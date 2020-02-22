В субботу, 22 февраля, стало вакантным место главы Тернопольской облгосадминистрации. Причиной отставки Игоря Сопеля, как сообщил Офис президента, стала «неудовлетворительная работа по информированию населения об эпидемиологической безопасности»

Игоря Сопеля Зеленский представил как губернатора Тернопольской области 1 ноября. До этого Сопель баллотировался от «Слуги народа» на выборах в Раду, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку.

Западная Украина с 17 по 21 февраля: протесты против «возвращенцев» из Китая и «дипломатическая контрабанда» © Тернополяни Тернопіль

Первые слухи о том, что эвакуированных украинцев и граждан других стран могут разместить в санатории «Медоборы» в Микулинцах появились 17 февраля.

На следующий день местные жители устроили блок-пост на дороге, ведущей к лечебному учреждению.

Кроме того, под стенами санатория прошел молебен с просьбой не пускать туда эвакуированных из Китая сограждан.

Губернатор Игорь Сопель пытался население успокоить, подчёркивая, что официального подтверждения тому, что две недели в области на карантине будут находиться эвакуированные из Китая, нет. Однако его усилия не увенчались успехом.

По словам первого зама главы Тернопольского областного совета Василия Деревляного, 17 февраля Государственная авиационная служба обращалась к руководству аэропорта в Тернополе о возможности принять борт из Китая, но получила отказ.

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Наивысшего накала противостояние власти и украинцев достигло в Полтавской области, где жители Новых Санжар вступили в бой с Нацгвардией и забросали камнями автобусы с прибывшими из Уханя.

Видимо, все это переполнило чашу терпения главы государства, который еще раз убедился, что не способен контролировать местную власть.

Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Кирилл Молчанов, президент решил устроить публичную порку, начав с отставки Игоря Сопеля.

«Зеленскому нужно реагировать на саботаж его инициатив. Операция по эвакуации была, по сути, провалена и нанесла огромный репутационный удар по Зеленскому, показав, что президент не способен контролировать власть на местах. Логично, что он будет пересматривать губернаторскую вертикаль. Не факт, что новый губернатор будет эффективнее, чем предыдущий. Кадровый голод в «Слуге народа» колоссальный. Эта ситуация показывает, что к местным выборам Зеленский не готов», — рассказал политолог.

Кирилл Молчанов не исключил, что за этой отставкой последуют и другие. При этом он сомневается, что Зеленскому удастся добиться хоть сколько-нибудь требуемой управляемости от местных элит.

Очевидно, что вся эта ситуация с эвакуацией украинских граждан из Китая в Украину обернулась для самой страны, но прежде всего для ее руководства позором. Ни в одной стране мира с эвакуацией граждан из Китая ничего подобного не было.