидации СЭС на Украине уже стали вспышки бешенства (среди животных), ботулизма, кори, лептоспироза, менингита, а также регулярные массовые отравления в заведениях общепита. Ни одно уголовное дело по случаю массового отравления на Украине с тех пор не было доведено до конца.

О необходимости восстановить СЭС или создать аналогичную службу говорил еще в августе 2019 года депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий. «В 2014 году была разрушена санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Вместо нее ничего не создано. Мы идем в Евросоюз, поэтому должны создать те службы, которые существуют в Евросоюзе», — говорил Радуцкий. Против его предложения тогда резко выступила Ульяна Супрун, бывшая на тот момент и.о. министра здравоохранения. Она вновь заявила, что бывшие СЭС были источником коррупционных схем, а их подразделения «возглавляли взяточники».

Таким образом, за то, что в разгар эпидемии на Украине нет санитарно-эпидемиологической службы, украинцы могут поблагодарить лично Ульяну Супрун и Арсения Яценюка. Ульяна Супрун и сейчас, в разгар эпидемии, активно противодействует планам по восстановлению «декоммунизированной» СЭС, пугая «советским зомби-аокалипсисом». «В Украине хотят реинкарнировать государственного зомби, который будет пугать и контролировать, а именно планируют восстановить советскую Госсанэпидслужбу», — пишет Супрун. Экс-начальник СЭС Украины: Нацгвардейцы не остановят сибирскую язву © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Ее страхи спешит развеять секретарь СНБО Алексей Данилов, заявляя, что функции санэпидслужбы — не «проверка столовых, кафе или ресторанов, а борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране», имея в виду коронавирус.

Очевидно, что Кабмин Украины при восстановлении полноценной СЭС столкнется с лобби крупных предпринимателей, позицию которых озвучивает Ульяна Супрун, а новые украинские власти уже не раз доказали свою бесхребетность. Можно, судя по судьбе ряда прочих прожектов, предположить, что восстановление СЭС увязнет в бюрократической рутине на долгие месяцы и даже после этого она окажется недееспособной. Максимум, мы увидим создание очередного координационного совета по планированию восстановления СЭС, проведение презентации, назначение десятка чиновников без права что-то решать.

Скорее всего, на выходе вместо восстановленной СЭС мы увидим очередной беззубый консультативный орган, который будет рассказывать украинцам, как мыть руки и ходить в туалет. Для реального противодействия эпидемиям необходимо подчас как-то ограничивать аппетиты частных предпринимателей и крупных олигархов, а именно на это у властей Украины нет ни политической воли, ни желания. И, увы, скорее всего даже вспышка бубонной чумы их к этому не подтолкнет.