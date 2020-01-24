В пятницу, 24 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об обнародовании архивных данных американской разведки, касающихся лидера украинских националистов Степана Бандеры. Позже выяснилось, что данные не новые. Но своей актуальности они от этого не теряют

Мария Захарова сообщила об обнародовании документов, касающихся лидера украинских националистов Степана Бандеры — человека, почитаемого на сегодняшней Украине. Азаров: Это все, что нужно знать о так называемом «национальном герое» Бандере © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«СМИ: «ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере. Один из них — доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». «30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — в частности, сообщается в документе. Под документом стоит подпись: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников». А далее описываются преступления на оккупированной фашистами территории: «10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — написала Захарова в Facebook.

Правда, позже в комментариях к записи Захаровой объяснили, что это — не совсем архивные документы собственно ЦРУ.

«Про «доклад разведки» журналисты загнули. Речь идёт о сделанном сотрудниками ЦРУ и датированном 1951 годом переводе статьи под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». Но суть изложенного лишь подтверждает исследования современных западных историков из Канады, США, Норвегии, Польши о том, что летом 1941 года «украинской милицией» ОУН действительно были уничтожены десятки тысяч евреев», — уточнила позднее Захарова. «Сколько раз на Украине нагло отрицали очевидное»: Захарова о публикации документов ЦРУ о Бандере © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

При этом она отметила, что эту же информацию российские дипломаты все время пытались донести до своих международных коллег.

«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — резюмировала она.

Примечательно, что публикация, которая так возбудила СМИ, вышла около 70 лет назад, да еще и в эмигрантской прессе.

Его читал Ленин

Историк и политолог Владимир Корнилов выяснил, что за публикация взбудоражила массмедиа.

«Вы знаете, я сам люблю рыться в архивах, стараюсь находить для вас первоисточники самых разнообразных документов, связанных с историей коллаборационизма и нацизма. Вот в июне 2017-го среди тысяч рассекреченных бумаг ЦРУ действительно была масса любопытных документов о Бандере. А нынешняя «сенсация» — это вообще ни о чем. Статья эмигрантского издания «Социалистический Вестник» за 1951 г. никогда не секретилась, доступна на языке оригинала (т.е. на русском) и в библиотеках, и в онлайн-архивах на Западе. Вот привожу ее. А то, что сегодня преподносится как «секретный документ ЦРУ»" — это просто краткий английский перевод этой статьи для внутреннего пользования, и не более того!» — написал он в Facebook.

«Социалистический вестник» — журнал, издававшийся заграничной делегацией Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевики) в 1921-1965 годах. Это издание упоминается в сочинениях лидера большевистского крыла этой партии Владимира Ленина.

«Выясните у моей библиотекарши (если она не знает, у Зиновьева), не могу ли я получить сегодня все последние №№ «Социалистического вестника» Мартова (особенно статьи Аксельрода)», — писал он своему секретарю. Корнилов: Сенсация с «рассекреченным документом ЦРУ о Бандере» высосана из пальца © РИА Новости, Александр Натрускин

Последним главным редактором «Социалистического вестника» был Соломон Шварц. До него журналом руководил Рафаил Абрамович. Во время его редакторства и вышла взбудоражившая 24 января российское общество статья.

Примечательно, что после нападения нацистской Германии на СССР Абрамович подготовил проект резолюции, которую приняла заграничная делегация РСДРП.

«Гитлеровская агрессия против СССР несет народным массам этой страны новые лишения и страдания, новые формы экономического, социального и национального гнета, опасность расчленения страны и превращения в колонию 3-го Рейха. В этих условиях наша партия, вот уже более 20-ти лет стоящая в непримиримой оппозиции к царящей в России террористической диктатуре компартии, и ни на минуту не меняющая и сейчас своего отношения к сталинскому режиму, тем не менее, как русские и интернациональные социалисты и демократы, становится на почву необходимости защиты нашей страны от гитлеровского нападения и опаснейшего врага человеческой цивилизации, подчиняя борьбу за ликвидацию сталинской деспотии верховным интересам войны», — гласила резолюция.

Таким образом, эти противники большевиков, в отличие от тех же украинских националистов, не стали прислужниками у Адольфа Гитлера и не стали помогать нацистам, как это делали украинские националисты.

Почему нужны архивы

Рассказывая о статье в «Социалистическом вестнике», Корнилов отмечает: одной из причин того, что статья 1951 года вызвала сенсацию, является удручающее положение дел с архивами в РФ. Корнилов: Гончарук в Давосе представил бандеровскую кричалку для инвесторов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Вот в том-то и беда, что мы до сих пор живем зарубежными архивами. И в этом плане Путин совершенно прав: крайне важно создавать открытый публичный архив СВОИХ изданий и документов того периода. С тем, чтобы «закрыть поганые рты» (знаете, чья цитата) тех, кто и здесь, и за рубежом распространяет откровенную ложь о союзничестве между Германией и СССР. Нам легче получить доступ к любому зарубежному изданию 1930-х, чем к архиву советских газет. Нужно срочно и скрупулёзно оцифровывать и выкладывать в публичный доступ все эти документы. Без этого различные «дилетанты» и будут спекулировать на истории, распространяя фальшивки и вырванные из контекста цитаты! Поэтому поменьше ссылок на «рассекреченные документы ЦРУ», побольше доступа в наши собственные источники!» — призывает Корнилов.

С ним сложно не согласиться. Те, кто пытался работать с архивами периодических изданий, знают, как нелегко порой бывает добиться доступа к публикации не то что первой, но даже и второй половины ХХ века. При этом доступ к оцифрованным публикациям стоит иногда больших денег.

Кроме того, необходимо помнить, что многие советские периодические источники остались на Украине. А там они под угрозой.

В 2016 году журнал The Foreign Policy опубликовал статью «Историк, отмывающий украинское прошлое», посвященную возглавлявшему тогда Украинский институт национальной памяти Владимиру Вятровичу.

«Когда Вятрович был главным архивариусом в СБУ, он создал цифровой архив, открытый как для украинских граждан, так и для иностранцев. Несмотря на эти положительные в целом действия, он со своей командой исключил из этого архива все документы, которые в негативном свете представляют ОУН-УПА (организация с таким названием запрещена в РФ. — Ред.), в том числе, что касается их причастности к Холокосту и прочим военным преступлениям», — рассказывал работавший научным сотрудником в Институте Кеннана и в Мемориальном музее Холокоста в США Джаред Макбрайд.

Аналогичные комментарии дали изданию и другие историки.

В таких условиях оцифровка и выкладывание архивов в открытый доступ могли бы нанести удар по фальсификации истории, а также серьезно облегчили бы работу исследователей.