Украинская армия испытывает серьезный кадровый голод. Весной ее покинут многие из тех, кто заключал контракт в 2017 году, и части на передовой серьезно поредеют

В четверг, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который согласовывает возраст призыва на военную службу с требованиями украинского закона «О военной обязанности и военной службе». ВСУ пополнят более 7 тыс. сержантов в следующем году — СМИ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Этот указ определяет сроки проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службы и увольнение в запад военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы в 2020 году. Также указ предусматривает призыв на срочную военную службу лиц, которые достигли 18 лет в соответствии с требованиями статьи 15 закона Украины «О военной обязанности и военной службе», — сообщается о сути указа на сайте Офиса президента.

На деле же этот указ шокировал украинское общество. Ведь в течение нескольких последних лет украинцев призывают на срочную военную службу с 20 лет. Но и это еще не всё, с чем могут столкнуться молодые украинские военные и их близкие.

Молодо? Зелено!

Бывший советник президента Украины, соратник Петра Порошенко и один из тех, кого в украинских соцсетях называют «порохоботами» — Юрий Бирюков, — злорадствует.

«Так вот, мамы и папы тех, чьим сыновьям сейчас почти 18 или уже 18 — ваши дети чапают в армию исключительно по причине синхронизации с законом. То есть, они буквально летом только школу закончили, а весной в армию. Хотели ж самый вкусный пломбир и весь этот эсэсэсэр? Начнем не с пломбира (тем более, что он сейчас вкуснее), а начнем с армии. Понимаете друзья, тут такая штука. НЕТ нигде никаких четких запретов на изменение параметров конкретного призыва. Вот 5 лет призывали с 20-ти лет. Осознанно, обдуманно. И ничего не мешало никому. Просто при Порошенко — думали. А при Зеленском — жрут…. нет, не пломбир… лапшу с ушей <…> Родители 18-летних, неголосовавших за Зеленского — сочувствия. Родители 18-летних, голосовавших за Зеленского — жрите», — написал он в Facebook.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк попытался успокоить встревоженных указом президента украинцев.

«В весенний призыв этого года мы не будем привлекать 18- и 19-летних юношей к срочной службе за исключением тех случаев, когда они добровольно изъявят желание пойти на службу в ВСУ. Возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе, и он никогда не менялся. И, собственно, указ президента подписан в границах существующего закона», — указал Загороднюк.

Он подчеркнул, в Минобороны «понимают и учитывают» желание молодых украинцев пойти служить в 18 лет, чтобы уже через два года — в 20 лет — планировать дальнейший жизненный путь. По словам министра, его ведомство получает соответствующие обращения от молодежи.

«Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получали молодые люди от 20 лет. Таким образом, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет», — успокаивал министр украинцев.

Кроме того, Загороднюк заявил, что сейчас идет напряженная работа над новой концепцией призыва на военную службу, что потребует времени и изменений в украинском законодательстве.

Впрочем, министру многие не поверили, отметив, что военкомы будут руководствоваться не обещаниями министра в Facebook, а указом президента. Кроме того, тот же Бирюков заявил, что Офис президента готовит еще крайне неприятный «сюрприз» призывникам и их семьям. ВСУ посадили беспилотник ОБСЕ и удалили данные мониторинга – пресс-служба миссии © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Все на фронт?

Бирюков утверждает: скоро срочников могут отправить в Донбасс на войну.

«Они еще и директиву отменят вот-вот, срочников планируют в ООС на равных с контрачами», — написал он в комментарии к одной из записей у себя в Facebook, посвященных указу Зеленского.

Таким образом, если верить Бирюкову, срочников уравняют с контрактниками в том, что и те, и эти будут служить в зоне боевых действий.

И это можно было бы считать информационной войной против действующего президента и его соратников — все-таки Бирюков — сторонник Порошенко и один из последовательных ненавистников Зеленского, — если бы не вести с линии фронта. А они могут заставить некоторых украинцев понервничать.

Накануне Старого Нового года на Hromadske.ua вышел репортаж Богдана Кутепова с передовой.

«Нехватка личного состава. Возможно, для всех это тайна, покрытая мраком, но реально очень мало людей уже. Сейчас увольняются люди, новые не приходят. По моему мнению, на апрель месяц будет критическое состояние по количеству», — рассказывал командир разведывательного взвода 2-го батальона 28-й бригады ВСУ Максим Громов.

С ним согласны и его подчиненные.

«Следующий 2020-й (репортаж записывался 31 декабря. — Ред.) будет довольно кризисным в армии, ведь увольняется много контрактников, которые подписывали контракты в 2017 году. Тогда кто-то поймет, что такое некомплектация, что такое нехватка личного состава», — отмечал в комментарии Кутепову один из бойцов взвода Громова.

По его словам, многие уходят из армии, так как хотят не служить, но воевать. А с этим с учетом примирительной политики украинских властей всё тяжелее.

Если военные не преувеличивают, то уже весной 2020 года украинская армия столкнется с нехваткой личного состава на передовой. И попытка «залатать» дыры призывниками может больно ударить по президентскому рейтингу. Другой выход из сложившейся ситуации — либо привлечение на фронт контрактников деньгами, либо эскалация, которая должна привлечь радикалов и выдавить их на фронт. Последний вариант тоже весьма проблематичен, в том числе для президентского рейтинга. Таким образом, остается лишь финансовое стимулирование контрактников, но деньги на это еще нужно изыскать. Правда, есть еще один вариант, при котором на передовой не будут нужны военные, — он самый очевидный, простой и в то же время самый сложный. Это прекращение войны в Донбассе. Но тут на пути у Зеленского могут встать национал-патриоты, которым прекращение войны не нужно.