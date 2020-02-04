Демократическая партия США, в отличие от Республиканской, не смогла оперативно назвать имя победителя первых кокусов, при этом сразу сказала, что хакеры тут ни при чём. Однако несколькими днями ранее компания по кибербезопасности обвинила Россию во взломе серверов Burisma для поиска компромата на сына бывшего вице-президента США Джо Байдена

Избирательная компания в Америке началась 3 февраля с кокусов в штате Айова.

На этих собраниях партийные активисты должны выбрать делегатов, которые летом примут участие в национальном съезде партии и выберут единого кандидата в президенты. В зданиях местных школ, библиотек, церквей, общественных центрах, зданиях городских советов, магазинах и пожарных частях сторонники каждого из претендентов произносят короткую речь, убеждая перейти в их ряды сторонников других кандидатов или ещё не определившихся, после чего голосующие встают рядом с тем или иным агитатором. Организаторы считают количество людей в каждой группе. Во второй тур выходят те кандидаты, которые набрали не менее 15% голосов присутствующих. Когда итоги подведены, голоса делят между собой эти кандидаты (так называемые жизнеспособные), результаты с каждого участка передают в Демократическую партию, там их обработают и суммируют с голосами других участков, а затем определяют, сколько делегатов от штата получит каждый кандидат.

Что-то пошло не так

Республиканская партия опубликовала официальные результаты кокусов поздно вечером того же дня — президент США Дональд Трамп набрал подавляющее большинство голосов, побив все рекорды явки избирателей.

Из 32 тысяч голосовавших главу государства поддержали 97,15% однопартийцев, бывшего конгрессмена от штата Иллинойс радиокомментатора Уильяма Джозефа Уолша и бывшего губернатора штата Массачусетс Уильяма Флойда Уэлда — по чуть больше 1%.

«Большая победа для нас в Айове сегодня вечером. Спасибо!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Имя победителя среди демократов не могли объявить как никогда долго. Представители местного отделения партии сказали, что задержки обусловлены проверкой качества и противоречивостью некоторых данных. Источники газеты The Hill сообщили, что проблема возникла из-за мобильного приложения, которое демократы начали использовать в 2016 году для передачи результатов голосований с участков, и к 23:00 3 февраля поступили протоколы только с 35% участков.

Трамп не упустил возможность и использовал этот прокол, чтобы раскритиковать оппонентов.

«Демократические кокусы стали настоящей катастрофой. Ничего не работает, так же, как и когда они управляли страной. Единственный человек, который может заявить об очень большой победе в Айове прошлым вечером, — Трамп», — написал он о себе в третьем лице в Twitter. Импичмент Трампа оставляет в США жирный украинский судебный след © AFP, Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | AFP, Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Перейти в фотобанк

Тем временем предвыборные штабы нескольких демократов сообщили о победе своих кандидатов.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который по опросам, проведённым накануне кокусов, лидировал в Айове, заявил: «Я ощущаю прекрасное чувство того, что мы выступим очень, очень хорошо здесь в Айове. Сегодняшний день становится началом конца для Дональда Трампа».

По данным на 2 февраля, в штате сенатор, имея в активе 23%, опережал бывшего вице-президента США Джо Байдена на 3,7%, хотя ещё 25 января Байден выигрывал у него 0,3%.

О своих претензиях на лидерство по итогам кокусов в Айове заявил и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж: «Судя по всему, мы отправимся в Нью-Гэмпшир (где 11 февраля пройдут первые праймериз. — Ред.) победителями».

По предварительной информации газеты The New York Times, наибольшее количество голосов по итогам кокусов набрали Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и Пит Буттеджадж, а Джо Байден, которого называют наиболее вероятным соперником Трампа на выборах, остался за пьедесталом.

Вездесущие хакеры

Обычно в любой непонятной ситуации демократы винят во всём хакеров (российских, естественно), но почему-то не в этот раз.

Официальный представитель Демократической партии в Айове Мэнди Макклюр сказала, что проводится проверка качества мобильного приложения, оно работает исправно и никаким хакерским атакам не подвергалось.

Как-то даже обидно становится за российских хакеров, которые с 2016 года выглядели по истине всемогущими, — именно им предписывали выбор руководства стран в разных уголках мира. 2 октября 2019-го на международном форуме «Российская энергетическая неделя» корреспондент американского телеканала NBC News спросил президента РФ Владимира Путина, будет ли Москва вмешиваться в президентскую кампанию в США в 2020 году. Хакеры продолжили масштабное наступление на Грузию, крупнейшие телеканалы были выведены из эфира © Facebook Rubi Nesi

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас как следует. Только вы никому не говорите, ладно?» — ответил он.

Потом, правда, добавил, что Россия занимается решением собственных внутренних проблем, а работать будет с любым президентом, которого изберёт американский народ.

О том, как Россия готовится к предстоящим в США выборам президента, спрашивали и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На втором Форуме мира в Париже в ноябре прошлого года дипломат спокойно сказал: «Мы решим проблему, не волнуйтесь».

Тем не менее, от страшилок о российских хакерах Демократическая партия не отказывается. В середине января соучредитель компании по обеспечению кибербезопасности Area 1 Орен Фэлковиц в интервью газете The New York Times заявил о зафиксированных попытках «российских военных хакеров», предположительно группировки Fancy Bear, получить доступ к электронной почте сотрудников украинской энергетической компании Burisma.

«Мы можем толковать это только как повторение российского вмешательства в предыдущие выборы. Атаки возымели успех», — утверждает он.

По словам Фэлковица, злоумышленники в фишинговых письмах работникам Burisma предлагали ввести логин и пароль на сайте, очень похожем на сайты филиалов, благодаря чему проникли во внутренние сети компании. По мнению экспертов, опрошенных The New York Times, хакеры искали компромат на сына Джо Байдена.

Сам бывший вице-президент хакерскую легенду держит в голове на случай, если в его предвыборной кампании что-то пойдёт не так.

«Путин и русские снова пытаются вмешаться в наши выборы и решить, кто станет президентом. В этот раз в центре их внимания нахожусь я», — говорил Байден осенью 2019-го.

Кокусы и праймериз решают всё

Если Байден проиграет кокусы в Айове и праймериз в Нью-Гемпшире, то сказки о вмешательстве ему вряд ли помогут.

Традиции проводить первые партийные собрания в Айове уже 38 лет. Для демократов результаты голосования в этом штате служат политическим барометром всей предвыборной кампании — с 2000 года кандидат, победивший в Айове, впоследствии и представлял партию на президентских выборах. В 2016-м Хиллари Клинтон и Берни Сандерс показали почти одинаковые цифры: 49,9% и 49,5% соответственно.

У республиканцев настроения избирателей штата не определяют погоду в масштабах страны. Четыре года назад первым победу на кокусах одержал сенатор от Техаса Тед Круз — 27,7%, Трамп занял второе место в 24,3%, а третье — сенатор от Флориды Марко Рубио — 23,1%.

Праймериз в штате Нью-Гемпшир назначены на 11 февраля. Как показывают соцопросы, с преимуществом в 8,6% лидерство там удерживает Берни Сандерс, за него готовы проголосовать 26,4% местных демократов. Следом за ним следуют Джо Байден (17,8%), Элизабэт Уоррен (14,6%), Пит Буттеджадж (13%), сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (6,9%). Рост рейтинга Сандерса начался 15 января, и временами его превосходство над Байденом составляло 9,5%.

Ещё до начала собраний партийных активистов эксперты портала Real clear politics называли кошмаром и для самого Байдена, и для его сторонников среди партийного истеблишмента любой результат на кокусах и праймериз, кроме первых двух мест.

Если за неделю не произойдёт какого-то события, которое кардинально изменит настроения избирателей штатов, где голосование проходит в первую очередь, то шансов у Байдена с третьей попытки стать кандидатом в президенты от демократов будет всё меньше и меньше. Значительный перевес — 13,5% — он имеет в Южной Каролине, но там голосование состоится аж 29 февраля.