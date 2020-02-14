Мировая экономика из-за вспышки коронавируса несет серьезные потери. Пока китайские производства вынуждены уйти на карантин, с прилавков магазинов по всему миру пропадают как товары первой необходимости, так и экзотическая продукция

В провинции Ухань, где был зафиксирован первый случай заражения и сегодня локализовано наибольшее число зараженных, производит четверть мирового объема обуви, является центром автомобилестроения. Мы составили топ-5 товаров, которые оказались в дефиците за-за коронавируса.

5 место

Продавцы секс-шопов в России столкнулись с нехваткой товара для «взрослых» из-за закрытия китайской границы. Товар застрял на таможне. И хотя пока удается компенсировать дефицит поставками из США и Европы, но это только временная мера. Американские и европейские поставщики также заказывают продукцию секс-индустрии в Китае. В частности, в дефиците оказались силиконовые игрушки.

4 место

Спортсмены тоже столкнулись с трудностями в связи с простоем китайских производственных мощностей. В частности, Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила о дефиците хоккейных клюшек. Большинство игроков используют клюшки китайского производства. А точнее около 75% этого спортивного инвентаря производится в Китае. Из-за эпидемии коронавируса возникли проблемы с поставками. Хоккеисты признаются в интервью, что теперь вынуждены более бережно относиться к своим клюшкам во время игры. Коронавирус в России и Украине. Как и кто раздувает панику в интернете © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

3 место

Серьезный дефицит электроники могут испытать потребители уже в марте. Карантин на предприятиях, которые производят до 60% всей техники, продлевается уже не первый раз, поскольку до сих пор вирус не побежден, а число зараженных продолжает стремительно расти. В первую очередь дефицит электроники отразится на стоимости товаров — смартфонов. Каждая неделя простоя фабрик, по подсчетам экспертов, удорожает товар на 3%. А вот удорожание электроники для автомобилей может стать кратным.

2 место

Кроме промышленных товаров, Китай является крупным импортером продуктов питания. В России самые продаваемые китайские товары — цитрусовые, замороженная рыба, овощи. Но если большинству этих товаров можно найти замену — перекрыть дефицит турецкими или марокканскими апельсинами, например, то вот один продукт может действительно исчезнуть из магазинов. Это чеснок. Китай доминирует на российском рынке по поставкам этого корнеплода, занимая 80% рынка. Общий объем импорта чеснока составляет около 50 тыс. тонн. «На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет. Российское производство чеснока начнет расти только в 2021 году. К этому же времени получится частично переключиться на поставки из других стран. Таким образом, в случае форс-мажора в Китае дефицит этого продукта будет неизбежным", — передает «Интерфакс» данные Центра отраслевой экспертизы РСХБ. Как китайский коронавирус может ударить по экономике Украины и почему доволен Трамп © AFP, Anthony WALLACE | AFP, Anthony WALLACE | Перейти в фотобанк

1 место

Главный дефицит, с которым столкнулись не только сами китайцы, но и потребители по всему миру, — это медицинские маски. «Мир сталкивается с хроническим дефицитом персональных средств защиты», — заявил гендиректор ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, выступая перед членами исполнительного комитета в Женеве. Мировых запасов средств индивидуальной защиты хватит на 4-6 месяцев. Спрос на маски и респираторы в 100 раз выше обычного, а их стоимость выросла в 20 раз. В приграничных с Китаем регионах России маски стремительно исчезают с полок аптек. Товар подорожал в десятки раз.