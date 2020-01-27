Президент Украины Владимир Зеленский 26 января начал двухдневный рабочий визит в Польшу. Целью визита может быть желание затушевать провал Зеленского в Израиле

В воскресенье, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу.

«Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г.Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой», — сообщила пресс-служба президента о планах Зеленского. Зеленский встретился с бывшими узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

И действительно, позже Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных освобождению концлагеря.

«Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа», — заявил он на встрече с бывшими пленниками концлагеря в Освенциме и их родственниками.

При этом Зеленский призвал мировых лидеров не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

«Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества», — заявил Зеленский.

Тем, кто знаком с происходящим на Украине, эти слова Зеленского, да еще сказанные на месте, где находился концлагерь, могли показаться кощунственными. Ведь Украина — это одно из государств, где проявления антисемитизма, ксенофобии и расизма уже стали обыденностью. Отчасти это могло послужить причиной фиаско Зеленского в Израиле. Впрочем, вполне вероятно, что именно проблемы в отношениях Польши и Украины с Израилем и побудили глав двух государств запланировать свою встречу.

Как заменить Израиль

В четверг, 23 января, Зеленский прибыл в Израиль. Там он планировал принять участие в мероприятиях, посвященных освобождению концлагеря в Освенциме — Всемирном форуме памяти Холокоста. Однако позже стало известно, что Зеленского на форуме, где среди прочего было запланировано выступление президента России Владимира Путина, не будет.

«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест тяжело попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно», — пояснил сам Зеленский в Facebook.

Он заверил, что делегация Украины почтит память жертв трагедии и примет участие во всех запланированных мероприятиях, а сам Зеленский проведет встречи с первыми лицами Израиля.

«Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил самый большой подвиг — сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», — резюмировал украинский президент.

Он был не единственным, кого не было на форуме в Израиле. Также там отсутствовал президент Польши Анджей Дуда. Как сообщали польские СМИ, причиной отказа Дуды от участия в форуме стало участие в форуме президента России.

Однако на деле проблемы Украины и Польши в отношениях с Израилем куда глубже. Так, Украина отмечается глорификацией коллаборантов с нацистами, на что не раз указывали израильские политики и дипломаты. Кроме того, в украинском обществе высок уровень антисемитизма и ксенофобии. Менее, чем за неделю до визита Зеленского в Израиль в его родном городе — Кривом Роге — недалеко от дома его родителей неизвестный осквернил памятник жертвам Холокоста. Кроме того, в украинских силовых структурах есть подразделения, использующие нацистскую символику, а украинские спецслужбы сотрудничают с ультраправыми организациями. Зеленский приедет в Польшу с рабочим визитом © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Что касается Польши, то принятый в 2018 году закон, запрещающий называть находившиеся на территории этой страны концлагеря «польскими лагерями смерти» взбудоражил израильское общество. Израильтяне обвинили поляков в попытке переписать историю. Кроме того, израильтяне не забыли о том, как некоторые поляки помогали нацистам в истреблении евреев.

В феврале 2019 года, находясь с визитом в Варшаве, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «поляки сотрудничали с нацистами, что вызвало неприятие его польского коллеги Матеуша Моравецкого.

В общем, даже если бы Путина не было в Израиле (что было бы довольно странным, учитывая, что именно советские солдаты освободили узников концлагеря Аушвиц-Биркенау и многих других концлагерей), визит украинского и польских президентов вряд ли бы проходил на мажорной ноте и наверняка бы ни Дуда, ни Зеленский не получили права выступить с трибуны.

Неудачу украинского и польского президентов подметили СМИ обеих стран.

«Это был неудачный день для Польши», — написало о произошедшем в Израиле одно из влиятельнейших изданий Польши — Rzeczpospolita.

Очевидно, заранее зная о вероятности подобного исхода — проблемы между поляками, украинцами и израильтянами возникли не на ровном месте и развивались не один год — Зеленский и Дуда запланировали свою встречу. Тем самым они пытаются затушевать негативное впечатление от израильского провала. Но у их встречи может быть и еще одна причина.

Против кого дружить будут?

Польша сейчас находится в непростом положении: у нее требуют деньги за преступления, совершенные 79 лет назад. Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в переписывание истории - Захарова © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Американские еврейские организации требуют с Польши примерно $300 млрд в виде компенсации за имущество, утраченное евреями — жертвами Холокоста. И есть все основания предполагать, что платить-таки придётся, поскольку иски подкреплены американским законом №477 «О возвращении жертвам холокоста утраченного имущества» в рамках «правосудия для выживших, не получивших компенсации», подписанным лучшим польским союзником в мире — президентом США Дональдом Трампом — в 2018 году. Вот и приходится полякам срочно думать, где брать деньги для будущих выплат. Почему бы не у Германии и России?» — пишет публицист Сергей Мардан.

По его словам, именно этим может быть вызваны недавно прозвучавшие заявления польских политиков о том, что Россия наравне с Германией должна выплатить Польше репарации.

«Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность», — заявил лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.

На России, по мнению Качиньского, лежит ответственность за «уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей».

По его словам, требования Польши в этом вопросе «не имеют срока давности».

Украина в вопросе требования денег с России единодушна с Польшей. Правда, требуют украинцы не за события 81-летней давности, а за дела нескольких последних лет.

«Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию — то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», — заявил в ноябре 2019 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В Варшаве и Зеленский, и Дуда вполне могут согласовать свою позицию по давлению на Россию. Впрочем, тут для Украины скрывается одна неприятность: прекращение существования Второй Речи Посполитой в 1939 году среди прочих было выгодно и Украине — именно в том году к УССР присоединилась Западная Украина, включая ее крупнейший город — Львов. Поэтому полякам в первую очередь следует требовать репараций с Украины как правопреемницы УССР. Вряд ли эта идея понравится официальному Киеву.