Вашингтон "близок к переговорам" с Ираном, с АЭС "Бушер" эвакуируют сотрудников. Главное к этому часу
С иранской АЭС "Бушер" эвакуированы еще 164 сотрудника "Росатома", передает посольство РФ в Ереване. Марко Рубио заявил главам МИД G7, что конфликт с Ираном продлится еще 2-4 недели, пишет Axios.
2026-03-28T14:44
14:44 28.03.2026 (обновлено: 14:47 28.03.2026)
Главные новости к этому часу:
🟦 Владимир Зеленский продолжает турне по странам Персидского залива. Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, заявил глава киевского режима.
Ранее сообщалось о подписании оборонного соглашения с Саудовской Аравией.
🟦 Марко Рубио заявил главам МИД G7, что конфликт с Ираном продлится еще 2-4 недели, передает Axios со ссылкой на источники.
Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон близок к началу серьезных переговоров с Ираном. Он добавил, что пока американцы по-прежнему общаются с Тегераном через посредников, а не напрямую.
🟦 С иранской АЭС "Бушер" эвакуированы еще 164 сотрудника "Росатома", передает посольство РФ в Ереване. Их вывезли через территорию Армении.
Наряду с россиянами были эвакуированы граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Ранее Иран сообщил МАГАТЭ о третьей за 10 дней атаке на АЭС "Бушер".
🟦 Россия хочет запретить экспорт бензина для производителей с 1 апреля 2026 года. Решение принято для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка.
🟦 На Дагестан обрушились проливные дожди, около 20 частных домов подтопило в Махачкале, сообщили в ГУ МЧС по региону. Уровень воды местами достигает 1,5 метров, спасатели эвакуируют местных жителей. Также фиксируются массовые отключения электричества, сообщил глава республики Сергей Меликов.
🟦 На космодроме Восточный в 2026 году появится стартовый стол для запуска ракет лëгкого класса, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.