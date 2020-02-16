Если раньше европейские страны рассчитывали обеспечить свою энергетическую безопасность за счёт Штатов, то теперь поддерживают экономически более выгодный российский проект «Турецкий поток». Более того, Брюсселю теперь приходится тщательнее продумывать, как выстраивать диалог с Москвой, чтобы она не перенаправила весь газ в Китай

Как пишет бельгийская газета Modern Diplomacy, Европа долгое время полагалась на поставки природного газа из США и новые возобновляемые источники энергии, но теперь изменила своё отношение к желанию России продавать нефть европейским странам. «Турецкий поток». Удар с юга и осушение украинского газопровода © turkstream.info | turkstream.info | Перейти в фотобанк

Строительство газопровода «Северный поток-2» затянулось из-за того, что швейцарская компания Allseas, опасаясь американских санкций, отозвала суда-трубоукладчики, участвовавшие в проекте. Зато 8 января 2020 года введён в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток», одна нитка которого обеспечит топливом саму Турцию, а вторая — Южную и Юго-Восточную Европу. По мнению автора статьи, с этого момента вступила в силу совершенно новая российская политика, которая может изменить внешние отношения в ближайшие годы.

«Между двумя трубопроводами на севере и юге находится Украина. Российские устремления серьёзны. Инвестиции в два различных маршрута были дорогостоящими, но богатая нефтью и газом страна привлекла всеобщее внимание. В то время как Турция выставляет напоказ новообретённую дружбу на Востоке, другие страны региона, включая Украину, оценивают именно российские интересы; крупное упущение экономических выгод не было бы рациональным для более нейтральных стран, чем Украина», — пишет Modern Diplomacy. «Турецкий поток» запущен, Эрдоган решил все вопросы с Украиной. Зеленский в проигрыше - Молчанов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Как бы ни старался Киев, помешать строительству газопровода он не смог. По оценке директора компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергея Макогона, из-за запуска «Турецкого потока» Украина недополучит около $450 млн доходов в год из-за сокращения транзита. А исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев должен осознавать, что обходные газопроводы уже построены, прокачиваемые объёмы потеряны, а возможность их замещения малореальна.

В этой ситуации Анкара выиграла не только в экономическом плане, но и в политическом. Европейские страны с прошлого века мешают Турции вступить в ЕС (Турция подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 1963 году, а заявку на членство — в 1987-м), а теперь им придётся покупать у неё российские ресурсы. Отказ от режима ультиматумов. Константин Симонов о геополитическом значении «Турецкого потока» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ещё одну опасность для энергетического сектора Европы создаёт Китай. 2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин открыли газопровод «Сила Сибири». Лидеры европейских стран понимают, что дальнейшее укрепление сотрудничества Москвы и Пекина ухудшит энергетический и экономический баланс Европы, а с учётом растущей потребности Китая в энергоресурсах не желают громогласного требования Поднебесной отвести российские резервы на Восток.

«Европейская дилемма ещё не закончилась, поскольку Россия разыграла карты с обеих сторон; ей придётся выработать с Турцией подход, позволяющий сохранить лицо, учитывая то, как она относится к Анкаре в вопросах, касающихся членства в ЕС. На фоне успешного Brexit Турция будет дразнить европейскую святость, группу, которая постоянно напоминает ей о своей непригодности. К неудовольствию Европы, российские запасы теперь текут через турецкие территории и могут успешно уничтожить вновь созданных конкурентов на энергетическом рынке. Недооценка снова дорого обошлась Европе, в то время как Россия, наконец, встала на ноги. Это только начало большой русской политики», — подытоживает Modern Diplomacy.