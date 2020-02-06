Вечером 5 февраля пресс-служба СБУ сообщила, что в офисе телеканала «1+1» прошли обыски, которые связаны с делом о публикации скандальных аудиозаписей из комнаты совещаний премьер-министра Алексея Гончарука. Факт того, что правоохранители пришли на канал олигарха Игоря Коломойского, привлёк особое внимание пользователей соцсетей

Руководство СБУ уточнило, что все следственные действия, а они включали обыски не только в редакции телеканала, но в квартирах ее сотрудников, были проведены по решению суда. С резким осуждением обысков на телеканале «1+1» тут же выступил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ). Как заявил глава союза Сергей Томиленко, этот акт является «сигналом тревоги» для всех журналистов.

«Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов — это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а притеснения свободы слова называть "необходимыми следственными действиями"», — написал Томиленко в Facebook.

Примечательно, что обращение главы НСЖУ широкой поддержки среди журналистов других изданий не получило.

В первую очередь прокомментировали действия СБУ представители СМИ, которые сами неоднократно подвергались давлению властей. К примеру, главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в Facebook подчеркнул, что не может злорадствовать по поводу обысков на телеканале «1+1», но задается вопросом, изменится ли в связи с этим позиция Александра Ткаченко по репрессивному законопроекту о медиа. Гужва: Закон о медиа — куда более серьёзная угроза, чем любые обыски в редакциях © Андрей Лубенский

«Как главный редактор издания, в котором неоднократно проходили обыски (в том числе проводило их и СБУ), я никогда не буду поддерживать и оправдывать подобные действия в отношении любых других СМИ. И злорадствовать по этому поводу тоже не буду. Но у меня вот какой вопрос.

Вчера бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко (ныне депутат от «Слуги народа») выступил с резким осуждением обысков на «плюсах». В связи с этим вопрос: с учетом того, что власть в очередной раз показала свой настрой в отношении СМИ, изменится ли позиция Ткаченко по репрессивному законопроекту о медиа, который сам Ткаченко сейчас активно проталкивает?

Если не изменится, то грош цена всем его нынешним возмущениям. Потому что этот закон о медиа — куда более серьёзная и системная угроза для журналистов, чем любые обыски в редакциях», — подчеркнул Гужва.

Отсылку к продвигаемому бывшим руководителем телеканала «1+1» Александру Ткаченко закону о медиа делает и украинский политолог Юрий Романенко.

«Дубинский написал, что на телеканале "1+1" идёт обыск СБУ. Пусть мимоходом напомнит своему коллеге Ткаченко, который толкает закон "О медиа", что дает экстраординарные возможности закрывать любые СМИ, блогеров, под предлогом выдуманных и высосанных из пальца поводов.

Потому что если СБУ трусит "плюсы" сейчас, то что будет, когда бывший генеральный менеджер "плюсов" протащит закон, который позволит "сжигать" неудобные каналы вместе с сорвавшимися с катушек сотрудниками?» — подчеркивает политолог.

Но, безусловно, главной интригой обысков СБУ было то, что правоохранители пришли на канал олигарха, как принято считать, теснейшим образом связанного с нынешним президентом Владимиром Зеленским. К слову, многие комментаторы особо отмечают, что последние годы "плюсы" были фактически неприкасаемы.

В частности, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в Facebook обращает внимание, что действия СБУ на телеканале Коломойского могут восприниматься как ясный сигнал олигарху от президента Украины, который решил выйти из под его слушком компрометирующей опеки. Фесенко: Обыски на «1+1» — сигнал Коломойскому, что нельзя нарушать правила игры © Facebook Владимира Фесенко

«Об обысках на "плюсах". Если бы хотели что-то найти, то обыск должен был быть еще на прошлой неделе, а то и раньше.

ЗН (украинское издание «Зеркало Недели» — ред.) написало о том, что в СБУ знали, где монтировали эти аудиофайлы, еще 31 января. Возможно, были опасения относительно записей с Зеленским. Мне кажется, это публичный ляпас Дубинскому, чтобы знал свое место, заодно и сигнал Коломойскому, что нельзя нарушать правила игры.

Посмотрим, как будет реагировать Игорь Валерьевич. Охлаждение отношений между ним и Зе будет неизбежно. Но пойдет ли Беня на открытый конфликт с президентом?» — заметил Фесенко.

Версию о бунте «Голобородько-Зеленского» против своего покровителя Коломойского поддерживает на своей странице в соцсети политический и экономический эксперт Андрей Головачев. Он отмечает, что обыски на «1+1» явились не чем иным, как ответной реакцией президента Зеленского на давление на него со стороны Игоря Коломойского. Головачев: Зеленский отреагировал на слив из Кабмина обысками на канале Коломойского © Facebook, Головачев Андрей

«Когда ИВК слил записи Гончарука и тем самым поставил Зеленского в довольно сложное положение, он явно вышел за границы дозволенного и очевидно нарушил какие-то договоренности между ними.

Зеленский долго думал, как реагировать, и наконец сегодня пришла ответка — обыски на канале 1+1, том канале, который показал образ Голобородько и, по сути, сделал Зе президентом. Буратино показал папе Карло, что, несмотря на то, что он превратил его из клоуна в президента, он, Буратино, не намерен полностью выполнять волю своего создателя.

Сейчас мяч на стороне папы Карло. И главная интрига заключается в ответе на вопросы: Поднимет ли Коломойский резко ставки в своем настойчивом стремлении сорвать сделку с МВФ и вернуть Приватбанк?

Сольет ли он теперь записи разговоров самого Буратино и тем самым сожжет все мосты между ними или будет стараться взять контроль над взбунтовавшимся Буратино более изощренными методами? Думаю, ближайшая неделя покажет, как далеко Коломойский готов идти в противостоянии с президентом», — предполагает политолог.

Однако среди пользователей соцсетей весьма распространено мнение, что все мероприятия СБУ были лишь неуклюжей пиар-акцией власти для отвлечения внимания СМИ.

Такую гипотезу на своей странице в соцсети Facebook в частности высказывает украинский политический аналитик Павел Нусс. Павел Нусс: События вокруг «1+1» являются анонсом наступления власти на свободу слова © Facebook, Pavlo Nuss

«Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко на встрече фракции с Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала "1+1".

Следовательно, это заявление Ткаченко подтверждает тезис о том, что сам обыск СБУ на телеканале олигарха Коломойского — спланированная и тщательно скоординированная пиар-кампания власти, фигурантов, руководства канала и самого Коломойского, и, вероятно, является анонсом наступления власти на свободу слова и репрессии неподконтрольных власти телеканалов.

Радует, что вчера ни один вменяемый журналист и мировые СМИ не вступились за «плюсы». Все-таки «обработать» у них не получилось. Теперь сложно будет другие атаки на оппозиционные телеканалы назвать объективными, мол, «провластный телеканал также проверялся», — отмечает эксперт.

Большинство пользователей соцсетей приходят к общему выводу: обыски на канале «1+1» могут обернуться большими имиджевыми минусами для власти.

Во-первых, потому, что мало кто на Украине вообще верит в непредвзятость и независимость от власти СБУ. А во-вторых, коллеги по журналистскому цеху очень хорошо осведомлены о тесных взаимоотношениях Владимира Зеленского и Игоря Валерьевича Коломойского и той роли, которую в них играет телеканал олигарха.