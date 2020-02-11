Президент США Дональд Трамп уволил двоих чиновников, которые свидетельствовали против него на слушаниях по импичменту. Теперь расследование спецпрокурора Джона Дурама, который изучает заговоры против американского лидера, может спровоцировать допросы и даже обвинения многих соратников бывшего вице-президента-демократа Барака Обамы

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сказала, что президент США Дональд Трамп рад, что процедура импичмента завершена, и «кому-то, вероятно, придётся за это заплатить». Месть главы государства не заставила себя долго ждать.

Смеётся тот, кто смеётся после импичмента

7 февраля Трамп уволил одного из ключевых свидетелей по импичменту — директора по европейским делам Совета национальной безопасности США, которого называли главным специалистом ведомства по Украине, подполковника Александра Виндмана, одного из тех, кто присутствовал в ситуационный комнате Белого дома 25 июля 2019 года и слышал телефонный разговор президентов США и Украины, а также его брата-близнеца Евгения, адвоката Совета национальной безопасности. Как сообщил телеканал CNN, служба охраны вывела их за территорию администрации.

Причину такого кадрового решения Трамп объяснил на своей странице в Twitter: «Я его вообще не знаю и никогда с ним не говорил и не встречался (как я думаю!), но он совсем не подчинялся, неверно передавал содержание моих «идеальных» телефонных разговоров. Его непосредственный начальник дал ему совершенно отвратительную характеристику, заявив, что у Виндмана были проблемы с оценкой ситуации, подчинением командованию и утечкой информации. Другими словами — «Вон!».

На слушаниях в Палате представителей в рамках процедуры импичмента Тим Моррисон, ранее занимавший пост старшего директора по России Совета национальной безопасности, выразил мнение, что его бывший подчинённый Виндман может быть причастен к утечке конфиденциальной информации в прессу. Так, своей обеспокоенностью насчёт содержания разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского чиновник поделился с юристом Белого дома, а не с ним — его начальником. В борьбу против Трампа вступает киевлянин, выросший в американской «маленькой Одессе» © AFP, MANDEL NGAN | AFP, MANDEL NGAN | Перейти в фотобанк

Впрочем, адвокат Виндмана Дэвид Прессман уверен, что «самый могущественный человек на Земле» просто решил отомстить подполковнику за показания против него.

В комментарии изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что Виндмана назначили «главным по Украине» прежде всего из-за его украинского происхождения, хотя никакими сверхзнаниями он не обладал. Позиция была такая: его спрашивали «а что для нас Украина?», он отвечал «Украина — это форпост сдерживания России». Если послушать, что Виндман говорил об Украине, как отмечает эксперт, то его заявления ничем не отличаются, например, от заявлений бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Безработным подполковник не останется. Он вернётся в Пентагон, откуда его, к слову, никто не увольнял при переводе на должность в Белый дом.

Через несколько часов после увольнения братьев Виндманов постоянный представитель США в Евросоюзе Гордон Сондленд сообщил, что Трамп хочет немедленно отозвать его из Брюсселя, и поблагодарил его за возможность служить.

Как написала газета The New York Times, сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, Том Тиллис, Марта МакСалли и Рон Джонсон отговаривали Трампа от увольнения дипломата и сообщили, что он уже сказал высокопоставленным чиновникам о намерении уйти после судебного процесса в Сенате. Однако президент не упустил возможности устроить публичную порку и выгнать его с позором, а не просто подписать заявление по собственному желанию.

«Когда представители Госдепартамента позвонили Сондленду в пятницу (7 февраля. — Ред.), чтобы сообщить ему, что он должен уйти в отставку в тот же день, он сопротивлялся, говоря, что не хочет участвовать в том, что выглядит как большая чистка свидетелей импичмента. Сондленд сообщил чиновникам Госдепартамента, что если они хотят, чтобы он ушёл в тот же день, им придётся его уволить. Так и сделал президент, приказав немедленно отозвать посла с занимаемой должности», — говорится в статье.

Несколько свидетелей по делу об импичменте уже покинули свои посты: Мари Йованович, досрочно отозванная Трампом с должности посла США на Украине, 31 января 2020 года ушла с дипломатической службы; Уильям Тейлор, возглавлявший посольство в Киеве после её отъезда в статусе временного поверенного в делах, вернулся в Вашингтон 1 января; Дженнифер Уильямс попросила как можно быстрее перевести её с позиции советника вице-президента США в Пентагон.

«Сенаторы не выразили такой же озабоченности по поводу полковника Виндмана, которому союзники президента сочувствуют меньше. Республиканцы сочли некоторые его высказывания во время дачи показаний откровенно политическими и во всяком случае полагали, что ему нельзя оставаться в штате президента, с которым он так публично порвал», — пишет The New York Times. Два Бендера и один Коломойский. За что в США арестованы бизнесмены-одесситы Парнас и Фруман © grad.ua

В связи с такой разной реакцией сенаторов на увольнение двух чиновников в Штатах даже начали поговаривать о дискриминации Александра Виндмана по этническому признаку. Он никогда не скрывал, наоборот, всегда с гордостью рассказывал о своих украинских корнях. Близнецы и их старший брат родились в Киеве, но в детстве переехали с отцом в Штаты после смерти матери. Подполковник, свободно владеющий русским и украинским языками, работал в американских посольствах в России и на Украине, а в 2015-2018 годах был председателем объединённого комитета начальников штабов в Пентагоне и специализировался на военных вопросах России.

Дмитрий Дробницкий отмечает, что возможности Украины по лоббированию себя в Штатах ограничены, потому что она сама находится под внешним управлением.

«Другое дело, что в случае с Украиной невозможно понять, чьи интересы они представляют: какой-то олигархической группировки на Украине или политического клана в США. Эта всегда серая зона. Тот же Лев Парнас, который рассказывал Трампу, что Йованович ходит по Киеву и говорит «вы не волнуйтесь, скоро Трампу импичмент объявят, подождите, расслабьтесь», чьи интересы он тогда представлял? Это большой вопрос. Возможно, вообще интересы Рика Перри (бывшего министра энергетики США, возглавлявшего американскую делегацию на инаугурации Владимира Зеленского — ред.), а не украинских политиков. Говорить о чистом лоббизме сложно, но постоянно какие-то личности возникают», — добавил он.

Кто следующий?

Новая череда увольнений может начаться уже в ближайшие дни, и коснётся она 10 сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома, где работал Виндман, об этом сообщили источники телеканала CNN.

Советник президент США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее говорил, что штат ведомства сильно раздут и его нужно вернуть к таким размерами, чтобы оно было управляемым и эффективным, не приведя при этом никаких цифр. Он только сообщил, что при Джордже Буше-младшем в Совете работало около 100 человек, а при Бараке Обаме — 236.

По словам Дмитрия Дробницкого, в аппарате Белого дома, не говоря уже о Госдепартаменте, очень много людей, которые не скрывали, что они серьёзные противники политики нынешнего президента, и Трампа давно призывали провести жёсткую чистку среди людей, отвечающих за серьёзные вопросы во внешней и внутренней политике.

«Речь не идёт о том, что это свидетели по импичменту. Украинское дело закончилось, люди выступили публично и заявили, что у них есть своё собственное представление о политике, в частности в отношении Украины. Это был и Гордон Сондленд, и бывший куратор киевского режима Курт Волкер, и Александр Виндман, человек украинского происхождения. Они сказали на всю Америку: «Мы не согласны с политикой президента Трампа». Внимание, вопрос: что должен сделать глава исполнительной власти после того, как услышал заявления такого рода заявления? Предложить им подать в отставку», — сказал эксперт. Всё Айова: демократы запутались в результатах первых кокусов и в своих сказках о русских хакерах © AP, Matt Rourke | AP, Matt Rourke | Перейти в фотобанк

По его словам, теперь встаёт другой вопрос — будут ли посадки и аресты в рамках расследования спецпрокурора Джона Дурама, который занимается делом заговорщиков против Трампа. Судя по общим сведениям, опубликованным в открытых источниках, о деяниях высшего руководства Минюста, Госдепартамента, ЦРУ, ФБР, как минимум арестов 12 должно быть, потому что там есть признаки уголовных нарушений самого высокого разряда.

«В тюрьму просятся бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб, бывший руководитель контрразведывательного подразделения ФБР Питер Строк, его любовница и коллега, юрисконсульт ФБР Лиза Пейдж. Там людей хватает, большой вопрос — наскребётся ли обвинение бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, но он тоже в этом списке. Наконец, неплохо было бы выяснить, какое отношение к делам уже перечисленных людей имеет бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, его, по крайней мере, республиканцы собираются допросить в сенатском юридическом комитете. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клеппер — человек, который тоже явно это знал. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр, которая из рутинной прослушки переговоров иностранных лиц выуживала их разговоры с представителями переходной администрации Обамы и требовала деклассификации имён, тем самым как минимум превышая должностные полномочия. А где Саманта Пауэр, там и все остальные. Предстоит выяснить и роль в этом вопросе бывшего генпрокурора Лоретты Линч», — заявил Дробницкий.

Кроме того, он отметил и чиновников более низкого уровня, например, Эрика Чиарамеллу, который, вероятнее всего, был тем самым осведомителем, с анонимной жалобы которого начался Украинагейт, но это человек достаточно высокого ранга и очень близкий Джо Байдену. Чиарамелле, работавшему в Совете по нацбезопасности при администрации Барака Обамы, всегда поручали европейское направление, а курировал его работу Джо Байден.

По словам Дробницкого, после допроса всех этих людей может образоваться список из 30 так называемых персон интереса, которых неплохо было бы хотя бы допросить в качестве свидетелей — всё это в достаточной степени очевидная последовательность событий.

«Есть много людей, которые реально ходят под статьёй. Их не трогают по одной простой причине — когда в воздухе запахло опасностью для одного из людей в администрации Обамы — Джо Байдена, — что началось? Начался импичмент. Долго-долго тянули, а тут уж решили, всё, ребята, тут надо. Поскольку они поторопились с этим делом и открыли ящик Пандоры, я думаю, теперь у другой стороны — Трампа и Республиканской партии — нет никакого другого выхода, кроме как их додавить. Скорее всего, додавливать будут уже после выборов, чтобы не создавать ещё дополнительных тем перед выборами, которые Трампу в электоральном смысле сейчас совсем не нужны, но совершенно точно, что и сам Трамп нормально не сможет работать, если сейчас не пройтись хотя бы по федеральным ведомствам, подчинённым ему по Конституции, и если расследование Джона Дурама не закончится какими-то реальными обвинениями или арестами», — уверен американист.

После сокрушительного провала импичмента и позорного начала избирательной кампании в Айове, а также на фоне самого высокого за три года рейтинга одобрения избирателей Трамп почувствовал себя хозяином ситуации и попытается максимально укрепить собственные позиции и позиции Республиканской партии накануне выборов (3 ноября американцы выберут не только президента, но и полный состав Палаты представителей, где сейчас большинство принадлежит демократам). В политике, как на войне, каждый сам за себя. При этом Трамп, который обычно говорит так, как думает, во избежание второго Украинагейта уже начал действовать с оглядкой, о чём свидетельствует тот факт, что в предложенном им проекте бюджета на следующий год предусмотрено сокращение помощи другим государствам, но только не Украине.