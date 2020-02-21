Истерия, которую начала Западная Украина, опозорила всю страну. Украинцы показали миру, что не являются единой нацией

В ночь на 21 февраля в поселке Новые Санжары произошли столкновения местных жителей и сил полиции с Нацгвардией. Так украинцы встретили сограждан из Китая, которых после долгих мытарств привезли в Полтавскую область.

Весь мир облетели кадры драк с правоохранителями, погрома автобусов с эвакуированными. Теперь жители Полтавской области опозорены не только на всю Украину, но и на весь мир. Но на фоне событий в Новых Санжарах многие забыли, кто именно стал распространять психоз и какие именно области первыми начали строить блокпосты и собирать народные сходы с требованием не допустить к ним сограждан, эвакуированных из Китая.

Самые патриотичные регионы

Сторонники украинской оппозиции уверены: в национальном позоре виновна власть, и, конечно же, рука Кремля.

«Все больше понимаю, что дату возвращения украинцев из Китая определили неслучайно. Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Колеблюсь только: эту дату определили на Банковой или просто из Кремля спустили?» — написал пресс-секретарь лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко Святослав Цеголко.

При этом Цеголко проигнорировал тот факт, что беспорядки начались в том регионе, который на прошедших президентских выборах большинством голосов своих жителей поддержал Порошенко — во Львовской области. Именно там, а также в соседней Тернопольской области начались массовые акции протеста против приема эвакуированных из Китая украинцев.

Еще 19 февраля в Винниках во Львовской области, после того, как из местного госпиталя начали вывозить больных, местные жители решили, что именно к ним направят эвакуированных из Китая. Они заблокировали въезд на территорию госпиталя и никого не впустили и не выпускали.

«Никто не выедет», — заявил один из блокирующих дорогу журналистке, которая просила выпустить съемочную группу.

Выезд заблокировали завалами шин, которые можно легко поджечь.

Тем временем в другом населенном пункте Львовской области — Шкло — вышли на митинг против приема сограждан. Местные жители возмущались и грозили блокировать въезд на территорию медучреждения.

Почему же жители Львовской области решили, что больных привезут к ним? Причина — слухи, подкрепленные заявлениями первых лиц области.

«Что это за шаг новой власти: это признание области (Львовской — 24 канал) как наиболее организованного и подготовленного региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний..? Это не банальное чиновничье поручение, где можно допустить ошибку, а потом ее исправить, это реальная опасность жизни миллионов людей и большой вызов для страны в целом», — написал еще 17 февраля в Facebook глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

Похожие события разворачивались и в не менее кичащейся своим патриотизмом Тернопольской области. Так, жители села Конопковка на народном сходе не только выступили против эвакуации сограждан в местный санаторий «Медоборы», но и предложили незамысловатое решение проблемы: направить украинцев из Китая прямиком в зону отчуждения у Чернобыльской АЭС.

«Есть военные полигоны, отреставрируйте в Чернобыльской зоне какой-то один отель, поселите их туда на то обследование. В санаторий «Медоборы»? Люди добрые, вы понимаете, что вы делаете?» — голосила одна из селянок.

В Тернопольской области начали строить блокпосты. А Тернопольский аэропорт отказал в приеме борта из Китая.

Тут, как и во Львовской области, источниками слухов о приеме эвакуированных были представители власти.

«Уважаемые жители области! Учитывая ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в области в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины (и не только) в нашу область, в неприспособленный частный санаторий "Медоборы". Фракции Тернопольского областного совета обратились к председателю Тернопольский областного совета с требованием о безотлагательном созыве сессии Тернопольского областного совета с участием руководства Тернопольской ОГА для обсуждения крайне важной и опасной для жителей области и Западной Украины ситуации в целом», — написал в Facebook первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный 18 февраля.

Таким образом, паника начала распространяться именно тогда — 18 февраля. И охватила она две самые патриотичные и националистичные области Украины — Тернопольскую и Львовскую. Неудивительно, что после новостей о блокпостах и протестах местных жителей, а также отказа врачей выходить на работу на Западной Украине у граждан всей страны нервы были на пределе. Поэтому, когда стало известно, что эвакуированных из Украины доставят в Полтавскую область, местные жители взбунтовались.

Не люди, а подобия зверей

«Изменники, убийцы тишины,

Грязнящие железо братской кровью!

Не люди, а подобия зверей,

Гасящие пожар смертельной розни

Струями красной жидкости из жил!» — вразумлял князь Вероны семьи Капулетти и Монтекки в шекспировской пьесе «Ромео и Джульетта».

Те украинцы из Китая, кто знает эти строки, наверняка вспомнили их, когда автобусы везли их в Новые Санжары.

«Не думала, что наша страна настолько гнилая, нам очень страшно», — написала одна из эвакуированных, девушка по имени Анастасия. «Чумные бунты» в Украине. Кому это выгодно и кто это организовал © pl.npu.gov.ua | pl.npu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Она сняла разбитое камнем окно автобуса, в котором ехала. Позже она удалила эту запись из своего Instagram, но ее удалось сохранить изданию «Страна».

Низменные порывы в жителях Новых Санжар раздували не только СМИ, рассказывающие об истерии на Западной Украине, но и некоторые пастыри, вроде священника «Православной церкви Украины» Дмитрия Педины.

«Ночь с 19 по 20 февраля оказалась не очень спокойной. В 22.00 ко мне поступила информация о блокировании въезда в военный санаторий в пгт. Новые Санжары. Через 10 минут я был там! Каждые 5 минут добавлялось больше и больше людей. Были и представители власти как местной, так и районной. Кто-то говорит, что это фейк, кто-то — что это правда. Мое личное мнение такое: это правда <…> Призываю всех новосанжаревцев не быть равнодушными!» — написал он в Facebook.

В итоге жители Новых Санжар были на грани паники, когда оказалось, что эвакуированных из Китая везут к ним: из телевизора и в церкви им талдычили, что поселок ждет нечто страшное.

Теперь полтавчане опозорены, хотя их вина в этом небольшая. Страсти начались на Западной Украине. Этот край хвалится своим патриотизмом. Именно из уроженцев Львовской области в основном состояла группа Владимира и Зиновия Парасюков, которая ровно шесть лет тому назад — 20 февраля — открыла огонь по правоохранителям на Майдане, чем спровоцировала перестрелку, государственный переворот, потерю Украиной Крыма и войну в Донбассе. Именно львовский мусор «колесил» по всей стране, достигая подчас даже Донецкой области. Ни за расстрел правоохранителей, ни за мусор львовяне не извинились. Зато во Львове громче всех кричали о единой стране и призывали расправиться с жителями Донбасса, которые не захотели жить в постмайданном государстве, а также запретить использование русского языка во всех сферах общественной жизни. Смертельный вирус украинства © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

Но случаи во Львовской и Тернопольской областях, то, как там готовились принимать сограждан, ярко свидетельствуют: ни о какой единой Украине не может идти и речи. Западная Украина вспоминает о единстве, когда речь идет о финансировании (в т.ч. «горных пенсиях» — надбавок, получаемых жителями значительной части Западной Украины). Но когда речь заходит о беде, тут уж каждый сам за себя. Все это — прекрасный урок для жителей центра, юга и востока страны: пока они ставят интересы государства выше региональных, на западе страны поступают по-другому.

Кстати, одними из немногих, кто предложил свою помощь в приеме эвакуированных украинцев, из Китая оказались украинские евреи.

«Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева, далеко от населенных пунктов», — заявил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

Таким образом, украинские евреи преподали урок многим украинцам.