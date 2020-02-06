Руководство СБУ уточнило, что все следственные действия, а они включали обыски не только в редакции телеканала, но в квартирах ее сотрудников, были проведены по решению суда. С резким осуждением обысков на телеканале «1+1» тут же выступил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ). Как заявил глава союза Сергей Томиленко, этот акт является «сигналом тревоги» для всех журналистов.
«Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов — это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а притеснения свободы слова называть "необходимыми следственными действиями"», — написал Томиленко в Facebook.
Примечательно, что обращение главы НСЖУ широкой поддержки среди журналистов других изданий не получило.
В первую очередь прокомментировали действия СБУ представители СМИ, которые сами неоднократно подвергались давлению властей. К примеру, главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в Facebook подчеркнул, что не может злорадствовать по поводу обысков на телеканале «1+1», но задается вопросом, изменится ли в связи с этим позиция Александра Ткаченко по репрессивному законопроекту о медиа.
«Как главный редактор издания, в котором неоднократно проходили обыски (в том числе проводило их и СБУ), я никогда не буду поддерживать и оправдывать подобные действия в отношении любых других СМИ. И злорадствовать по этому поводу тоже не буду. Но у меня вот какой вопрос.
Вчера бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко (ныне депутат от «Слуги народа») выступил с резким осуждением обысков на «плюсах». В связи с этим вопрос: с учетом того, что власть в очередной раз показала свой настрой в отношении СМИ, изменится ли позиция Ткаченко по репрессивному законопроекту о медиа, который сам Ткаченко сейчас активно проталкивает?
Если не изменится, то грош цена всем его нынешним возмущениям. Потому что этот закон о медиа — куда более серьёзная и системная угроза для журналистов, чем любые обыски в редакциях», — подчеркнул Гужва.
Отсылку к продвигаемому бывшим руководителем телеканала «1+1» Александру Ткаченко закону о медиа делает и украинский политолог Юрий Романенко.
«Дубинский написал, что на телеканале "1+1" идёт обыск СБУ. Пусть мимоходом напомнит своему коллеге Ткаченко, который толкает закон "О медиа", что дает экстраординарные возможности закрывать любые СМИ, блогеров, под предлогом выдуманных и высосанных из пальца поводов.
Потому что если СБУ трусит "плюсы" сейчас, то что будет, когда бывший генеральный менеджер "плюсов" протащит закон, который позволит "сжигать" неудобные каналы вместе с сорвавшимися с катушек сотрудниками?» — подчеркивает политолог.
Но, безусловно, главной интригой обысков СБУ было то, что правоохранители пришли на канал олигарха, как принято считать, теснейшим образом связанного с нынешним президентом Владимиром Зеленским. К слову, многие комментаторы особо отмечают, что последние годы "плюсы" были фактически неприкасаемы.
В частности, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в Facebook обращает внимание, что действия СБУ на телеканале Коломойского могут восприниматься как ясный сигнал олигарху от президента Украины, который решил выйти из под его слушком компрометирующей опеки.
«Об обысках на "плюсах". Если бы хотели что-то найти, то обыск должен был быть еще на прошлой неделе, а то и раньше.
ЗН (украинское издание «Зеркало Недели» — ред.) написало о том, что в СБУ знали, где монтировали эти аудиофайлы, еще 31 января. Возможно, были опасения относительно записей с Зеленским. Мне кажется, это публичный ляпас Дубинскому, чтобы знал свое место, заодно и сигнал Коломойскому, что нельзя нарушать правила игры.
Посмотрим, как будет реагировать Игорь Валерьевич. Охлаждение отношений между ним и Зе будет неизбежно. Но пойдет ли Беня на открытый конфликт с президентом?» — заметил Фесенко.
Версию о бунте «Голобородько-Зеленского» против своего покровителя Коломойского поддерживает на своей странице в соцсети политический и экономический эксперт Андрей Головачев. Он отмечает, что обыски на «1+1» явились не чем иным, как ответной реакцией президента Зеленского на давление на него со стороны Игоря Коломойского.
«Когда ИВК слил записи Гончарука и тем самым поставил Зеленского в довольно сложное положение, он явно вышел за границы дозволенного и очевидно нарушил какие-то договоренности между ними.
Зеленский долго думал, как реагировать, и наконец сегодня пришла ответка — обыски на канале 1+1, том канале, который показал образ Голобородько и, по сути, сделал Зе президентом. Буратино показал папе Карло, что, несмотря на то, что он превратил его из клоуна в президента, он, Буратино, не намерен полностью выполнять волю своего создателя.
Сейчас мяч на стороне папы Карло. И главная интрига заключается в ответе на вопросы: Поднимет ли Коломойский резко ставки в своем настойчивом стремлении сорвать сделку с МВФ и вернуть Приватбанк?
Сольет ли он теперь записи разговоров самого Буратино и тем самым сожжет все мосты между ними или будет стараться взять контроль над взбунтовавшимся Буратино более изощренными методами? Думаю, ближайшая неделя покажет, как далеко Коломойский готов идти в противостоянии с президентом», — предполагает политолог.
Однако среди пользователей соцсетей весьма распространено мнение, что все мероприятия СБУ были лишь неуклюжей пиар-акцией власти для отвлечения внимания СМИ.
Такую гипотезу на своей странице в соцсети Facebook в частности высказывает украинский политический аналитик Павел Нусс.
«Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко на встрече фракции с Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала "1+1".
Следовательно, это заявление Ткаченко подтверждает тезис о том, что сам обыск СБУ на телеканале олигарха Коломойского — спланированная и тщательно скоординированная пиар-кампания власти, фигурантов, руководства канала и самого Коломойского, и, вероятно, является анонсом наступления власти на свободу слова и репрессии неподконтрольных власти телеканалов.
Радует, что вчера ни один вменяемый журналист и мировые СМИ не вступились за «плюсы». Все-таки «обработать» у них не получилось. Теперь сложно будет другие атаки на оппозиционные телеканалы назвать объективными, мол, «провластный телеканал также проверялся», — отмечает эксперт.
Большинство пользователей соцсетей приходят к общему выводу: обыски на канале «1+1» могут обернуться большими имиджевыми минусами для власти.
Во-первых, потому, что мало кто на Украине вообще верит в непредвзятость и независимость от власти СБУ. А во-вторых, коллеги по журналистскому цеху очень хорошо осведомлены о тесных взаимоотношениях Владимира Зеленского и Игоря Валерьевича Коломойского и той роли, которую в них играет телеканал олигарха.