Семьдесят пять лет спустя Запад вспоминает об ужасах Холокоста. В ближайшие дни об этом будут говорить в Иерусалиме, Лондоне, Вашингтоне и других столицах Европы и Америки. Говорить будут как об ужасной трагедии и огромном человеческом горе еврейского народа. И при этом постараются не вспоминать, что этой трагедии предшествовало. Но мы помним

«Я прибыл в Палату общин, чтобы принести запоздалые извинения еврейским беженцам, от которых отвернулась Канада. Я искренне надеюсь, что мы можем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории и позаботиться о том, чтобы этот урок никогда не был забыт».

Эти «запоздалые извинения» были принесены премьер-министром Канады Джастином Трюдо 8 ноября 2018 года за события, которые произошли в мае 1939 года. Расстояние от точки А, когда Канада отвернулась от еврейских беженцев, до точки Б, когда она перед ними извинилась, составило 79 лет. И это лучшее предисловие к болезненной главе истории, на которую премьер Канады пожелал пролить свет.

Антиамериканская деятельность Чарли Чаплина

15 октября 1940 года в Нью Йорке состоялась премьера фильма «Великий диктатор». Нужно представить, чем это было 80 лет назад. Кинопроизводство в США тогда было монополизировано трестом из восьми студий, которые владели сетями кинотеатров. Кинотеатры США 1940 года — гигантские, роскошные дворцы-иллюзионы. Вход в такой дворец был доступен каждому: билеты стоили около пяти центов. Но далеко не каждый фильм имел шанс быть показанным. Чаплин снял политический памфлет против лидера страны, с которой у Вашингтона были хорошие отношения. Он был не гражданином США, но подданным Великобритании, воюющей с Германией. Звездный статус Чаплина гарантировал успех, а значит, мог привести к политическим осложнениям: например, мог способствовать втягиванию США в европейскую войну, которую в 1940 году еще никто не называл мировой. Чей Холокост? Для кого нечеловеческая трагедия стала пиаром в политике © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

И после премьеры Чаплин попал под пристальное внимание комитета по антиамериканской деятельности. А Голливуд отмежевался: фильм был снят на частной студии «Jim Henson Company Lot», принадлежавшей Чарли Чаплину. Но прокат голливудские картели обеспечили, несмотря на принципиальный запрет на политику — Голливуд декларировал свободу от политического влияния. А «Великий диктатор», несомненно, был политическим. Как только США вступили в войну, он логично стал использоваться в качестве пропагандистского оружия. Возможно, только война избавила на тот момент Чаплина от обвинений в антиамериканской деятельности и депортации в Европу. «Великий диктатор» стал фильмом-предупреждением, а Чаплин — гениальным политическим провидцем.

Зашифрованный крик о помощи

Когда вермахт вошел в Польшу, а Великобритания и Франция объявили Рейху войну, никто в мире не считал, что началась Вторая мировая бойня. Весь мир помнил, как выглядела Первая, но то, что происходило в Европе, совсем не было на нее похоже. Еще меньше поводов так думать было в США: то, что Англия решила кому-то объявить войну, но при этом не воевать, было оттуда хорошо видно. Это вызвало бум идей «изоляционизма», а комитет по расследованию антиамериканской деятельности, созданный в августе 1938-го под председательством конгрессмена Мартина Дайса, возбуждал расследования против всех, кто высказывался за помощь будущим союзникам по антигитлеровской коалиции. С 1939 по 1941-й комитет не пропустил в прокат ни одного фильма о войне в Европе. Кроме «Великого диктатора». Холокост как образ жизни © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

Внешняя политика Гитлера до 1937 года поддерживалась США: Версальский договор Вашингтон так и не ратифицировал. Но после Аншлюса настроения резко изменились. Посол Рейха Дикхоф писал в Берлин, что аннексия Австрии вызвала бессильную ярость в Госдепе, а пресса изображала «прусского волка, растерзавшего австрийских овечек». Это проясняет, какие задачи ставил Чарли Чаплину таинственный заказчик и покровитель «Великого диктатора»: кульминацией фильма является поглощение Австрии-Остерлиха Томенией-Германией. Это сатира на 1938 год! А на дворе был 1940-й, когда пала Франция, а люфтваффе бомбило английские города. И это свело на нет финальную речь героя Чаплина. А заодно и еще один зашифрованный сигнал, где миру сообщали о том, что евреи Германии нуждаются в помощи. С началом войны евреям запретили эмиграцию из Рейха, теперь их ждало «окончательное решение». Запад и тогда не заметил, что евреям в нацистской Европе угрожают какие-то особенные риски. Дело в том, что о проблемах евреев там прекрасно знали.

Плавание обреченных

Всего за год до выхода на экраны фильма «Великий диктатор», 13 мая 1939 года, из Гамбурга в Гавану отправился пароход «Сент-Луис» с 930 еврейскими беженцами на борту. Уровень ненависти, который семь лет нагнетался в Германии против евреев, был таков, что капитан Густав Шрёдер собрал команду и предупредил, что с еврейскими пассажирами следует обращаться как с обычными пассажирами-людьми. Вообще-то беженцы хотели попасть в США, но Франклин Рузвельт ввел квоты на допуск эмигрантов, очереди приходилось долго ждать. До войны оставалось три месяца, после 1 сентября 1939-го эмиграцию из Рейха запретят. Пассажиры «Сент-Луиса» решили плыть на Кубу по туристическим визам, рассчитывая там дождаться визы в США. Пока они плыли, их документы были аннулированы президентом Кубы под давлением Вашингтона. Ещё более суровой была иммиграционная политика Канады: там иммиграцию ограничивали расовые законы, а евреи были особо нежелательны. Холокост в Польше и Варшавское восстание. Три разные правды © РИА Новости, Борис Игнатович | Перейти в фотобанк

В Гаване ни одному беженцу не разрешили даже сойти на берег. Пароход простоял на рейде 4 дня, переговоры с участием еврейской организации «Джойнт» были безуспешны. В конце концов капитану Шрёдеру приказали покинуть рейд под угрозой применения силы. Еще несколько дней «Сент-Луис» кружил вблизи кубинских берегов, но иммиграционные власти Кубы, США и Канады были неумолимы. Формально они действовали юридически правильно, в точности исполняя свои законы. Единственным, кто помогал беженцам, был немецкий капитан Густав Шрёдер. Он участвовал во всех переговорах, до последнего не ложился в обратный рейс, вернул еврейских беженцев не в Гамбург, а в Антверпен. Находился с подопечными до тех пор, пока «Джойнт» не договорился, чтобы 287 человек приняла Великобритания, 224 — Франция, 214 — Бельгия и 181 — Нидерланды. Лишь после развозки всех пассажиров он вернулся в Гамбург. Все еврейские беженцы, не попавшие в Англию, скоро оказались под немецкой оккупацией и, как семья Анны Франк, были депортированы в Рейх за нарушение миграционного законодательства. Потому что нацистская Германия всегда держалась буквы закона.

Эвианское предательство

Всего за год до того, как по беспощадным миграционным законам США участникам "плавания обреченных" отказали в возможности спастись, тот человек, который запретил им это, созвал в курортном Эвиане конференцию по «проблеме еврейских беженцев». Летом 1938 года Франклин Рузвельт обратился к делегатам из 32 стран с предложением обсудить преследование евреев Германии и Австрии, как-то помочь им. Одна только Доминиканская Республика изъявила желание принимать еврейских беженцев. Европейские страны, США и Австралия заявили, что у них нет возможности расширить квоты. Великобритания категорически отказалась от приёма беженцев, как в метрополии, так и в Палестине, предложив принять незначительное количество людей в Восточной Африке. По итогу была создана комиссия-говорильня.

«Мир разделился на два лагеря: на страны, не желающие иметь у себя евреев, и страны, не желающие впускать их в свою страну», — вспоминал с горечью об этом первый президент Израиля Хаим Вейцман. Помощь евреям порой принимала причудливые формы: в декабре 1938 года Великобритания разрешила въезд в страну 10 000 еврейских детей по программе «Киндертранспорт». Одно условие: без родителей… Программу закрыли после того, как Англия объявила Германии войну. Премьер Польши потребовал не наказывать за холокост © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Складывается впечатление, что до 1946 года, когда состоялся Нюрнбергский процесс, Запад ничего не знал о трагедии европейских евреев. Никто, ничего не знал про Бабий яр, Ванзейскую конференцию, «окончательное решение». В 1943 году на Бермудских островах прошла еще одна, последняя конференция по еврейскому вопросу. Но даже после Бабьего яра США не увеличили свои иммиграционные квоты для беженцев. Не удалось даже отменить «Белую книгу» 1939 года, ограничивающую еврейскую иммиграцию в Палестину ничтожной цифрой 75 000 человек за 5 лет. Зато Бермудская конференция возродила комиссию, созданную на Эвианской конференции. О работе форума не сообщали в американской прессе. Это сделали лишь сионистские активисты. Принять заметку с осуждением результатов конференции, как издевательства на фоне обещаний помочь еврейскому народу, согласилась только «Нью-Йорк Таймс», и только в формате коммерческого объявления. В ответ на этот демарш сенатор и будущий президент США Гарри Трумэн отозвал своё членство в комитете, поскольку воспринял это объявление как оскорбление американских сенаторов.

Эпилог

Узников Освенцима освободила 100-я стрелковая дивизия РККА и ее командир, полковник Федор Михайлович Красавин. Непосредственные освободители — солдаты 472-го стрелкового полка, 100-й стрелковой дивизии, 60-й армии, 1-го Украинского фронта. В лагере Освенцим советские освободители нашли газовые камеры, где заключенных уничтожали гранулами адсорбента Zyklon B. Это вещество поставляла фирма Degussa. Она была дочкой концерна IG Farben. Концерн принадлежал American IG Сhemical Сorporation, который был собственностью банка J.P. Morgan & Co и General Motors Со.

Семья еврейской девочки Анны Франк была обнаружена голландским полицейским, и их депортировали в Рейх за нарушение миграционного законодательства. Как неблагонадежных перемещенных лиц, семью Франк отправили в лагерь Освенцим. Затем, ввиду приближения фронта, их эвакуировали в другой лагерь, где Анна умерла от сыпняка. Ее папа пережил войну и умер в 1980 году. Полицай, выдавший их, за это судим не был. Его разоблачение Симоном Визенталем не повлекло никаких последствий, а сам он признался во всем. Но отец Анны Франк ни в чем его и не обвинял. Как и пророчествовал русский писатель Булгаков — за кровь не ответил никто. Извинения были принесены 80 лет спустя.

Обещания пролить свет на эту грустную историю не будут выполнены никогда.