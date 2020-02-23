Украина медленно приходит в себя после ожесточенного отказа принимать своих же граждан, эвакуированных из Уханя в связи с эпидемией коронавируса, в результате чего официальные дни «достоинства» (Украина отмечает годовщину евромайдана) мгновенно превратились в дни «национального позора»

В телеэфирах и на страницах блогов ищут виновных и пытаются уяснить, как страна могла так быстро скатиться в средневековье. Хотя — чему удивляться?

Прибывших из Китая украинцев наотрез отказались принимать в западных регионах страны, и не только там. А когда, наконец, для эвакуированных нашли место в Новых Санжарах Полтавской области, там их встретили камнями и проклятиями. Произошли серьёзные столкновения местных жителей с правоохранителями, есть пострадавшие, 24 человека были задержаны.

В субботу, 22 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вылетел в посёлок Новые Санжары для ознакомления с ситуацией. Как сообщили в пресс-службе СНБО, этот визит совершается по поручению президента Владимира Зеленского. Сам же Зеленский призвал народ к единению, которое в нынешних условиях вряд ли вообще возможно.

Страх и ненависть

Случившееся в Полтавской области — результат общей деградации общества после евромайдана, результат строительства президентом Порошенко «политической нации», считает экс-главред РИА Новости Украина, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский. По его словам, он может понять страх людей: «коронавирус, больные, умирают, всё это тиражируется в СМИ — но проблема заключается в том, что, кроме страха, у них в душе только ненависть».

«Они же ненавидят президента, который сюда этих людей послал, ненавидят чиновников, которые приняли такое решение, и, в конце концов, они этих людей — потенциальную опасность — воспринимают через ненависть», — сказал Вышинский в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил: «Самое страшное, что это жители Полтавской области, в Украине это — мейнстримовский украинец, радушный… и эти «щирые» украинцы за пять-шесть лет превратились в запуганных, ненавидящих людей, даже гипотетическую опасность».

О многом говорят выкрики протестующих, требовавших отправить эвакуированных из Китая в Чернобыль или на Донбасс. Журналист отметил: получается, «в их представлении есть две мёртвые зоны, где можно всё — или Чернобыль — безжизненная земля, а второе — Донбасс, там тоже, по их представлению, людей нет, либо не те люди».

Не удивляется коронамайдану политолог Ростислав Ищенко. Он напомнил в видеоинтервью изданию Украина.ру, что даже поклонники Майдана называют его «революцией», а любая революция — это переворот и гражданская война. «И мы видим гражданскую войну на Юго-Востоке, причём в состоянии квази-гражданской войны находится и вся остальная страна», — сказал эксперт, добавив, что эта война началась задолго до 2014 года, просто шла как война «холодная». А на войне — как на войне… «Ищенко о главном»: коронавирус и шесть лет «единой стране»

О том же говорит экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко: сегодня украинец не видит в украинце собрата и соотечественника, общество разделено, и все пафосные разговоры о патриотизме и достоинстве — это всего лишь слова, не наполненные никаким смыслом.

«Шесть лет ненависти превратили людей в зверей. Голодных, злых и безжалостных. Предполагаю, что зачинщиками этих беспорядков стали те, кто с таким же остервенением бегал на майдан/ майданы», — написала политик на своей странице в Facebook.

При этом, по её словам, истерика вокруг событий в Новых Санжарах наталкивает на мысль, что украинцев, быть может, просто отвлекают от настоящей угрозы: с 1 марта на Украине закрывают психдиспансеры и туберкулёзные диспансеры. «Вот где настоящая катастрофа — психически нездоровые на улицах и больные туберкулезом в общественных местах», — предостерегает политик.

Будут новые аресты и… отставки

Тем временем полиция ищет в Новых Санжарах подстрекателей беспорядков. «Мы физически устанавливаем каждого человека, который участвовал в разном качестве в беспорядках: кто подстрекал, кто непосредственно совершал действия с признаками уголовного преступления или правонарушения», — заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, чьи слова приводит пресс-служба МВД. В истории с коронавирусом местные депутаты разыграли карту патриотизма — Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что среди участников столкновений 20 февраля «были люди, которые к Санжарам не имеют отношения». Однако по информации журналистов, работающих на месте происшествия, пока сведений о «варягах» нет.

Всех задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах на данный момент отпустили (кроме одного). Однако глава МВД Украины Арсений Аваков заявил в пятницу в эфире программы Савика Шустера, что полиция будет добиваться ареста шестерых особо отличившихся активистов.

«Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии находится в больнице с перебитым лицом, сломанными костями и т.д. Это безумные люди, которые бросают камни в автобус с людьми, которые находятся потенциально на карантине. Это те, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их работе. Это те, кто кричал: «мы всех сожжем!». И еще там были крики в адрес иностранцев. И еще были призывы. Часть пьяные, а часть трезвые», — сказал глава МВД.

Он также сообщил, что «активные созвоны шли между вчерашними активными митингующими и людьми, которые устроили соответствующую акцию в Тернопольской области».

«Конечно, это случайность, вы подумаете. А, может, и нет? Мы тоже внимательно на это посмотрим», — заявил Аваков. Ранее министр заявлял, что он усматривает за протестами торчащие «уши» политического и безнесового свойства»… Нельзя исключать поэтому, что и разбирательство может стать инструментом борьбы с политическими и бизнесовыми конкурентами. «Поднебесная сотня». Во Львове и Тернополе блокируют дороги из-за коронавируса © скриншот видео Тернополяни Тернопіль

Политические последствия уже есть: в субботу, 22 февраля, Зеленский принял отставку главы Тернопольской облгосадминистрации Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в регионе из-за возвращения «уханьских» украинцев. Возможно, последуют и другие отставки. Как предположил в комментарии изданию Украина.ру политолог Кирилл Молчанов, президент решил устроить публичную порку, чтобы попытаться компенсировать репутационный ущерб, нанесенный фактическим провалом операции по эвакуации украинцев из КНР: все увидели, что он не контролирует ситуацию на местах. По мнению эксперта, Зеленский теперь будет «пересматривать губернаторскую вертикаль».

За всеми этими разборками лишь изредка в дискуссиях возникает вопрос: готова ли страна встретить настоящую эпидемию, если оказалась не готовой к встрече с бегущими от неё здоровыми, к счастью, согражданами? Вопрос открытый… Елена Бондаренко в связи с этим напомнила о том, что на Украине ликвидирована санэпидемслужба (и новую власть этот вопрос, кажется, совсем не беспокоит), Институт вирусологии недофинансируется («вы его собираетесь совсем закрыть?»).

При этом, по словам политика, в стране со времён президентства Ющенко действуют 15 бактериологических лабораторий, имеющих спецрежим и финансируемых Министерством обороны США. Что там происходит, какие проводятся исследования, никто не знает, даже специалисты Минздрава Украины не имеют туда доступа. Вопрос интересный, отметила Бондаренко, добавив, что почему-то и при новой власти на Украине «никто эти темы не поднимает».