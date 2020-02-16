Как пишет бельгийская газета Modern Diplomacy, Европа долгое время полагалась на поставки природного газа из США и новые возобновляемые источники энергии, но теперь изменила своё отношение к желанию России продавать нефть европейским странам.
Строительство газопровода «Северный поток-2» затянулось из-за того, что швейцарская компания Allseas, опасаясь американских санкций, отозвала суда-трубоукладчики, участвовавшие в проекте. Зато 8 января 2020 года введён в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток», одна нитка которого обеспечит топливом саму Турцию, а вторая — Южную и Юго-Восточную Европу. По мнению автора статьи, с этого момента вступила в силу совершенно новая российская политика, которая может изменить внешние отношения в ближайшие годы.
«Между двумя трубопроводами на севере и юге находится Украина. Российские устремления серьёзны. Инвестиции в два различных маршрута были дорогостоящими, но богатая нефтью и газом страна привлекла всеобщее внимание. В то время как Турция выставляет напоказ новообретённую дружбу на Востоке, другие страны региона, включая Украину, оценивают именно российские интересы; крупное упущение экономических выгод не было бы рациональным для более нейтральных стран, чем Украина», — пишет Modern Diplomacy.
Как бы ни старался Киев, помешать строительству газопровода он не смог. По оценке директора компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергея Макогона, из-за запуска «Турецкого потока» Украина недополучит около $450 млн доходов в год из-за сокращения транзита. А исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев должен осознавать, что обходные газопроводы уже построены, прокачиваемые объёмы потеряны, а возможность их замещения малореальна.
В этой ситуации Анкара выиграла не только в экономическом плане, но и в политическом. Европейские страны с прошлого века мешают Турции вступить в ЕС (Турция подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 1963 году, а заявку на членство — в 1987-м), а теперь им придётся покупать у неё российские ресурсы.
Ещё одну опасность для энергетического сектора Европы создаёт Китай. 2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин открыли газопровод «Сила Сибири». Лидеры европейских стран понимают, что дальнейшее укрепление сотрудничества Москвы и Пекина ухудшит энергетический и экономический баланс Европы, а с учётом растущей потребности Китая в энергоресурсах не желают громогласного требования Поднебесной отвести российские резервы на Восток.
«Европейская дилемма ещё не закончилась, поскольку Россия разыграла карты с обеих сторон; ей придётся выработать с Турцией подход, позволяющий сохранить лицо, учитывая то, как она относится к Анкаре в вопросах, касающихся членства в ЕС. На фоне успешного Brexit Турция будет дразнить европейскую святость, группу, которая постоянно напоминает ей о своей непригодности. К неудовольствию Европы, российские запасы теперь текут через турецкие территории и могут успешно уничтожить вновь созданных конкурентов на энергетическом рынке. Недооценка снова дорого обошлась Европе, в то время как Россия, наконец, встала на ноги. Это только начало большой русской политики», — подытоживает Modern Diplomacy.