https://ukraina.ru/20260328/vashington-blizok-k-peregovoram-s-iranom-s-aes-busher-evakuiruyut-sotrudnikov-glavnoe-k-etomu-chasu-1077263749.html

Вашингтон "близок к переговорам" с Ираном, с АЭС "Бушер" эвакуируют сотрудников. Главное к этому часу

2026-03-28T14:44

новости

иран

россия

ереван

марко рубио

росатом

мид

украина.ру

сергей меликов

война в иране

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_9d106a1425a7415f4a94657083d3f8c0.jpg

Главные новости к этому часу:🟦 Владимир Зеленский продолжает турне по странам Персидского залива. Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, заявил глава киевского режима. Ранее сообщалось о подписании оборонного соглашения с Саудовской Аравией.🟦 Марко Рубио заявил главам МИД G7, что конфликт с Ираном продлится еще 2-4 недели, передает Axios со ссылкой на источники. Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон близок к началу серьезных переговоров с Ираном. Он добавил, что пока американцы по-прежнему общаются с Тегераном через посредников, а не напрямую.🟦 С иранской АЭС "Бушер" эвакуированы еще 164 сотрудника "Росатома", передает посольство РФ в Ереване. Их вывезли через территорию Армении. Наряду с россиянами были эвакуированы граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Ранее Иран сообщил МАГАТЭ о третьей за 10 дней атаке на АЭС "Бушер".🟦 Россия хочет запретить экспорт бензина для производителей с 1 апреля 2026 года. Решение принято для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка.🟦 На Дагестан обрушились проливные дожди, около 20 частных домов подтопило в Махачкале, сообщили в ГУ МЧС по региону. Уровень воды местами достигает 1,5 метров, спасатели эвакуируют местных жителей. Также фиксируются массовые отключения электричества, сообщил глава республики Сергей Меликов.🟦 На космодроме Восточный в 2026 году появится стартовый стол для запуска ракет лëгкого класса, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

