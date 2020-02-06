Вечером 5 февраля сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками на один из самых популярных телеканалов страны – «1+1». Он принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, которого связывали с действующим президентом Владимиром Зеленским. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов заявил, что о давлении на свободу слова речь не идёт

Вечером в среду, 5 февраля, народный депутат Александр Дубинский сообщил об обысках на телеканале «1+1». Позже он заявил, что обыск происходит в редакции программы «Секретные материалы», а ищут звукозаписывающее устройство, которым журналист Евгений Куксин якобы сделал скандальную запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука.

Обыски также прошли дома у трёх журналистов — Куксина, Дениса Данько и Александра Низовцева.

Выступивший в защиту канала Дубинский сам раньше работал на канале «1+1». Его украинские СМИ называют одним из людей олигарха Игоря Коломойского в партии «Слуга народа». С Коломойским обыски в «1+1» связаны непосредственно: ему этот канал принадлежит.

В свою очередь председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследование дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Блеф или начало борьбы с Коломойским. Что означают обыски на «1+1» © 112 Украина

«Влияние Коломойского на Зеленского падает»

Существует несколько вариантов, почему обыски проходили именно вчера, говорит политолог Денис Гороховский.

«Первое — это попытка так называемой «группы Сороса» надавить на «группу Коломойского» внутри партии и в целом во власти. Вторая версия — это попытка размыть инфоповод по отставке Сытника. И третья версия — это была попытка повлиять на «группу Коломойского» в контексте сегодняшнего голосования по принятию закона о рынке земли во втором чтении», — сообщил эксперт.

Политическая составляющая есть не в самих обысках — это комплексный вопрос, отмечает политэксперт Даниил Богатырёв.

«Дело в том, что в последнее время, с начала 2020 года, поползли слухи об ослаблении влияния главы ОП Андрея Богдана в Офисе президента и усилении влияния Андрея Ермака. А дальше мы просто складываем цепочку: «1+1» — канал Коломойского, Богдан был человеком Коломойского, опять же, записи из кабинета Гончарука тиражировали люди Коломойского. Вот эти все факты накладываются один на другой, и получается, что влияние группы Коломойского на Зеленского, которое раньше было практически абсолютным, падает», — пояснил политолог.

Раскол в «Слуге народа»: группы влияния делят пирог

Крюкова: Обыск на «1+1» - это бесплатный антипиар власти и пиар нового закона о медиа © Facebook, Svetlana Kryukova | Перейти в фотобанк

Это противостояние существует с самого начала, говорит политолог Александр Теплюк: с самого начала там есть «определенные тёрки, недоговорённости, дележи. Каждая сторона пытается урвать свой кусок пирога».

Конкуренция между этими группами очень сильна, и она выливается уже в открытое противостояние, отмечает Денис Гороховский.

«Сегодня видим, что депутаты разных групп публично критикуют друг друга. Депутаты, которые не относятся к условной «группе Сороса», критикуют не только своих коллег, они критикуют Кабмин, призывают к отставкам в правительстве. И сомнений о том, что раскол в партии определенно есть, быть не может. Это однозначно», — убеждён эксперт.

Сейчас в окружении Зеленского усиливаются «кварталовцы»: Ермак, Шефир и еще ряд людей, тот же Баканов, ведомство которого и проводило обыски, говорит Даниил Богатырёв. Он считает, что это «такая попытка Зеленского стать независимым».

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В свою очередь Даниил Богатырёв уверен, что раз законопроект уже вынесли на голосование в зал, значит, голоса уже собраны.

«Другой вопрос в том, как долго он будет голосоваться, потому что там более четырех тысяч поправок, и если идти по полной процедуре, то это займет больше месяца. Я, конечно, не думаю, что они будут так долго над ним работать, просто эти поправки способны существенно изменить текст законопроекта. Конечно, какие-то из них будут списывать методом сокращения — там есть, например, одинаковые поправки. Но, тем не менее, с таким количеством поправок мы не можем знать, как будет выглядеть окончательный законопроект», — заявил политолог.

Сейчас в законопроекте, продолжил эксперт, есть ряд спорных норм — вроде нормы о том, что банки могут концентрировать в своих руках неограниченные объемы земли, изъятой в качестве залога по кредитам на срок до двух лет, а также норма о максимальной концентрации земли в руках одного юрлица — это 10 тысяч гектаров на сегодняшний день.

«Насколько я знаю, касательно этих вопросов есть множество поправок», — подытожил эксперт.