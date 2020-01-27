Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Польше с рабочим визитом, поблагодарил своего польского коллегу за поддержку территориальной целостности Украины и санкционного давления на Россию. Также оба лидера признались, что отныне будут акцентировать внимание на том, что объединяет две страны

Основная причина визита Зеленского в Польшу — участие в церемониях, посвященных 75-летию освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау.

Главная польская газета «Wyborcza» выпустила благожелательную статью о визите Зеленского и особенно подчеркнула детали поездки украинского президента в Израиль накануне. «В отличие от Анджея Дуды, Зеленский приехал в Израиль во время Всемирного форума по холокосту. Однако он не принял участия в форуме и предоставил место украинской делегации жертвам Холокоста, что вызвало смятение руководства «Яд Вашем». Вместо того, чтобы слушать речь президента Российской Федерации Владимира Путина, он отправился к Западной стене в Иерусалиме, где принял участие в молитве за мир в Украине во главе с главным раввином Киева и Украины. Находясь в Израиле, Зеленский также напомнил об общей истории Польши и Украины. Посещая «Яд Вашем», он возложил цветы к памятникам, посвященным еврейской общине как Украины, так и Польши, — пишет газета «Wyborcza». «Путин доминировал в Иерусалиме, а Зеленский был зол». Мировые СМИ о форуме памяти Холокоста © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Телеграм-канал «Цибуля» написал о том, что не только визит Зеленского в Иерусалим вызвал скандал, но и польская поездка была омрачена. Пока президенты говорили об «исторических точках единения», часть польского истеблишмента по-прежнему не готова мириться с героизацией украинских националистов, причастных к геноциду поляков: «Визит дипломатами согласован в спешном порядке. Зеленский хочет показать свою лояльность мировому еврейскому сообществу, которое страшно оскорбилось в связи с его недавним непонятным поведением в Израиле. Но и этот этап международной деятельности руководства Украины не обошелся без скандала.

Это связано с первоначальным решением парламентского большинства Польши, а это партия «Право и справедливость», которая признала украинские ОУН и УПА преступными организациями, а известные события на Волыни — геноцидом поляков, признать визит Зеленского в Польшу не очень желательным и ограничить встречи с ним руководства польского Сейма. Не исключено, что именно с целью сорвать визит украинского президента, буквально накануне его прибытия, было осквернено место памяти воинов УПА* в районе польского села Верхрата. Именно в этой связи, объявлено о встрече Зеленского только с президентом Дудой и не более».

Телеграм-канал «Зрада чи перемога» тоже написал о героизации новой властью Бандеры: «Лицемерненько как вышло-то… "Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", — с такими словами, находясь в Польше, наш пан Зе обратился сегодня к бывшим узникам Освенцима. Дальше было много слов из серии «нiколи знову», и что антисемитизм, ксенофобия и расизм — зло для человечества. А вот о том, что в его стране Бандера — национальный герой и улицы названы в честь убийц, Зеленский предпочёл не упоминать. Неудобные вопросы, так сказать. Как же ты спишь по ночам, Вова? Лица прошедших через ад людей не снятся?»

А вот народный депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Макс Бужанский описал всю суть двойных стандартов политики Украины в отношении исторического прошлого: «Ровно в тот же день, когда президент Украины выступает перед выжившими узниками Освенцима в Польше, мэр Ивано-Франковска провожает в последний путь почетного гражданина города, ветерана дивизии СС "Галичина". Не, друзья, так не получится. Или узники концлагерей, или заслуженные эсэсовцы — одно из двух, вместе никак. Пора определяться».

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ