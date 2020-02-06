В среду вечером, 5 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули с обыском на один из самых популярных телеканалов страны - «1+1». Он принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, которого связывали с действующим президентом Владимиром Зеленским и на котором Зеленский сделал себе имя в шоу-бизнесе

Вечером в среду 5 февраля народный депутат Александр Дубинский сообщил об обысках на телеканале «1+1».

«Прямо сейчас на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 идёт обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам. Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко. Но лейтенант Баканов, видимо, совсем идиот», — написал в Facebook член фракции «Слуги народа».

Позже на своем канале в YouTube Дубинский заявил, что обыск происходит в редакции программы «Секретные материалы». Он заявил, что ищут звукозаписывающее устройство, которым журналист Евгений Куксин якобы сделал запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука.

Позже агентство УНИАН сообщило, что следователи СБУ во время обыска в офисе телеканала изъяли два компьютера. Фесенко: Обыски на «1+1» — сигнал Коломойскому, что нельзя нарушать правила игры © Facebook Владимира Фесенко

Кроме того, обыски прошли дома у трех журналистов — Куксина, Дениса Данько и Александра Низовцева. При этом один из них, по словам главы департамента журналистских проектов «1+1» Максима Шиленко, давно не работает на канале. Судя по информации Дубинского, речь о Низовцеве. Шиленко также подтвердил информацию об изъятии компьютеров на телеканале. Это компьютеры журналистов Данько и Куксина.

Дубинский, рьяно выступивший в защиту телеканала, сам ранее работал на канале. Он был ведущим программы «Гроші». Его украинские СМИ называют одним из людей олигарха Игоря Коломойского в партии «Слуга народа». С Коломойским обыски в «1+1» связаны непосредственно: ему этот канал принадлежит.

Обыски на «плюсах» могут стать началом войны новой власти с олигархом, которого считали тем, кто и привел Владимира Зеленского во власть. Коломойский крайне болезненно реагирует на давление на его бизнес, а потому, вполне ожидаемо, не оставит эту ситуацию без ответа. Как могут развиваться события дальше и отчего на канал Коломойского пришли с обыском, разбиралось издание Украина.ру.

Премьерская прослушка

В среду, 15 января, неизвестные обнародовали запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. Позже были опубликованы и другие записи с того совещания. Некоторые из высказываний главы Кабмина приобрели скандальную известность.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», — заявил на записанном совещании премьер.

Президенту, отметил Гончарук, нужно объяснить, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что в стране «сильный президент». Головачев: Зеленский отреагировал на слив из Кабмина обысками на канале Коломойского © Facebook, Головачев Андрей

«У него нету в голове этого. Надо показывать, и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить <…> Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там», — указывает Гончарук.

При этом себя Гончарук называл «полным профаном в экономике».

После того, как обнародованная запись вызвала скандал, в СМИ появилась версия, что тот, кто ее сделан, мог быть связан с Коломойским. Ведь среди прочих на обнародованных фрагментах был слышен голос замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, которую олигарх считает своим врагом. Кроме того, одним из первых, потребовавших отставки Гончарука с поста премьера после записей был всё тот же депутат Дубинский — член «группы Коломойского» в «Слуге народа», если верить некоторым СМИ.

Обыски на «1+1» подтвердили правоту сторонников версии о причастности олигарха к прослушке в Кабмине.

Борьба или игра в поддавки?

Невольным застрельщиком обысков стал генпрокурор Руслан Рябошапка. Еще до их проведения он заявил, что ожидает результатов расследования по делу о прослушке в высших органах государственной власти.

«Мы заслушивали это производство (отчет о расследовании дела. — Ред.) на прошлой неделе. Пока нет окончательных результатов. Я думаю, что где-то в течение недели-двух, как нам сообщили наши коллеги (из Службы безопасности. — Ред.), мы будем способны получить результат, о котором мы сообщим президенту и обществу», — заявил он 5 февраля на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

И спустя несколько часов после этого эсбэушники нагрянули к журналистам «плюсов». Демократическая империя против коломойского сепаратизма © РИА Новости,

«Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа «Секретные материалы» являются источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности. Чтобы не дать возможности политическим силам использовать их ресурс для давления на свободу сми, мы обращаемся к журналистскому сообществу с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и придать ей максимальную огласку, не допустить посягательства на свободу слова в Украине, что напрямую связано с национальной безопасностью. Такие «визиты» к редакции программы «Секретные материалы» является полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ», — отреагировали на канале на обыски.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов заявил: никакой политики и давления на СМИ в обысках нет.

«Ни о каком давлении на журналистов телеканала 1+1 или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства», — заявил Баканов.

Однако критики не верят в беспристрастность СБУ. Политолог Дмитрий Корнейчук ожидает, что сейчас начнется борьба новой власти с тем, кого считали одним из основных ее сторонников.

«Рубрика «Сожрите друг друга», — пишет Корнейчук и публикует коллаж с Коломойским.

Впрочем, возможно, речь идет как раз о том, чтобы показать: Коломойский не имеет никакого влияния на новую власть и, более того, оппозиционен ей. Так ли это, покажет ближайшее заседание Верховной Рады: если мажоритарщики из «группы Коломойского» выйдут из фракции «Слуги народа», а списочники из той же группы (вроде Александра Ткаченко) будут саботировать инициативы политсилы, это будет свидетельствовать о существовании реального конфликта между Коломойским и новой властью. Если же этого не произойдет, то обыски на «1+1» можно считать «борьбой нанайских мальчиков» — игрой в поддавки, призванной скрыть союз Коломойского и команды Зеленского.

При этом важно отметить, что обыски на телеканале Коломойского прошли буквальньо накануне обсуждения и предполагаемого принятия в парламенте скандального закона "О земле", против которого выступают адепты олигарха в Верховной Раде. Возможно, что вся эта полукриминальная и полуполитическая история связана именно с этим голосованием — нажать на "группу Коломойского" с тем, чтобы они сделали правильный выбор и поддержали эту неоднозначную законодательную инициативу власти.