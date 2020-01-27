Главным международным событием прошедшей недели был, конечно, Пятый форум памяти жертв Холокоста. Западная пресса, учитывая участившиеся попытки сделать СССР виновным в развязывании Второй мировой войны, предвкушала обмен словесными уколами между президентами Польши и Украины с одной стороны и России - с другой

Схватки не получилось: соперники Владимира Путина в последний момент предпочли уклониться от борьбы, осознав, что им в этом поединке светит поражение, как говорят боксеры, «ввиду явного преимущества противника».

Кубинская Prensa Latina уделила довольно большое внимание международной встрече в Израиле. Упомянула газета и президентов России и Украины. Однако абзацы, посвященные каждому из них, эмоции у читателя вызывают разные.



О российском лидере кубинское СМИ пишет с уважением и даже сдержанным восхищением: «Владимир Путин выступил на форуме с речью, в которой подчеркнул, что народ РФ хранит память о Холокосте и борется с антисемитизмом».

О главе Украины — скупо-официально «в актах в память о Холокосте приняли участие представители более 40 государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, в стране которого процветает неонацистское движение с прославлением на государственном уровне соратников и пособников немецкого фашизма».

«Зеленский был зол»

«Центральный акт международной встречи был омрачен, в частности, отсутствием Владимира Зеленского. Украинский президент, еврей по национальности, решил уйти из-за разногласий с организаторами мероприятия. Источники из Музея Холокоста указали, что Зеленский намеревался произнести свою речь и был зол, когда ему не дали такой возможности. Украинцы заявили, что уступают свои места на форуме выжившим жертвам Холокоста, которые должны были стать главными действующими лицами», — пишет испанская El Periódico. Возможно, корреспондент издания Матео Торрес и хотел подчеркнуть, какой жест доброй воли исполнил ЗеПрезидент. Но не подумал, что этим нечаянно подчеркивает демонстративно-неуважительное отношение организаторов к «киевскому гостю»: еврей, возводящий почитание фашистских прихвостней в ранг государственной политики, автоматически становится персоной нон грата в приличном обществе.

Российскому президенту в статье Торреса место тоже нашлось.

«В своем выступлении Владимир Путин предложил создать специальный международный форум по борьбе с антисемитизмом, в который должны войти пять постоянных членов Совета Безопасности ООН. Инициативу поддержал президент Эммануэль Макрон».

Американская The Wall Street Journal довольно подробно остановилась на пребывании Владимира Путина в Израиле, его инициативах, озвученных на форуме.

О Зеленском корреспондент издания Фелиция Шварц предпочла упомянуть мимоходом: «Несколько израильских министров и президент Украины решили уступить свои места тем, кто выжил в Холокосте».

«Своим отсутствием на главной церемонии Зеленский озадачил и удивил»

Израильская Haaretz несколько озадачена отказом Зеленского и сопровождающих его официальных лиц от своих мест на церемонии, проходившей Иерусалиме в четверг. Объяснения президента Украины «мы решили уступить место тем, кто выжил после Холокоста», по словам издания, организаторов не только не убедили, но и удивили.

«Главе Украины объяснили, что мученики, прошедшие ад Освенцима и дожившие до настоящего времени, не попали на мероприятие вовсе не из-за нехватки мест. С ними связывались, но оказалось, что здоровье им не позволит присутствовать, — подчеркивается в статье Haaretz. — Решение Зеленского в Яд Вашеме назвали странным и даже обидным».

Другая израильская газета, The Times of Israel, освещая события международной встречи в Иерусалиме, пришла к выводу, что «среди почти 50 мировых лидеров, присутствовавших на форуме, Путин стал доминирующей фигурой».

Как указывает корреспондент издания Дэвид Горовиц, «выступление Путина привлекло большое внимание собравшихся». Журналист сообщил, что «лидеры Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа не приехали на встречу. Поляка задело то, что ему не предложили выступить, а литовец просто решил поддержать коллегу».

«Похоже, что Дуда извлек выгоду из своего неприсутствия, — отметил Горовиц. — Путин выступал перед собравшимися так, что польский президент, находись он в зале, чувствовал бы себя весьма неуютно».

Украинский же лидер, с которым автор статьи имел непосредственный контакт за несколько дней до форума, «в Иерусалим приехал, но мероприятие в Яд Вашеме предпочел пропустить под весьма прозрачным предлогом уступки мест его делегации мученикам Холокоста».

Автор полагает, что «названные три президента опасались, что Путин воспользуется случаем и изложит российскую версию о причинах Второй мировой войны и ответственности за Холокост в ущерб имиджу их стран». Глава России, подчеркнул корреспондент, произнес такие слова о пособниках фашистов, которые заставили бы этих господ «ёрзать на стульях».

«Путин доминировал в заголовках израильских новостей на протяжении нескольких дней до события. Наверняка он же будет доминировать и несколько дней после него», — резюмирует Горовиц.

«Иногда лучше, чтобы о тебе промолчали, чем высказались»

Аргентинская пресса интереса к нынешнему украинскому президенту и новостям, связанным с его пребыванием в Израиле в дни форума, посвященного памяти Холокоста, вообще не проявила. Максимум информации — упоминание фамилии «киевского гостя» в списке приглашенных лиц. Когда о человеке и о делах его нечего сказать — это тоже о чем-то говорит, не правда ли?

Зато СМИ Аргентины активно обсуждали выступление в Иерусалиме Владимира Путина и отмечали, что «он был одним из немногих, кто предложил помнить о случившемся и не допустить его повторения, и не стал участвовать в каких-то политических играх, используя удобный момент и Холокост в качестве козырной карты».

Европейские СМИ действия г-на Зеленского стремились оставлять за границами обсуждаемых тем, подтверждая справедливость заключения «иногда лучше молчать, чем говорить». Для персоны, о которой промолчат — в особенности.